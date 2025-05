Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün kritik bir eşiği daha aştık

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Şehitlerimizin ve gazilerimizin gururlu, onurlu ve şerefli annelerine buradan bir kez daha sabri cemil niyaz ediyorum. Hayat mücadelesinde her daim en güçlü dayanağımız, en güvenilir sığınağımız olan muhterem annelerimizin haklarını ne yaparsak yapalım asla ödeyemeyiz. 81 vilayetimizin tamamında güvenliğin, adaletin, özgürlüklerin ve kalkınmanın egemen olduğu bir Türkiye’yi inşa etmek için gece gündüz demeden koşturuyoruz. Yolumuzu kesecekler, ayağımıza çelme takacaklar, hedeflerimizle aramıza girecekler diye yola çıkmaktan çekinen bir hükümet değiliz. Tam aksine 23 yıldır hayalleri hedefleri de teker teker gerçeğe dönüştüren, vizyon ve irade sahibi bir kadroyuz. Yaşanan onca acının ve sıkıntının ardından daha aydınlık, daha müreffeh bir geleceğin milletimizi beklediğine tüm kalbimizle inanıyoruz.

"BU SÜREÇTEN GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ"



Bölgemizde ve dünyada çok kritik gelişmelerin vuku bulduğu bir dönemde yaptığımız bir kabine toplantımızı da az önce tamamladık. Toplantımızda güvenlikten dış politikaya, turizmden ekonomiye pek çok konuyu istişare ettik. Çevremizdeki krizlerin ülkemiz ekonomisine, ticaretine, savunmasına ve güvenliğine olan etkilerini ele aldık. İnsanlık olarak son yılların en sancılı günlerini yaşadığımız bir gerçektir. Hemen her gün ya yeni bir çatışmaya savaşa ya da gerilime uyanıyoruz. İnsanlık bir bilinmezlik girdabına doğru hızla sürükleniyor. Türkiye, büyük küçük demeden herkesi etkileyen bu kaotik iklimi en iyi yöneten ülkelerden biridir. Salgınla mücadelede ülkemize büyük avantaj sağlayan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi belirsizlikler çağında da Türkiye’ye imkanlar kazandırmaktadır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi her olağanüstü gelişmede rüştünü tekrar tekrar ispat etmektedir. Son toplantımızdan bu yana yaşanan tüm hadiselere bakmak bile bu gerçekleri görmek için yeterlidir. Dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği sancılı süreç sizleri asla tedirgin etmesin asla endişelendirmesin. Küresel atmosfer ne kadar kaotik olursa olsun, gemiyi güvenli limanlara mutlaka ulaştıracağız. Nasıl kumpastan teröre ve darbe girişimine pek çok musibetin üstesinden geldiysek, nasıl salgını tüm dünyanın gıpta ettiği bir başarıyla yönettiysek, nasıl hükümetimizi bölgemizdeki savaş ve çatışmalardan uzakta tuttuysak, inşallah bu süreçten de hükümet olarak yine alnımızın akıyla hatta daha da güçlenerek çıkmayı başaracağız. 23 yıllık tecrübenin rehberliğinde inşallah menzile varacağız.

"PAKİSTAN HALKININ YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"



Öncelikle Pakistan ile Hindistan arasında patlak veren gerilimin ateşkesle neticelendirilmesinden duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Pakistan halkına desteğimizi açıkça beyan ederken, çok tehlikeli boyutlara tırmanan tansiyonun düşürülmesi için de yoğun çaba harcadık. Pakistanlı kardeşlerimizi sabırlı sağduyulu ve itidalli tutumları dolayısıyla bir kez daha tebrik ediyor, bundan sonraki aşamada da provokasyonlara gelinmemesi konusundaki dostane uyarımızı tekrarlıyorum. Türkiye olarak inşallah bundan sonra da iyi ve kötü günlerinde kardeş Pakistan halkının yanında olmayı sürdüreceğiz. Bizim bu tarz krizlerde duruşumuz bellidir. Biz daima barışın istikrarın ve diyaloğun tarafındayız. Dış politikada kimseyi ayırmadan, barışçıl, uzlaşmacı, iş birliğine dayalı, pozitif bir gündem oluşturma gayretlerimiz sürüyor.

29 Nisan’da Roma’ya gerçekleştirdiğimiz ziyaret verimli geçti. İkili işbirliğimizi güçlendirecek on belge imzaladık. Başbakan Meloni ile görüşmemizde ikili ticaretimizi 40 milyar dolara yükseltme hedefini belirledik.



3 Mayıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeydik. Ziyaretimizde Cumhuriyet Yerleşkesi açılışını büyük bir gururla yaptık. Teknofest 2025’e iştirak ettik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne olan sarsılmaz desteğimizi tekrar teyit ettik.



Irak başbakanı Sayın Sudani ve heyetini ülkemizde misafir ettik. Türkiye-Irak yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi dördüncü toplantısını yaptığımız bu ziyareti, imzalanan 11 anlaşmayla taçlandırdık.



DÜNYA LİDERLERİYLE TELEFON DİPLOMASİSİ

"BARIŞ DİPLOMASİSİNDE ARANAN ÜLKE KONUMUNA GELDİK"



Dün de telefon diplomasi bakımından oldukça yoğun geçti önce. Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron'la görüştük, ardından da Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin’le kapsamlı bir telefon görüşmesi yaptık. Sayın Putin’le Rusya-Ukrayna arasında devam eden ihtilafa son verilmesi dahil birçok önemli konuyu değerlendirdik. Biraz önce Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski ile görüştük. Geçtiğimiz hafta Sayın Trump‘la da bu meseleyi ele almış, akan kan durdurmak için atabileceğimiz adımları konuşmuştuk. Değerli dostum Trump‘ın sıcak çatışmalar, diyalog ve diplomasi yoluyla çözme iradesini biz de destekliyoruz. Türkiye, barış diplomasisinde küresel ölçekte arabuluculuğu aranan bir ülke konumuna gelmiştir. Rusya-Ukrayna krizine çözüm bulmaya Mart 2022’de çok yaklaşmıştık fakat savaş baronlarının müdahaleleri sebebiyle çabalarımız akim kaldı. Rusya-Ukrayna ve Amerika görüşmelerin yapılmasında mutabık. Tüm tarafların itimatını kazanmış yegane ülke olarak bu görüşmelere katkı vermeye hazır olduğumuzu ve ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağımızı tekrar dile getirdik. İnşallah bu sefer yakalanan fırsatın heba edilmeyeceğine inanıyoruz.



"TÜRKİYE’Yİ TARİHİ BAŞARILARLA TANIŞTIRACAĞIZ"



Enflasyonda düşüş devam ediyor. Nisan’da son 40 ayın en düşük seviyesine ulaştık. İstihdam cephesinde de iyi gidiyoruz. Mart ayında işsizlik oranı %7,9’a geriledi. Hayat pahalılığı ve fırsatçılıkla mücadelede en küçük bir taviz vermiyoruz. Turizm sektörümüz 2024 yılını zaten rekorlarla kapatmıştı. Türkiye, 2024 yılında en fazla turist ağırlayan ilk dört ülke arasına girdi. 2025 yılı ilk üç ayı tüm zamanların ilk çeyrek rekorunu kırdığımız bir dönem oldu. Yılın geri kalanında da inşallah hedeflerimizin üzerinde bir performans sergileyerek, 2025 yılını turizmde rekorlar kırarak tamamlayacağız. Ancak görüyoruz ki birileri bundan rahatsız oluyor. Türkiye’nin reklamını yapmak yerine uzatılan her mikrofona kendi ülkesini kötüleyenlere cevabımız işte bu başarılarla işte bu rekorlarla veriyoruz. Birileri kendi ülkelerini yabancılara şikayet edebilir. Birileri istedikleri kadar rüzgâr yapabilir. Biz doğru bildiğimiz yerde sapa sağlam duruyoruz ve duracağız. Hep birlikte Türkiye’yi şahlandıracak ülkemize yeni rekorlar yaşatacak Türkiye’yi tarihi başarılarla tanıştıracağız.



TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN SİLAH BIRAKMASI

"BUGÜN KRİTİK BİR EŞİĞİ DAHA AŞTIK"



Terörsüz Türkiye hedefimize engelleri aşarak, önyargıları kırarak, fitne ve nifak tuzaklarını bozarak, emin adımlarla yürüyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde bugün kritik bir eşiği daha açtık. Terör örgütü kendini fesih etme ve silahları teslim etme kararı aldığını açıkladı. Alınan kararı ülkemizin güvenliğinin milletimizin ebedi kardeşliğinin perçinlenmesi adına önemli buluyoruz. Bu açıklamayı örgütün tüm uzantılarını da kapsayan bir karar olarak değerlendiriyoruz. Kandan ve gözyaşından beslenenler kaybederken, kazanan milletimiz ve memleketimiz olacak. Hatta bölgemizdeki tüm kardeşlerimiz olacaktır biz buna gönülden inanıyoruz. İstihbarat teşkilatımız ve diğer birimlerimiz herhangi bir yol kazasının yaşanmaması ve verilen sözlerin tutulması için bundan sonraki süreci de çok büyük bir hassasiyetle takip edecektir. Daha kapsamlı açıklamaları gerek şahsen, gerekse yetkili arkadaşlarımız vasıtasıyla önümüzdeki günlerde kamuoyumuzla da paylaşacağız. Kökenlerimiz, kültürlerimiz, inançlarımız farklı olsa da hepimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin birinci sınıf vatandaşlarıyız. Hep beraber Türkiye’yiz ve biz birlikte güçlüyüz. Türkiye’nin bileğini hiçbir güç bükemeyecektir. Burada bir zafiyet yaşanırsa o zaman da bize kimse yardım edemez. İlk günden itibaren 'Terörsüz Türkiye' çalışmalarına samimiyetle sahip çıkan ittifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere tüm genel başkanlar, siyasi partilere emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Sayın Devlet Bahçeli'ye kabinemize gönderdiği anlamlı gül buketi için ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Menzile varıncaya kadar umudu büyüten riskleri azaltan bir anlayışla hareket etmeyi sürdüreceğiz. İnşallah bu meseleyi artık tamamen geride bırakmayı ümit ediyoruz. Devletimizin bölünmez bütünlüğü ve milletimizin istikbali uğruna can veren kahraman şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Aynı kutlu mücadelede yaralanan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Örgütün kendini fesih ve silah bırakmasıyla artık bir daha yıllar boyunca neredeyse her gün ocaklara ateşlerin düştüğü günler geride kalmıştır.