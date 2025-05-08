Hindistan-Pakistan gerilimi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çatışmaların savaşa dönmesinden endişe ediyoruz

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Irak Başbakanı Sudani ve heyetine bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Irak'a yaptığım ziyaretler birlikte ilişkilerimizde büyük bir ivme yakaladık. Bunu güçlendirerek devam edeceğiz. Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler üzerine fikir teatisinde bulunduk. İlişkilerimizi daha ileriye taşıyacak belgeleri imzaladık. Derin tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğumuz Irak ile ilişkilerimizi salt iki devlet arasındaki münasebetler olarak görmüyoruz. İşbirliğimizin her alanda geliştirilmesini kardeşlik hukukumuzun bir gereği olarak telakki ediyoruz. Irak'ın huzuru ve istikrarını hiçbir zaman ülkemizden ayrı tutmadık, tutmuyoruz.

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Görüşmelerimizde güvenlik ve terörle mücadele işbirliğimiz üzerinde önemle durduk. Türkiye'nin olduğu kadar Irak'ın milli güvenliğine de tehdit oluşturan PKK, FETÖ ve DEAŞ'a karşı müşterek mücadelenin sürdürülmesinde kararlığımızı teyit ettik. Irak'la ticaret hacmimiz 18 milyar dolara yaklaştık. Potansiyelimizi çok daha fazla olduğu kanaatindeyiz. Kalkınma yolu projesi, hem Irak'ın hem de bölgemizin refahına büyük katkı sağlayacaktır. Görüşmemizde projenin hızla hayata geçirilmesine yönelik adımları ele aldık. Bu yola ilgi duyan tüm ülkeleri bu projenin parçası olmaya davet ediyoruz.



HİNDİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ: ENDİŞE DURUYORUZ



İsrail, bölgeyi kana boğarak kendi güvenliğini sağlayacağını zannetmektedir. Bunun hayal olduğunu zamanla göreceğiz. İsrail'in insani yardım girişlerini tamamen durdurmasıyla Gazze'deki açlık tehlikesi artık kitlesel ölümlere varacak duruma ulaştı. İsrail üzerindeki baskının artırılması dahil elimizdeki gelenin yapılması hususunda mutabık kaldık. Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimin sıcak çatışmaya dönmesinden endişe duyuyoruz. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kardeş Pakistan halkına ve devletine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Dün Başbakan Şahbaz Şerif ile önemli görüşmemiz oldu. Keşmir'deki menfur terör saldırısına ilişkin Pakistan'ın uluslararası soruşturma yürütülme teklifini olumlu buluyoruz. Türkiye olarak ateşe benzin dökenlerin olmasına rağmen biz olaylar geri dönülmez noktaya varmadan tansiyonun düşürülmesi, diyalog kanallarının açılması için her türlü gayreti gösteriyoruz.

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Irak'ın birlik ve bütünlüğünün savunucusu olan Türkmenler, tüm zorluklara karşı bugün de hem Irak'ın hem Irak-Türkiye ilişkilerinin güçlenmesine katkıda bulunuyor. Kardeşim Sudani'nin, Irak Türkmenlerinin hak ve menfaatlerinin korunması noktasında yapılanları takdirle karşılıyorum.

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SUDANİ'NİN AÇIKLAMALARI

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ise şu açıklamalarda bulundu:

"Bu ziyaretimiz ve tabi ki ciddi diyaloglar ve görüşmeler açıkçası çok açık bir şekilde yapılmıştır ve az önce de mutabakat zapları imzalandı. Bunlar hepsi tabi ki daha önce Sayın Kardeşim Bağdat ziyaretinde imzaladığımız anlaşmaların bir uzatmasıdır ve bir uzantısıdır diyebilirim. Tabi ki temelde üzerinde ilişkilerimiz yürümektedir. Bunların güvenlik boyutları vardır ve tabi ki bildiğiniz gibi terör belası iki ülkeyi de etkilemektedir. Biz açık ve seçik bir şekilde bu konularla ilgili, güvenlikle ilgili Irak'ın güvenliğini, Türkiye'nin güvenliği saymaktayız. Ve hükümetimizin tutumunu da sabit olduğumuz PKK ile ilgili ve bu PKK örgütü tabi ki yasaklı bir örgüttür Irak yasalarına göre."