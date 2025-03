Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'in yanında olmaya devam edeceğiz

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı Külliyemize bu gazi mekana hoş geldiniz. Yurt dışındaki kardeşlerimize ilim ve muhabbet erlerine selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Bu akşam aynı zamanda Kadir Gecesi'ne ulaşmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Müstesna bir geceyi idrak ediyoruz. Kuran-ı Kerim'in nazir olduğu bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Siyonist hükümet Gazze'ye yönelik hava saldırılarını artırdı. Sağlık tesisleri İsrail tarafından bilerek hedef alınıyor. Gazze'nin ayakta kalan son binaları da yok ediliyor. Her gün daha da haydutlaşan soykırım şebekesi saldırılarına Ramazan ayında da devam ediyor. Edeceğiniz dualarda Gazzeli kardeşlerimizi unutmamanızı rica ediyorum. Şunu herkes bilsin ki, biz sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İnsani, diplomatik ve ilkeli politikalarımızla yanlarında olacağız. Kardeş Filistin halkına gereken her türlü desteği vereceğiz. Gazze'de soykırımın bir an önce son bulması için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmayı kararlıkla sürdüreceğiz.

TRT yayınlarının kahir ekseriyetini Gazze'ye ayırdı. Gazze'den dünyaya bir iletişim koridoru açarak gelişmeleri anbean aktardı. Sadece haber yayınlarıyla değil, soykırımı anlatan yapımlarıyla da adalet mücadelesine katkı sundu ve sunmaya devam ediyor. TRT mensuplarını bir kez daha tebrik ediyorum. Kuran-ı Kerim-i güzel okuma yarışmasına destek veren Diyanet Başkanlığımıza ve TRT'ye teşekkür ediyorum. Dereceye giren kardeşlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Yarışmaya giren 110 yarışmacıya da aynı şekilde tebrik ve takdirlerimi iletiyorum. İlki 2017 yılında yapılan bu yarışma hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Bölgemiz başta olmak üzere dünyanın farklı noktalarında meydana gelen hadiselerin etkilerini daha fazla hissediyoruz. Küresel sistem yeniden inşa edilirken şiddet artıyor. Güvenliği tahsis etmek üzere var olan uluslararası kurum ve kuruluş sorumluluğunu yerine getiremediği gibi trajedinin daha da derinleşmesine neden oluyor. 60'tan fazla ülke 280 milyondan fazla insan akut gıda kriziyle karşı karşıya. Sistematik baskılara maruz bırakılan çok zor şartlar altında yaşayan milyonlarca kardeşimiz var. Coğrafyamızda nereye baksak istikrarsızlık kaos ve derinleşen krizler görüyoruz. Bu olumsuz ortaya çıkmasında küresel sistemin efendileri kadar İslam dünyasının da payı var. Kendi iç mesellerimizle uğraşmaktan dış dünyadaki fırsatlara odaklanamıyoruz. Evlatlarımızı kardeş kavgasına kurban veriyoruz. Emperyalistlerin nifak duvarlarını bir türlü yıkamıyoruz. İnancımızın bize emrettiği şekilde kenetlenemiyoruz. Emperyalist güçlerin oyunlarına açık hale geliyoruz. Bizi içerden zayıflatan bu kötü gidişe dur demeliyiz. Yaralarımızı sarmak, mazlumların çektiği sıkıntılara son vermek istiyorsak aramızdaki birlik ve beraberliği güçlendirmemiz gerekiyor. Yeni bir sayfa açmamız icab ediyor. Ecdadın izinde gitsek bu bile bizim için çok önemli başlangıç olacaktır. Kuran yolunu takip eden siz kıymetli gençlerimize daha adil dünyayı mümkün kılacağına yürekten inanıyorum. Tıpkı sizler gibi medeniyet coğrafyamızdaki milyonlarca gencin Türkiye Yüzyılı'nda iyiliği ve adaleti ihya edeceğinden hiç şüphe duymuyorum. Allah'ın izniyle şer şebekeleri ne yaparsan yapsın istikbal bizimdir. İstikbal Kuran ve sünnetin çizdiği yoldan sapmadan gidenlerindir. İstikbal bedel ödeme pahasına doğruluktan dürüstlükten ayrılmayanların yarınlara dair umutlarını asla kaybetmeyenlerindir. İstikbal inançla sabırla hak davalarına sahip çıkanlarındır.