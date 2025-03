Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Provokasyona izin vermeyeceğiz

Haberin Devamı

Ramazan-ı Şerifi'nizi tebrik ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları kabul buyursun. Kadir gecenizi ve Ramazan bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Kalbi bu ülke için atan, ümidini bu millete bağlayan her bir evladımızın gözlerinden öpüyorum. Rabbim böylesi gençlerin yokluğunu hiçbir zaman yaşatmasın. Gençlerimizin nitelikli eğitim alması, ailesine ve dünyaya faydalı işler yapması bizim en büyük muradımızdır. Sahte ile hakikiyi ayık edecek feraseti, haiz zamana yön veren ve her şart altında kendisi olabilmeyi başarabilen bir gençlik hayalimizimdir. Bu gençlik bu sokakları ateşlere veren, yakıp yıkan, affedersiniz ağzı ve ahlakı bozuk değil duruşuyla edep ve vakar timsali olan bir gençliktir.



"YÜKSEK ÖĞRETİME AYRILAN BÜTÇE 488 MİLYAR LİRAYI BULDU"



Bu gençliğin güçlenmesi için son 23 yıldır büyük bir gayretle çalışıyoruz. Bilhassa yüksek öğrenim kurumlarımızı daha geniş imkanlarla buluşturmak için burs, yurt ve kredi imkânlarımızı geliştiriyoruz. Her alanda üniversitelerimizi ve çağın imkanlarıyla buluşturma noktasında elimizden gelen ne varsa yapıyoruz. 2002'de yüksek öğretime ayrılan bütçe yalnız 2,5 milyar liraydı. Bugün ise tam 488 milyar lirayı buldu. Üniversitelerimizin sayısını son 23 yılda 76'dan 208'e yükselttik. Göreve geldiğimizde yurt sayısı 190, yatak kapasitesine 182 bindi. Bugün 992 bin yatak kapasitesine sahip 862 yurtla üniversite öğrencilerimize yüksek standartlı barınma hizmeti sağlıyoruz. KKTC'de de aynı şekilde 5 yurdumuz var. 2002'de lisans öğrencilerine 45 yüksek lisans öğrencilerine 90 doktora öğrencilerine 135 lira seviyesinde kredi ve burs veriliyordu. Şimdi ise lisansta 3 bin, yüksek lisansta 6 bin, doktorada ise 9 bin TL civarında burs ve kredi veriyoruz.



"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ SİZLERSİNİZ"



Gençlik merkezlerimizin sayısı 9'du. Bugün tam 533 gençlik merkezimiz var. Spor salonlarımızla yarı ve tam olimpik havuzlarımızla 81 ilimizin tamamındaki gençlerimize hizmet veriyoruz. Gençlerimize ve öğrencilerimize yönelik yatırımlarımızı daha da artıracağız. Bizler artık sizin zamanınızın misafirleriyiz. Türkiye'nin geleceği sizlersiniz. Bu milletin umudu sizlersiniz. Her biriniz hem bizim, hem ailenizin, hem de 85 milyonun istikbalisiniz. Türkiye Yüzyılı'nın güven ve huzur veren ikliminde sizler yaşayacaksınız. Şahsımın ve dava arkadaşımın dar dünyadaki yegane amaçlarından biri siz gençlere güçlü ve müreffeh Türkiye bırakmaktır. Ne yaptıysak bunun için yaptık. Nice oyunu bunun için bozduk. Ülkemizin ayağına vurulan prangaları bunun için parçaladık. Demokrasimizin standartlarını bunun için yükselttik. Vesayet gölgesini bunun için kaldırdık. Terör öğütleriyle kararlı mücadeleyi bunun için verdik. Terörsüz Türkiye hedefimize bunun için ulaşmaya gayret ediyoruz. Gençlerimizi birbirlerine düşman ettiler. Kardeşi kardeşe kırdırmak için çok sinsi oyunlar oyandılar. Sokağı adres gösterdiler. Kavgayı körükledir. Gerilimi tırmandırdılar, öfkeyi büyüttüler. Farklılıkları kaşıdılar. Sadece gençlerimizin değil milletimizin de geleceğini karattılar. Sırf çıkarlarını korumak paralarına para, siyasi ikballerine ikbal katmak uğruna bu ülkenin fidan gibi gençlerini bozuk para gibi harcamaktan çekinmediler.



"PROVOKASYONLARA GELMEYECEĞİZ"



Bizler büyük bir aileyiz. Adımız farklı olsa da soyadımız tektir, o da Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bizim bu vatandan başka gidecek bir yerimiz yok. Bizim bir olmaktan, beraber olmaktan, diri olmaktan, hep beraber Türkiye olmaktan başka seçeneğimiz yok. Nefreti, husumeti değil ezeli ve ebedi kardeşliğimizi büyütmemiz gereken günlerden geçiyoruz. Çok hassas günlerden geçiyoruz. Provokasyonlara gelmeyeceğiz. Sonu felakete varabilecek karanlık yollara girmeyeceğiz. Kendi pisliklerini kapatabilmek için gençlerin arkasına saklanan korkakların ucuz siyasetine kanmayacağız. Asla senaryolarının figüranı asla olmayacağız. Hukuksuzluğun hesabını hukuk içerisinde soracağız. Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık, kolay kurmadık, bugünlere kolay getirmedik. Bu cennet vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz. Sizlerden uyanık olmanızı istiyorum. Ağzı ve ahlakı bozuk müptezellere karşı çok ama çok dikkatli olmanızı istiyorum.



"GİRDİKLERİ YOL ÇIKMAZ SOKAKTIR"



Türkiye olarak dünyada en iyi işleyen demokrasilerden birine sahibiz. Ülkemizde sergilenen vandallıkların sarf edilen hakaret cümlelerin binde biri batı ülkelerinde yapılsa görün başlarına neler gelir. Polise, yargı mensuplarına, ülke yöneticilerine alçakça saldırıda bulunanların anında defterini dürer, bir daha da gün yüzü göremezler. Birileri demokrasi derken hırsızların sahtekarların marjinal yapıların sandığın arkasına saklanarak belediyeleri ve kamu kaynaklarını sömürmeyi kast ediyorsa, bizim böyle bir demokrasi anlayışımız yoktur. Özgürlük derken sokakları, tarihi camilerimizin avlulularını, ecdadın mezar taşlarını yakıp yıkmayı ibadethanelerimizde alkol almayı kast ediyorlarsa biz hiçbir şartta orada olmayız. Bu ülkenin polisine taşla, asitle, molotof kokteyli ve baltayla saldırırım, kimse bana karışamaz diyorsa biz bunu hak ve özgürlükler dairesinde ele alamayız. Kimsenin milletin iradesine pusu kurmasına müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyiz. Herkesin sınırlarını bilmeye, hak aramakla hakaret ve vandallık çizgisine geçmemeyi davet ediyorum. Milletimiz siyasi destek için huzuruna gelenlere omuz verip yüceltmeyi bildiği gibi yolunu kaybedenleri tepe üstü yere sermeyi de gayet iyi bilir. Sokaklarda terör estirenlerin bu ülkeyi yangın yerine çevirmek isteyenlerin varacağı hiçbir menzil yoktur. Girdikleri yol çıkmaz sokaktır. Gençlerimizi siyaseti rant aracına çeviren yolsuzlar ve hırsızlar tarafından kullanılmasına izin vermeyeceğimizi burada tekrar hatırlatıyorum.