Son dakika.... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

AK Parti İstanbul İl Teşkilatına ve Başkanlığına bizi bir araya getirdiği için şükranlarımı sunuyorum. 11 ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif-i uğurlamaya hazırlanıyoruz. Bağışlanma ayı olan Ramazan'ı en iyi şekilde idrak etmeye çalışıyoruz. Manevi havasından istifade etme gayreti içerisindeyiz. Yüce Allah tuttuğumuz oruçları kıldığımız namazları katında kabul buyursun. Ramzan Bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum.

Kan ve gözyaşından beslenen Siyonist Netanyahu yönetimi ateşkesi bozarak soykırımlarına tekrar başladı. Özellikle çocukları hedef alarak özellikler kadınları katlederek Gazze'de oluk oluk masum kanı döküyor. Sahur vaktinde düzenlenen saldırılarda 700'ün üzerinde kardeşimiz şehit oldu.

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"AATEŞKESİN YENİDEN TESİSİ İÇİN ÇOK YÖNLÜ BİR DİPLOMASİ TRAFİĞİ YÜRÜTÜYORUZ"

Vahşetin daha hazin tarafı şudur; Batılı yönetimler başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesi barbarlık karşısında büyük bir umursamazlık içindedir. Mazlum Filistinli zalim de İsrail de olunca kullanılan dil de birden değişmiştir. Öldürülen gazeteciler Gazze olunca uluslararası basın kuruluşlarının tavrı anında değişmiştir. İnsan hakları ve özgürlükler konusunda dünyaya ders verenlerin hiçbiri henüz kundaktaki yavruların alçakça öldürülmesine tepki göstermiyor. Türkiye olarak ateşkesin yeniden tesisi ve katliamların son bulması için çok yönlü bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. Ramazan Bayramı öncesinde bu çabalarımızı artıracak sürdüreceğiz. Biz Filistin davasına son nefesimize kadar samimiyetle sahip çıkacağız. Hiçbir zulüm payidar olmamıştır. Gazze'deki kardeşlerimize yönelik zulüm de payidar olmayacak kısa zamanda sona erecektir. Suriye'de olduğu gibi Gazze'de de bu karanlık günler karada kalacaktır.

"İSTANBUL TEŞKİLATIMIZDA İSTANBULLU HEMŞERİLERİMİZİN YANINDA OLDU"

Ramazan ayı bizim için milletimizle kucaklaşma vesilesidir. Ramazan ayı boyunca biriktirdiğimiz muhabbet yılın geri kalanında millete hizmet aşkımızı taze tutmaktadır. AK Parti olarak her zaman Ramazan ayı layıkıyla geçirmeye çaba sarf ettik. Türkiye genelinde hepimiz sahadayız. İstanbul teşkilatımızda İstanbullu hemşerilerimizin yanında oldu. İhtiyaç sahiplerinin yanında oldu. Bu nedenle İstanbul'da gecesini gündüzüne katıp canla başla çalışan tüm yol arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Mevla gayretlerini zayi etmesin. Çalışmalarınızda güç kuvvet versin.