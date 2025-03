Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız

Haberin Devamı

11.5 yıl boyunca çatısı altında görev yaptığım TBMM'de bulunmaktan her zaman şeref ve bahtiyarlık duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. TBMM Başkanımıza bu programa vesile olduğu için ayrıca teşekkür ediyorum. Siyaset, özü itibariyle ülkeye ve millete hizmet yarışıdır. Millete hizmet yolu uzun ve meşakkatlidir. İktidar muhalefet fark etmeksizin hepimiz milletimizin hizmetkarıyız. Her birimizin millete karşı sorumlulukla hareket etmesi ve emanetin üzerine gölge düşürmeden taşımak önem arz ediyor. Demokrasilerde iktidar ne kadar hayati öneme sahipse muhalefetin konumu da vazgeçilmezdir. Muhalefet, yapıcı eleştiriyle adeta yürütmenin tamamlayıcı unsurudur. siyasi hayatımızın her döneminde böyle bir anlayışla hareket ettik. Müspet katkılara asla kulak tıkamadık. Milletimizin siyaset kurumundan beklentilerini cesur adımlarla karşıladık. Aynı tavrımızı bugün de muhafaza ediyoruz. Tansiyonu yüksek seyreden siyasi tartışmalara çok takılmadan, müşterek zeminde buluşmaya hassasiyet gösteriyoruz. Dış politika, güvenlik, ekonomi ve siyasetin demokratik alanının genişletilmesine dair konularda daha fazla bir araya gelelim istiyoruz.

"GAYEMİZ GAYET AÇIKTIR, TERÖR BİTSİN ACILAR DİNSİN KARDEŞLİĞİMİZ GÜÇLENSİN"



'Terörsüz Türkiye' hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalarda Meclisteki siyasi partilerimizin katkılarıyla kısa sürede kayda değer mesafe aldık. 27 Şubat itibariyle Terörsüz Türkiye girişiminde kritik bir eşik daha aşılmış oldu. Hiçbir aşırılığa mahal vermeden, işi yokuşa sürme gibi cambazlığa tevessül etmeden beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim. Gayemiz gayet açıktır, terör bitsin acılar dinsin kardeşliğimiz güçlensin bu ülkede artık kan ve gözyaşı akmasın diyoruz.