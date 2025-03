Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 40 yıllık beladan kurtuluyoruz

Haberin Devamı

İftar programında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle;



Tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Şehit ve gazilerimizin emanetlerine tam bir hürmet içinde sahip çıkıyoruz. Türkiye masa başında kurulmadı. Hem doğusundan batısına, hem kuzeyinden en güneyine ülkemizin her bir karışı için gerektiğinde ölümü göze aldık. Devletimiz üzerinde ameliyata kalkışanlara en güçlü cevapları vererek bugünlere geldik. Allah ömür verdikçe yine burada bu topraklarda başımız dik, alnımız ak bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz.



"SİZ ONLARI İNLERİNE GÖMDÜNÜZ"



Gabar'da aşamadılar, Cudi’de aşamadılar, Hendek’te aşamadılar. Siz oralarda, onları inlerine gömdünüz. Vazifenizi yerine getirdiğiniz Türkiye’nin güvenliği için nasıl büyük bir özveri de bulunduğunuzu gayet iyi biliyorum, Rabbim hepinizden razı olsun ayağınıza taş değdirmesin diyorum. Hadiseleri tribünden seyretme lüksüne sahip değiliz. Her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olmak, bölgemizdeki olayları ülkemizde olacak şekilde yönetmek ve yönlendirmek mecburiyetindeyiz. Son yıllarda bu konuda çok başarılı bir sınav verdik. Bu millete ikinci bir Boraltan Köprüsü utancı yaşatmayacağız. Öyle dedik ve her türlü riski göze alarak, böyle bir utanç lekesini tarihimize bulaştırmadık.



"SURİYE'YE DÖNENLERİN SAYISI 873 BİNİ BULDU"



Suriye halkı 61 yıllık karanlığın ardından zalim rejimi devirdi ve özgürlüğüne kavuştu. Suriye'de devrimden bu yana 133 bin Suriyeli gönüllü olarak topraklarına geri döndü. Toplam 873 bin Suriyeli ülkesine döndü. Suriye’de düzen ve istikrar güçlendikçe inşallah bu sayı daha da artacak. Aynı durumu Gazze’de de gördük. Gazze‘de süren soykırım ve katliam küresel siyonist lobinin tüm baskılarına rağmen kardeşlerimize cesaretle sahip çıktık. Rusya- Ukrayna Savaşı’nda yine benzer tercihlerle karşılaştık. Hemen herkes savaşa odun taşırken, biz barışın tarafında olduk. Şimdi bakıyorsunuz geçmişte bize laf söyleyenlerin hemen hepsi bugün hükümetimizin dengeli politikasına hak vermek zorunda kalıyor. İster rakibimiz, isterse dostumuz olsun hemen herkes Türkiye’nin çok kritik zamanlarda çok doğru verilen öngörülü hamleler yaptığını ifade ediyor. Türkiye’nin menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu kararlılıkla uyguladık.



"TERÖR TEHDİDİ BİTME NOKTASINA GELDİ"



Türkiye maruz kaldığı onca saldırıya rağmen bugün güvenlik noktasında herhangi bir zafiyet yaşamıyorsa, bunun sebebi vaktinde atılan adımlarımızdır. Bu süreçteki en büyük kazanımlarımızdan biri de FETÖ'nün tasfiyesidir. Emniyet teşkilatımız, ordu ve jandarmamızı FETÖ'cü hainler başta olmak üzere hukuk dışı yapılardan temizledikçe kendimize güvenimiz arttı, hem de terör örgütleri ve suç şebekeleri ile daha etkin mücadele imkanına kavuştuk. Operasyonlar sayesinde sınırlarımız içindeki terör tehdidi hamdolsun bitme noktasına geldi. Bugün terörsüz Türkiye hedefini, tüm boyutlarıyla gerçekleştirme noktasında daha güçlü daha kararlı daha avantajlı bir konumdayız. Terörden kalıcı olarak kurtulmaya hiç olmadığı kadar yakınız. 40 yıllık beladan kurtuluyoruz. Amacımız hiçbir görevlimizin, hiçbir evladımızın burnunun dahi kanamayacağı kalıcı bir güven iklimini içeride ve dışarıda tesis etmektir. Çok dikkatli davranmamız gerekiyor. Soykırım şebekesinin yeni haritalarla bölgemizi bölme niyetlerini ilan ettiği günlerde bizim de politikalarımızı buna göre belirlememiz ediyor. Siyonistlerin bölgemizde yeni ameliyatlar yapmalarına Allah'ın izniyle müsaade etmeyeceğiz.