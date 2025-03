Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözler tutulmazsa günah bizden gider

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Her Ramazan’da olduğu gibi bu yılda ilk iftarımızı şehit yakınlarımızla birlikte yapıyoruz. Ülke ve millet olarak askeri, polisi, bekçisi, jandarmasıyla, güvenlik korucusuyla, istihbarat mensuplarıyla güvenliğimiz için gece gündüz fedakarca çalışan kardeşlerimize çok şey borçluyuz. Esasen biz her bir ferdi ile ülkesinin, milletinin ve onu temsil edenlerin güvenliği için gerektiğinde canını ortaya koyacağını ispatlamış bir milletiz. Bundan sonra da nefret dili, kavga ve gerilim yerine karşılıklı saygıyı, hoşgörü ve diyaloğu gözetmeye devam edeceğiz. Fakat uzattığımız elin havada bırakılması veya ısırılması halinde de demir yumruğumuzu daima hazır tutuyoruz. Oyuna gelen değil bölgesinde oyun kuran kendisine yönelik sinsi ve kirli oyunları bozan çok farklı bir Türkiye var. Bugün insansız hava araçlarıyla, uçağıyla, tankıyla, topuyla, füzesi, gemisiyle ve helikopteriyle kendi göbeğini kendisi kesen bağımsız bir Türkiye’ye ulaştık. Kelimenin tam anlamıyla kendimize geldik. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz.



"SÖZLER TUTULMAZSA GÜNAH BİZDEN GİDER"



Ne yapıyorsak ülkemizin kalkınması için ekonomik siyasi ve sosyal olarak ilerlemesini engel olan zincirlerinden kurtulması için yapıyoruz. Milletimden bilhassa da şehit yakınları ve gazilerimizden son dönemde yaşanan gelişmeleri bu perspektiften değerlendirmelerini istiyorum. Şundan hiç kimsenin şüphesi ve endişesi olmasın Türkiye sınırları içinde ve dışında terörle mücadele konusunda sadece bölgemizin değil dünyanın en güçlü kabiliyetli ve dirayetli ülkesidir. Oyalama, saklama, göz boyama, isim değiştirip bildiğini okuma gibi şark kurnazlıklarına evrilmeye çalışılırsa günah bizden gider. Halen devam eden operasyonlarımızı gerekiyorsa taş üstüne taş, omuz üstünde baş bırakmadan son teröristi bertaraf edene kadar sürdürürüz. Ülkenin ve milletin menfaatleri her türlü hesabın üstündedir. Sizlerin de gördüğü gibi bir takım marjinal gruplar hariç terörsüz Türkiye girişimi milletin ve siyasetin kahir ekseriyeti tarafından müspet karşılanmış, sahiplenilmiş ve desteklenmiştir. Bunu ülkemiz adına kıymetli bir kazanım olarak görüyoruz. Kandan, kargaşadan ve gözyaşından beslenen kaos tüccarlarına kazın ayağının hiç de öyle olmadığını göstereceğiz. Yıllardır bu milletin iliğini kemirenler kaybedecek, kazanan 85 milyon olacak. Demokrasimiz olacak ekonomimiz olacak. Kardeşliğimiz olacak. Kazanan pasaportunu taşımaktan her zaman şeref duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti olacak. Kazanan aydınlık yarınlarımızın teminatı pırıl pırıl evlatlarımız olacak. Bunun için şehit yakınlarımıza diyorum ki, bu girişimin içinde sizleri üzecek hiçbir şey yoktur asla olmayacaktır.