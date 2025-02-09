Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a tehcir tepkisi: Konuşmaya değer değil

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Endonezya ile 2022 yılında tesis ettiğimiz Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısına Sayın Cumhurbaşkanıyla başkanlık edeceğiz. Kendisini en son geçtiğimiz Temmuz ayında ülkemizde ağırlamış akabinde çeşitli toplantılarda bir araya gelmiştik. Turumuzun son durağı olan Pakistan'ı Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. Toplantısı vesilesiyle Şubat 2020'de ziyaret etmiştim. Bu ziyaretim sırasında Başbakan Şahbaz Şerif ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısına başkanlık edeceğiz. Ziyaretim vesilesiyle Cumhurbaşkanı Ali Zerdani ile de bir araya geleceğiz. Bu görüşmememizde ikili münasebetlerimizi yanı sıra bölgesel konuları da ele alacağız. Bu ziyaretimizde dostluğumuzu kardeşliğimizi bir adım öteye götüreceğiz. Birçok anlaşma imzalayacağız. Ziyaret ettiğimiz ülkelerde özel sektör temsilcilerini bir araya getirecek iş formu etkinliklerine de katılacağız. Malumunuz 2019 yılında yeniden Asya girişimini başlatmış Asya ile işbirliğimizi güçlendirme irademizi fiiliyata dökmüştük. Bunun bir parçası olarak da görülmesi gereken bu ziyaretimizin Pakistan, Malezya ve Endonezya ile kardeşlik temeli üzerine bina ettiğimiz ilişkilere ivme kazandırmasını temenni ediyorum.





15 aydır ağır abluka altında olan Gazze'ye yardımlar ulaşmaya başladı. İsrail yönetimin kafasında ateşkesi kalıcı kılmak yerine daha sinsi planların olduğunu görüyoruz. Şunu açıkça söylemek isterim, siyonist lobinin baskısıyla yeni ABD yönetimi Gazze ile ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur. Bunlar abesle iştigaldir. Havanda su dövme çabalarıdır. Gazellileri binlerce yıllık ebedi vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez. Filistin, Filistinlilerindir. İsrail'in her türlü saldırılarına rağmen topraklarını terk etmeyen Gazze halkı, Gazze'ye sahip çıkmaya devam edecektir. Malezya'da yapacağımız konuşmada, Gazze'de yapılması gerekenleri paylaşacağız.Ana muhalefete bir çift sözüm var. Genel başkanıyla belediye başkanıyla görüyoruz. Birileri bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulamaya cüret ediyor. Filistin davasında şahsımızın ve hükümetinizin duruşunu sorgulamak sizin ne haddinize. Daha düne kadar Hamas'a terör örgütü yaftası vuran siz değil misiniz? Siz önce Filistin direnişine attığınız iftiralardan dolayı çıkın ve özür dileyin de ondan sonra konuşun. İnsanda biraz utanma olur arlanma olur. Bizim Filistin davası için neler yaptığımızı bu uğurda neleri göze aldığımızı başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm dünya gayet iyi biliyor.Barış umudumuzu kaybetmedik. Kaybetmek de istemiyoruz. Ama son dönemlerde Zelenski'nin görüşmeye hazır olduğunu duyuyoruz. Trump ve Putin'in verdiği mesajları olumlu karşılıyoruz. Üzerimize düşen ne varsa Türkiye olarak yapmaya hazırız. Yeter ki bir araya gelsinler. Onun için umudumuzu kaybetmedik, kaybetmiyoruz.Bildiğiniz gibi Suriye'de terör örgütlerine yer yok. Şara'nın verdiği mücadele, terör örgütlerine yönelik bir mücadeledir. Terör örgütlerinin Suriye topraklarında silah bıraktırılması şart. Bunu Şara ile görüştük. Suriye'de kalıcı istikrarı sağlamak şart. Şara'nın hassasiyetini bizzat kendisinden dinledim. Birçok grup kendisini feshederek Suriye Ordusu'na katılıyor. DEAŞ-PKK-YPG gibi terör örgütleri Suriye topraklarında kendilerine yer olmadığını anlamalıdır. Yoksa Türkiye olarak Suriye'ye gerekli desteği vermekten çekimeyiz. Bunlar bizim için de tehdittir. Bertaraf edilmesi olmazsa olmazdır. Bunlara karşı en küçük müsemmamız yoktur. Bunu kendi topraklarımızda başardık, Suriye'nin kuzeyinde de bunu yaparız.