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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Güncelleme Tarihi:

#Erdoğan#Kabine#Suriye
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2025 18:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de biraraya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana gündem maddeleri arasında terör, ekonomi ve Suriye olan toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

BOLU'DAKİ YANGIN FACİASI NEDENİYLE MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Yaralanan kardeşlerimizden 17'si taburcu edildi. AFAD ve diğer birimlerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Yangının haberini alır almaz 4 bakanımız süratle Bolu'ya gönderdik. Yangına farklı kurumlarımızda 156 araç 458 personelle müdahale edilmiştir. Yangının çıkış sebebi ve sorumluluğu olanları tespit etmek için soruşturmalar başlatılmıştır. İlk etapta aralarında işletme sahibinin de olduğu 4  kişi gözaltına alınmıştır. Böyle bir facianın yaşanmasına sebep olanlar hukuk önünde hesap vereceklerdir.  Facia dolayısıyla Ülkemizde 1 günlük yas ilan edilmiştir. 22 Ocak Çarşamba günü güneşin batışına kadar bayraklar yarıya kadar indirilecektir. Gün siyaset yapma günü değil, birlik ve beraberlik günüdür.

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#Erdoğan#Kabine#Suriye

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