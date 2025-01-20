Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la dostluğumuzun devamı bizim için çok önemli

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Bugün bakanlıklarımız ve kurumlarımız arasında askeri ve savunma sanayi alanlarında işbirliğini öngören belgeler de imzalandı. Mevcut işbirliğimizi ileri noktaya taşınacağına inanıyorum. Ticaret hacmimiz 3 milyar dolar seviyesini yakaladı. Bu ortak hedefimiz 5 milyar dolar hedefini yakında yakalayıp geçeceğimizi gösteriyoruz.

"SURİYE'YE YÖNELİK TÜM KISITLAMALAR KALDIRILMALI"



Dostumla bugün Türkiye ve AB ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. AB'ye tam üyelik konusunda Slovakya'nın desteğini artıracağına inanıyorum. Ukrayna'daki savaş hakkında değerlendirmeleri de aramızda paylaştık. Slovakya'nın hem Rusya hem de Ukrayna ile temasları var. Adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi konusunda mutabık kaldık. Hamas ile İsrail'in ateşkes mutabakatının dün itibariyle hayata geçmesi memnuniyet vericidir. Mutabakatın tüm aşamalarının hayata geçirilmesi ve insani yardımların ulaştırılması gerekmektedir. Suriye'ye yönelik tüm kısıtlamalar kaldırılmalı.



"TÜRKİYE'NİN SURİYE'DEKİ EGEMEN TAVRINI TAKDİRLE KARŞILIYORUZ"



"Bu ziyaretimize hem ortaklığımızı hem dostluğumuzu perçinlemek istiyoruz" diyen Slovakya Başbakanı Robert Fico sözlerini şöyle sürdürdü:



Sadece dokümanları imzalamak değil bugün bazı resmi anlaşmalara da imza attık elbette ama hiç şüphem yok ki sayın cumhurbaşkanı en azından ikimiz birbirimiz yan yana durabiliyoruz. İyi zamanlarda da kötü zamanlarda da yan yana duruyoruz.



Ben sayın cumhurbaşkanına şu konuda bilgi verdim; Putin‘le olan Çin ve Brezilya’daki toplantılarımızın ardından yaptığımız görüşmelerle ilgili bilgi sundum. Biz sizin akıllı politikalarınızı büyük saygıyla takip ediyoruz. Suriye konusunda da ben sayın cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok bilgi aldım bu hususa ve bizim için çok değerli bu bilgiler çünkü.



Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. 16 Ocak’tan itibaren ateşkes konuşuluyordu ve insanların geri dönmesine yönelik olarak özellikle de kaçırılan veya esir alınan kişilerin de geri dönüşü konusundaki atılacak adımları takip ediyoruz. Belki ilk defa Gazze'deki insanlar çocuklar dahil olmak üzere savaşın kötü seslerini dinlemiyor. Türkiye’nin Suriye'de oynadığı önemli ve egemen rolü takdirle karşılıyoruz.



Türkiye’nin tam üyelik arzusunun mümkün olan en kısa sürede hayata geçmesini diliyorum ve bizim tüm desteğimize sahipsiniz. Amaçlarımıza ulaşma konusunda sizin sayın cumhurbaşkanı açıkladığınız üzere tüm çabaları gösteriyoruz ve ikili ticaret hacmimizi 5 milyar Euro’ya çıkarma arzusu içerisindeyiz. Dinamiklerimize baktığımızda ikili ilişkilerimizde hiçbir şüphem yok ki bu hedef ulaşılabilir bir hedeftir. Nükleer enerji konusunda işbirliği yapabileceğimizi, su yönetimi konusunda iş yapabileceğimizi görüştük, otomotiv endüstrisi konusunda işbirliği olanaklarını görüştük. Türkiye çok doğru bir şekilde yeni teknolojiler ve yenilik yolunda devam ediyor ve günümüzde birçok spesifik alanda bir dünya lideri.



FICO: TRUMP EĞER UKRAYNA'DAKİ KANI DURDURURSA TEBRİK EDERİZ



Geldiğimizden bu yana olumlu bir atmosferle karşılaştım ama burada aynı zamanda çok saygınlıkla da karşılaştığımız bir onurla karşılaştığımız bir durum söz konusu. Ben de bize gösterilen bu saygıyı açık bir tavırla yanıt vermek istiyorum. Tabii ki hem genel anlamda resmi görüşmelerimizde oldu. Savaşın bana göre devam etmesi kabul edilemez. Maalesef Slovakya çok küçük bir aktör. Yeni Amerika başkanı tebrik ediyoruz sözünü tutarsa ve elinden gelen çabayı göstererek mümkün olacak kısa süre içerisinde Ukrayna’daki kan dökülmesine son verebilirse kendisini tebrik ederiz. Hepimiz pembe gözlüklerimizi biz kenara bırakalım ve biraz gerçekçi olalım. Her iki tarafın da kabul edebileceği bir çözüm olması gerekir. NATO Genel Sekreterine soruyorum, herkesin önünde ne kadar Ukraynalı ne kadar Rus ne kadar sivilin ölmesi gerekir ki, Ukrayna’nın masaya müzakere masasına gelebilecek kadar güçlü olduğu izlenimine sahip olabilsin. Ben hemen beklemeksizin ateşkes çağrısında bulunuyorum. Slovakya‘nın üst düzeyde bir zirveye ev sahipliği yapma imkanı yok. Öyle bir ülke olması gerekir ki böyle bir zirveye ev sahipliği yapacak, Adalet Divanı ile ilgili olarak da yine aynı şekilde güçlü bir ülke olması gerekir Türkiye’nin bu şekilde böyle bir baskı yaratabilecek büyük bir ülke olduğunu düşünüyorum.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 30 MİLYON TON BİR TAHILI NAKLİYE ETTİK



Öncelikle Ukrayna ve Rusya arasındaki bu savaş gerçekten bu dönemde bizleri ciddi manada rahatsız eden bir savaş olmuştur. Fakat burada tabii liderlerin kapışması hakikaten bizleri de ciddi manada rahatsız etmiştir. Bir tahıl koridoru meselesini bile bizler ne kadar çırpındıysak çözemedik, halledemedik. 30 milyon ton bir tahılı nakliye ettik, orada kaldık. Sayın Putin’le görüştüğümüzde biz vermeye hazırız, öbür tarafta Zelenski ile görüştüğümüzde 'Vermeye hazırız' ama 'Hadi verin' dendiğinde ise maalesef bunu alamadık. Tabii Sayın Putin özellikle tahıl koridorundan Avrupa Birliği'ne tahıl verilmesine taraf değil. Fakir ülkelere, 'Afrika ülkelerine buralara ben vermeye varım' dedi. Oradan tabi beklediğimiz neticeyi maalesef alamadık ama hala dışişleri bakanım bu konuyu muhatapları ile görüşmeye devam ediyor. Doğal gaz konusuna gelince bu konuda da yine aynı şekilde bizler Ukrayna madem ki Slovakya‘ya doğal gazını kesti ben enerji tabii kaynaklar bakanımla muhatabıyla bu konuyu görüşmek suretiyle adım atalım ve Slovakya‘nın doğal gaz noktasındaki bu ihtiyacını, dışişleri bakanım Sayın Lavrov’la ben de Sayın Putin’le görüşmek suretiyle bunu bir neticeye bağlayalım dedim. Bu hafta içerisinde telefon diplomasilerimizi kurmak suretiyle inşallah bu adımı atalım.

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"SAVAŞTAN YANA DEĞİLİZ"



Trump'la ilk dönemindeki dostluğumuzun devamı bizim için çok çok önemli. Seçimi kazandığı günün ertesinde kendisiyle görüşmem olmuştu şimdi bu dönemde de ara görüşme yaptık. Bugün alacağı görevle birlikte kendisiyle irtibatlarımızı aynen devam ettirip ısrarla Rusya Ukrayna Savaşı’nı ben bitiririm dediğine göre biz de tabi bu konuda Türkiye’ye ne düşüyorsa Türkiye olarak da biz bunu yaparız. Çünkü dünyada biz savaşlardan yana değiliz Türkiye olarak barıştan yanayız. Ne varsa barışta var savaşla bir yere varılmaz. Bir an önce de bunu halletmemiz lazım. Sayın Trump‘la yapacağımız inşallah görüşmelerde bunları masaya yatırıp adımlarımızı da ona göre atacağız. Sayın Trump‘ın ikinci dönemi tüm insanlık için hayırlı olsun diyorum sizlere de teşekkür ediyorum.