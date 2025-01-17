Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de iş dünyasına seslendi: Ekonomi programımız olumlu gidiyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ekonomimizin lokomotif şehirlerinden olan Kayseri'nin her gün büyüdüğünü görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sanayinin tarımın üretimin şehri Kayseri rekor kırmaya devam ediyor. 2002'de Kayseri'den dünyaya yapılan ihracat 352 milyon dolardı. 2024 yılında bu rakama 3 milyar 639 milyon dolara yükseldi. Son 22 yılda Kayseri'ni ihracatında 10 kat artış yaşandı. Bir önceki yıla şehrimiz ihracatı yüzde 1,6 oranında arttı. Aralarında ABD'nin Almanya'nın da olduğu dünyanın 215 ülkesinde Kayseri'nin ürünleri rafları süslüyor.

Sadece mobilya ürünleri değil her alanda Kayseri ciddi manada ihracat yapıyor. Kayseri2niin potansiyelini tam olarak kullanabilmesi için her türlü katkıyı sağlıyoruz. Teşviklerimizle tamamlanan 1052 özel sektör projesinde 92,1 milyar TL yatırım gerçekleşti. Böylece son 22 yılda şehrimizde 30 bin kişilik istihdam oluştu. Bundan sonra da Kayseri'yi yalnız bırakmayacağız. Bölgemizdeki çalkantılara ve küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen yakalan bu ivme hiç şüphesiz tabloyu daha da anlamlı kılmaktır. Ekonomide uyguladığımız programın olumlu etkilerini görmeye başladık. Dış dengemiz iyileşiyor. Depremin yaralarını sarıyoruz. Hem kamu borcumuz hem de dış borcumuz milli gelire oranla geliriyor. Turizmde rekorlar yılı olacak. 2025 yılında enflasyonda çok daha güzel neticeler alacağız.