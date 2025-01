Son dakika: Necip Fazıl Ödülleri Töreni... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya’yı açmak bize nasip oldu

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Şair mütefekkir dava ve aksiyon adamı üstat Necip Fazıl'a bir kez daha Allah'tan niyaz diliyorum. Üstat Necip Fazıl davamızın adide isimlerinden biriydi. İslam'ı bu topraklardan kazımayı çalışanların karşısına korkusuz bir kumandan olarak dikildi. Zindanlara kapatıldı fakat hakkı ve hakikati savunmaktan asla geri durmadı. Hakim 'Artık bıktık, sizden ne zaman kurtulacağız' dediğinde üstadın verdiği cevap manidardır. 'Siz bu yolda hancı ben de yolcu olduğum müddetçe kurtulamayacaksınız' dedi. Basiretli dirayetli duruşuyla Anadolu'nun cesur evlatlarına rehberlik etti. Rabbim kendisinden razı olsun.

Her fırsatta ifade etiğim bir hususu bugün tekrar ifade etmek istiyorum. Bu topraklar onlarca asırdır ilmin hikmetin ve erdemin o geniş teknesinde yoğrulmuştur. Bu topraklarda doğmak bize Allah'ın lütfudur. Bu hakikati ancak nasipli olanlar idrak edebilir. Sizler derin bir tekamülün köklü bir birikimin temsilcilerisiniz. Fikir ve sanat eserleriniz örnek duruşunuzla bu emaneti hakkıyla omuzladığınız için her birinizi yürekten teşekkür ediyorum.

Üstadın hatırasına sahip çıkarak bu ödül törenini tertip eden Star gazetesini ve Kültür Bakanlığımızı hassaten tebrik ediyorum. Birazdan ödüllerini takdim edeceğimiz yazarlarımı şairlerimizi fikir emekçilerimizi şimdiden tebrik ediyorum.

Medeniyet köklerinden kopmamış sinesinden çıktığı millete gönül bağını kesmemiş şairler halkın ve hakikatin zamanı aşan coşkun sesidir. Onlar birbirini ismen şeklen ve ruhen tanımayan insanları arasında kelimelerle bağ kurar yol açar yoldaş olurlar. Mısralarıyla milli şuuru besler milli kimliğin ihyasına hizmet ederler. Üstat tam olarak böyle bir şairdir.

"ÜSTADIN ZAMANI AŞAN ŞİİRLERİ BİZİ ANLATIR"

Sultan Ahmet meydanında malum Su Kulesi üstat konuşuyor; bu fakir de o gün takdimini yapıyor. Eliyle Ayasofya'yı gösteriyor 'Bir gün açılacak bir gün açılacak' diyor. Allah'a hamdolsun üstat ufku böyle açık bir insandı ve oradan o şekilde haykırırken takdim etmek bize açmak da bu fakire nasip oldu. Üstatın zamanı aşan şiirleri bizi anlatır. Davamızı ülkümüzü anlatır. Derinlerdeki cevherimizi ortaya çıkarır. Necip Fazıl şiirleriyle fikirleriyle önder olan bir aksiyon adamı olabilmiştir. Çünkü üstat bentleri yıkıp atan şiirleriyle milletin yüreğine ayna tutabilmiştir. Üstattın en büyük kavgası bu milletin geleceğine kastedip toplum mühendisliğine soyunanlara karşı olmuştur. Üstattın ideal gençliği zaman ve mekan bana emanettir şuurunda bir gençliktir. İfade bu. Gerçek hürriyeti hakka kullukta gören bir gençliktir.

"YAKTIĞI MEŞALE BİZE YOL GÖSTERMEYE DEVAM EDECEKTİR"

Üstat hakir görülen değersiz gösterilen milletimizin hasretlerine seslenmiştir. Bu hasretleri söz ve fikir sancağı haline getirmiştir. Şiirleriyle milletimizin yüreğindeki korları dışarı çıkarmış ve işarete fişeklerine dönüştürmüştür. Yaktığı meşale bize yol göstermeye devam edecektir.

"ÖTELERİN VE SEZİŞLERİN İNSANIYDI"

Mevla gençlerimiz başta olmak üzere bizleri ve milletimizin her bir ferdini bu yolda sabit kadem eylesin diyorum. Duygu ve düşünce dünyamız içinde yaşadığımız toplumla bazen birleştiren bazen de farklı en bariz vasfımızdır. Üstadı yakınen tanıyanlar onu herkesten farklı kılan 3 önemli özelliğinden bahseder. Bunlardan ilki; yaşadığı çalkantılı hayata girdiği polemiklere maruz kaldığı siyasi baskılara hapis cezalarına ve şeker hastalığına rağmen dinç bir vücut ve kafa yapısını muhafaza edebilmiş olmasıdır. Onun her şeye rağmen eğilmeyen kişiliği takdir ve hayranlıkla yad edilmiştir. İkinci vasfı; emsalsiz sanatkarlığıdır. Edebiyatın her sahasına mührünü vurduğu gibi siyasi tarihi konulara dahil yazdığı eserlerle de yaşadığı dönemin gündemini belirlemiştir. Üstat şairlerin sultanı layık görüldü. Üstat ötelerin ve sezişlerin insanıydı.

Üçüncü özellik ise kendi lisanıyla her şeyin külhüne vakıf olma arzusudur. Bir sohbetinde peygamber efendimizin cümleleriyle 'Ya Rab bana eşyanın hakikatini olduğu gibi göster' diye dua etmişti. 'Anladım işi sanat Allah'ı aramakmış. Marifet bu. Gerisi yalnız çelik çomakmış'. Her konuda derinlemesine tefekkür ettiğini onun tüm eserlerinde hissedersiniz. Böyle fikir adamını mirasını yaşatmak için 2014'ten bu yana düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri'ni milli değerlerimizin genç kuşaklara aktarılması noktasında çok değerli görüyorum.

8 FARKLI DALDA ÖDÜL TAKDİM EDİLDİ

Bu yıl şiirden ilk esere müzikten roman ve hikayeye 8 farklı dalda ödül takdim ediyoruz. Şiir ödülümüzün sahibi Furkan Çalışkan. Şiire bir saat tamircisi hassasiyetle yaklaşan Çalışkan bir yandan kendi mısralarını kurgularken bir yandan da Türk şiirinin gelişimine dikkat kesildi ve kıymetli çalışmalarda bulundu. Kendisini tebrik ediyorum. Hikâye Roman ödülümüzü Naime Erkovan'a tevdi ediyoruz. Kendisine yazı hayatında başarılar diliyorum. Fikir araştırma ödülümüzü Dr. Mustafa Merter'e tevcih ediyoruz. Hocamızı tebrik ediyorum. İlk eserler ödülümüzü genç öykücü Gülşen Funda'ya veriyoruz. Funda'yı yürekten kutluyorum. Uluslararası Kültür Sanat Ödülümüzü Filistinli yazar Süleyman Mansur layık görüldü. Filistinli mazlumların direnişine fırçasıyla destekleyen veren kıymetli ressamı tebrik ediyorum. Kendisinin şahsında ram 455 gündür İsrail saldırıları altında varoluş mücadelesi veren Filistinli kardeşlerimizi saygıyla selamlıyorum. Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı ödülümüzün sahibi Nehir Aydın Gökduman oluyor.