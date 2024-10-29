Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan: İç cepheyi sağlam tutmalıyız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İç cepheyi sağlam tuttukça ne terör örgütleri ne de onlar besleyen şer güçleri emellerine ulaşamayacaktır. Anlamadıkları bir hakikat var. Türkiye Cumhuriyet'inin bizim binlerce yıllık devlet tecrübesinin son temsilcisidir. Kuruluşundan itibaren cumhuriyetimizin kimi hatalı tercihleri olmuştur. Bunun hiçbiri insanı değerlerimizi gölgelemeye yetmez.

Bu millet maruz kaldığı tüm saldırılara rağmen küllerinden doğmayı başarmış asil bir millettir. Yeniden güçlü bir başlangıcın arifesindeyiz. Milli mücadeleyi nasıl zaferle taçlandırdıysak bu mücadeleyi de başarıya ulaştıracağız. Ezelden beri her şeyin fani olduğuna inanan milletimiz ebet müddet tarif etmiştir.

"TÜRKİYE YÜZYILI ETRAFINDA BÜTÜNLEŞMEMİZ HAYATİ HALE GELDİ"

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Cumhuriyetimizi kurduktan sonra devletimizin sınırları içerisindeki her bir insanı adil ve eşit kabul etme sürecimiz biraz sancılı geçmiş olabilir. Ama nihayetinde bunu başardığımızı düşünüyorum. Geçmiş hesaplaşmaları bırakıp önümüzü Türkiye Yüzyılı'na çevirmemiz gerektiğine inanıyorum. Böyle bir dönemde 85 milyon Türkiye Yüzyılı etrafından bütünleşmemiz daha hayati bir hale gelmiştir.

"HİÇBİR ZORLUK BİZİ YOLUMUZDAN ALIKOYAMAYACAK"

Milli mücadele tek başına bu halkın en zor şartlarda bile neler yapabileceğin göstergesidir. Milli mücadele üstün olan taraf işgalcilerdi. Allah'ın nusret ve inayetiyle zaferi kazanan biz olduk. Mücadele kimse arkadaşına Türk mü, Kürt mü, Alevi mi, Sunni mi diye sormadı. Hep bu ruhla düşmanı mağlup ettik. Yunan işgal kuvvetlerinden ilerleyişinden dolayı ordumuzun Sakarya'nın doğusuna çekilme fikri gündeme gelmiştir. Meclis gizli bir oturumla toplandı. Fevzi Paşa Meclis'in Kayseri'ye taşınmasını önerdi. Dersim mebusu Diyap Ağa söz aldı. 'Biz buraya kaçmaya mı geldik, yoksa dövüşüp kavga etmeye mi?.' Hitap böyle son buldu. Meclis kürüsünde yaşanan iklimi bugün de hissediyoruz. Yine aynı şeyi söylüyoruz. Dünyanın dört bir yanında kardeşlerimizin umudunu yeşertecek tarihi bir duruş sergiliyoruz. Hiçbir zorluk bizi yolumuzundan alıkoyamayacak.

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"SİNSİ OYUNLARA YENİLMEYECEĞİZ"

Bölgemizde oynanan oyunlar karşısında geri adım atmayacak sinsi oyunlara yenilmeyeceğiz. Onurlu ve dirayetli duruşumuzdan taviz vermeyerek onurlu mücadelemizi sürdüreceğiz. Yüreği bu ülke sevgisiyle çarpan herkese samimiyetle sesleniyorum. Gelin Türkiye Yüzyılını birlikte inşa edelim. Gelin bir olalım, iri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Gelin ayrık otlarını bin yıllık kardeşliğimizi büyütelim. Bu hasbi çağrımıza kulak verecek herkes tarihin şanlı sayfalarında hak ettiği yeri alacaktır. Yeni başarıları hayata geçirene kadar bize durmak yoktur. Rabbim bahtımızı açık etsin. Cumhuriyetimizin 101. yılı bir kez daha kutlu olsun.