Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Balkanların en büyük camisi kardeşlerimize hayırlı olsun

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Balkan coğrafyasının en büyük camisinin kardeşliğimizin en yeni nişanesi olarak hafızalardaki yerini alacağına inanıyorum. Tiran Namazgah Camisi'ni bugünün inşaat teknolojisi ile, Osmanlı mimarisini buluşturan bir yapı olarak tasarladık. Balkanların en büyük camii Namazgah Camii'nin tüm müslümanlara hayırlı olmasını diliyorum. Yaklaşık on dönümlük arazi üzerine inşa edilen camimizde açık alanlarla birlikte aynı anda 8 bin kişi ibadet edebilecek. Kütüphane, engelli asansörü, çalışma odaları ve Kültür merkezi ile camimiz bir külliye anlayışıyla inşa ettik. Balkan kültürleri birlikte yaşam müzesi ile de Arnavutluk’un zengin Kültür mirasını yansıtmayı hedefliyoruz.





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Namazgah Camisinin aramızdaki dostluğu kardeşliği dayanışmanın sembolü olacağından şüphe duymuyorum. İç huzuru veren manevi dünyamızı, dış dünya ile bütünleştiren bu muhteşem eserde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Kardeşlik hukuku ile bağlı olduğumuz Arnavutluk ile kültürel ve sosyal ilişkilerimizin daha da derinleştirilmesi önceliğimizdir. Ülkelerimizdeki deprem felaketlerinden Türk ve Arnavut halklarının gösterdiği dayanışma uluslararası camiaya örnek teşkil etmiştir. Sivil toplum kuruluşlarımızda Arnavutluk’un yanında yer almaya devam edeceğiz.

Dinimiz, cami inşa etmeyi ve camilerimize sahip çıkmayı bir görev olarak yüklüyor. İnşa ettiğimiz gibi bu camilerin temsil ettiği değerleri yaşamak ve yaşatmak için de hep birlikte gayret göstermeliyiz. Kutsal dinimizi şahsi emelleri için istismar eden çıkar gruplarına meydanı boş bırakmamalıyız. Kardeşlerimizi bu mabedi bir huzur mekanına dönüştürmeye, camilerimizi temsil ettiği değerleri yaşatmaya davet ediyoruz.

"İSRAİL'İN KARŞISINDA DURMAK VİCDANİ ZORUNLULUKTUR"

İsrail'in uyguladığı katliamın karşısında durmak, hepimiz için vicdani bir zorunluluktur. İsrail yönetimi son olarak Lübnan’da saldırmak suretiyle bölgede barış sağlanması gibi bir niyeti olmadığını tekrar göstermiştir. Bu kutsal mekandan, bir kez daha Müslümanlar başta olmak üzere vicdan sahibi tüm dünyaya İsrail saldırganlığına karşı ortak tavır almaları çağrısında bulunuyorum. Bu düşüncelerle bu güzel camide edilecek duaların ve yapılacak ibadetlerin hak katında kabul olmasını niyaz ediyorum. Namazgah Camimizin Arnavutluk’taki kardeşlerimize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.