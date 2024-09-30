Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



"BOSNA HERSEK'TEN İSTİKRARIN KORUNMASINDAN YANAYIZ"



Marmara Denizi'ne hakim toplam 12 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz külliyemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle yeni akademik yılda tüm hoca ve öğrencilerimize başarılar diliyorum. Ayrılıkçı gündemlerin körüklenmesinin gerisinde hangi niyetlerin olduğu bellidir. Bosna Hersek'ten istikrarın korunmasından yanayız. İnşallah bundan sonra da Bosna Hersek'in yanında olmayı sürdüreceğiz. Ülkemizde ve dünyada irşat faaliyetlerinde bulunan iman kalesinin muhafızları olarak gördüğümüz hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Son yıllarda bilhassa 15 Temmuz gecesi sergiledikleri duruş nedeniyle Diyanet Başkanlığımıza bir linç kampanyası yürütülüyor.