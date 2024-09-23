Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de önemli açıklamalar: İsrail’in işgali bir an önce durmalı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Özünüzü hiçbir zaman unutmayın. Menfaatlerimizi koruduğunuz için tebrik ederim. ABD'deki Türk toplumu olarak terör örgütleriyle mücadelemize vereceğiniz destek çok önemlidir. Biz entegrasyona sonuna kadar varız, asimilasyona ise aynı derecede karşıyız.Teröristlerin oyununa gelmeyin. Teröristler Türk toplumunda ayrışmayı körüklüyor.

Aşırı sağcı akımların hedefinde göçmenler ve Müslümanlar var. Türkiye olarak vatandaşlarımızın yaşadığı ülkelerdeki aşırı sağcı akımları ve nefret söylemlerini yakından takip ediyoruz. Türkiye karşıtı her operasyona gönüllü figüranlık yapan örgüt mensuplarına karşı sizlerden teyakkuz halinde olmanızı bekliyorum. Irkçılığın olduğu gibi İslam düşmanlığının da bir suç olarak tasnif edilmesi ve yasal yaptırıma tabi tutulması gerektiğini savunuyoruz.

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Son yıllarda Batılı ülkelerde bilhassa Avrupa'da İslam ve yabancı düşmanlığı, vatandaşlarımızın da huzurunu tehdit eden büyük bir salgına dönüştü. Müslüman düşmanlığına karşı mücadele edeceğiz.

İsrail’in işgali bir an önce durmalı. Tüm dünyanın gözü önünde soykırım yaşanıyor. Küresel sistem, artık tüm etkinliğini, tüm inandırıcılığını kaybetmeye başladı. Görevi barış ve güvenliği sağlamak olan kurumlar, çok açık bir ahlaki çöküş içerisindedir. Küresel kurum ve kuruluşlar, Gazze'deki zulmü durduracak, İsrail'in katliamını engelleyecek hiçbir etkili adım atmadı.

Lübnan'a karşı gerçekleştiren son saldırılar ve İsrail tarafından yapılan son açıklamalar, savaşı bölgeye yayma çabalarının açık tezahürüdür.