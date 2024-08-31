Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarımsal kredi limitini 40 milyon liraya çıkardık

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Kardeşiniz olarak heyecanınızı gözlerinizden okuyorum. Sizlerin şahsında tüm balıkçı kardeşlerimize Rabbimden bereketli başarılı bir sezon niyaz ediyorum. Ağalarınızın hep dolu olmasını, dolu gelmesini temenni ediyorum. Bugüne kadar balıkçı kardeşlerimizin daima yanında olduk. 23 milyar lira yakıt desteği, 16 milyar yetiştiricilik desteği başta olmak üzere 45 milyar lira doğrudan nakdi destek sağladık. Toplam 35 milyar lira hazine destekli yatırım ve işletme kredisi sağladık. Tarımsal kredi limitini 40 milyon liraya çıkardık. Denizlerde ve iç sularda balıklandırma faaliyetini hayata geçirdik. 2023'te 100 milyon balık yavrusunu bereketli sularımızla buluşturduk. Balıkçılarımızın çabaları ve desteklerimiz sayesinde su ürünleri her zaman rekorların sektörü oldu. Yıllık üretim miktarı 1 milyon tonu geçerek rekorlara yenisi eklendi. İhracatta da her yıl rekor kırıyoruz. Geçtiğimiz yıl 100 ülkeye ihracat yaptık. Ülke ekonomisine 1,7 milyar dolarlık kazanç sağladık.





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"SÜRDÜREBİLİR BALIKÇILIK İÇİN DENİZLERİMİZİ KORUMALIYIZ"



Geçtiğimiz hafta İzmir Körfezi'ndeki sahneleri gördük. 3 sene önce Haliç'te yaşadığımız müsilaj sıkıntısını hatırlıyoruz. İhmalkarlığın bedelini milletçe hepimiz ödüyoruz. Son teknolojiyle donatılmış balıkçı gemilerimiz uluslararası sularda da boy gösteriyor. Her yıl yeni ülkelerle balıkçılık anlaşmalarına imza atıyoruz. Geçen yıl anlaşma sayısı 10 olan ülke sayısını 15'e çıkardık. 12 ülkeyle müzakerelerde son aşamaya geldik. 8 farklı ülkede avcılık faaliyetlerinde bulunuyoruz. Sürdürebilir balıkçılık için denizlerimizi korumalıyız. Ülkemizin menfaatleri doğrultusunda hakkımız olanı almak için çok daha fazlasını yapacağız. Artık uluslararası denizlerde balıkçılığın endüstrisini kurmayı hedefliyoruz. Meclis Araştırma Komisyonu da çalışmalarını sürdürüyor. Sizden beklentim, su ürünleri avcılığına getirilen kurallara riayet etmenizdir. Bu denizler bu balıklar miras değil emanettir. Denizlerimizin korunmasına balıkçı kardeşlerimizin öncülük etmesini diliyorum. Sizlere bereketli ve bol kazançlı bir yıl diliyorum.