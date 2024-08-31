Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Zaferler ayı olarak geçen Ağustos ayına damga vuran askeri başarılarımızı kutlarken diğer taraftan da harp okullarımızın diploma ve sancak devir törenlerini gerçekleştiriyoruz. Zaferlerimizin coşkusuna temellerimizin mezuniyet sevincini ekleyerek hep birlikte çok farklı bir atmosferi teneffüs ediyoruz. Tabii bir mutluluğum var, onu söylemek durumundayım. Gerek Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, gerek Deniz Harp Okulu mezuniyet töreninde, gerekse az önce Hava Harp Okulu mezuniyet töreninde birincilikleri kızlarımız aldı. Bu bizim için ayrı bir şeref nişanesidir. Kızlarımız başarır.

30 Ağustos Zafer Bayramımızı milletin evinde, Külliye'de büyük bir coşku ile kutladık. Bugün önce bahriyelilerimize diplomalarını takdim ettik. Hudutsuz göklerin, pervasız kartallarına görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Teymenlerimizin yetişmesine vesile olan ailelerine şahsım ve milletim adına kutluyorum. Son 8 yılda mezun ettiğimiz öğrenci sayısı 126'sı misafir 1379'u buluyor. TSK bir ordunun karşılacağı en ağır imtihanlardan birini en az hasar ile atlatmayı başarmıştır. FETÖ'yü söküp atmakla kalmadık, ordumuzu daha da güçlendirdik. Darbe girişiminden sonra terör darbeler vurduk. Terör örgütleri kaçacak delik arıyorlar ama bulamayacaklar. Son 2 yıldır Pençe Harekatlarımızla Irak'ın kuzeyindeki terör bataklığını kurutmaya çalışıyoruz.

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Azerbaycan'ın Karabağ'ında Azeri kardeşlerimizle birlikte orada da yine Azeri kardeşlerimize düşman güçleri tamamen yok ettik. Çok yakında kilidi kapatacağız. Bölücü alçakları milletimiz ve Iraklı kardeşlerimiz için tehdit olmaktan çıkaracağız.