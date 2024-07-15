Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 85 milyon hepimiz tek yumruğuz

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne milletin evine hepiniz hoş geldiniz. Anma toplantılarımıza katılımlarınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Bugün, milletimin zaferinin direniş destanının 8. yılını idrak ediyoruz. 15 Temmuz kıyamının 8. seneyi devriyesinde bu gazi mekanda ve 81 vilayette birbirimize kenetlenmiş durumdayız. Tıpkı 8 yıl olduğu gibi biriz beraberiz. 85 milyon hepimiz tek yumruğuz. Rabbimiz mukaddes kitabımız Kuran-ı Kerim'de "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz zira olan diridirler ancak siz bunu bilemezseniz" buyuruyor. Manevi bakından böyle şerefli makama ulaşmak dünyada her kula nasip olmaz. 252 şehidimiz bu müjdeye mashar oldu ve şehitlikle şereflendi. 2740 insanımız da o gece yaralanarak gazi oldu. Rabbim kahramanların hepsinden razı olsun. Rabbim peygamberlikten sonra en yüce mertebe olduğu bildirilen kahramanların hepsinden razı olsun diyorum. Her biri birer fedakârlık ve cesaret timsali olan gazilerimize de Mevladan hayırlı, sağlıklı, bereketli ömürler diliyorum. Sokaklara, meydanlara, hava limanlarına akın eden, uçakların, helikopterlerin karşısına korkusuzca dikilen, kurşunlara karşı göğüslerini siper eden, ellerinde bayraklarında istiklal şöleni yazan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

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"EMPERYALİZMİN KUKLALARINA 'DUR' DEDİK"



Hainlerin başarısız, milli iradenin muzaffer olması için tüm kalpleri ile dua eden yurt dışındaki vatandaşlarımıza ve Türkiye sevdalısı kardeşlerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Canlarını ortaya koyan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, emniyet birimlerimiz ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın şerefli mensuplarına hasseten teşekkür ediyorum. TBMM o gece halkın meclisi olduğunu bir kez daha göstermiştir. Milletvekillerimiz savaş uçaklarının sonik patlamalarına aldırmadan korkusuzca görevlerini yerine getirmiştir. 104 yıl önce 7 düvele direnerek galip gelen gazi meclis, 15 Temmuz ihanetinde bu defa emperyalizmin kuklalarına dur demiştir. O gece ikinci kez gazilikle şereflenen meclisimizin tüm değerli mensuplarına teşekkür ediyorum. Şüphesiz her toplumda kahramanlar gibi korkaklar da bulunur. Her millette vatanını canından çok sevenler gibi ruhlarını 1 dolara satacak kadar ucuzlaşan da olabilir. 15 Temmuz'da ülkemiz içinde ve dışında sayıları çok sınırlı da olsa maalesef darbe girişiminin başarıya ulaşmasını isteyenler de vardı.



"FETÖ'CÜ ALÇAKLAR TARİHİMİZE KARA BİR LEKE OLARAK GEÇTİLER"



Tanklara selam duranları, FETÖ'cü hainlere destek verenleri bugün bir kez daha utançla hatırlıyoruz. Yurt dışındaki şarlatandan emir alarak, pis ellerinin vatanımıza uzatan FETÖ'cü alçaklar döktükleri kanla tarihimize kara bir leke olarak geçtiler. Modern dönem Haşhaşîleri'ni ne biz affedeceğiz ne de 252 evladanı bir gecede kara toprağa veren milletimiz afffedecetkir. Bu ihanet şebekesi değil 8 yıl, 80 yıl sonra bile nefretle anılacaktır. Bugün altını çizerek tekrar sorguluyorum; zalime merhamet mazluma zulümdür. Sadece şu an bulunduğumuz bölgede 29 insanımızı şehit edenlere, henüz 15-16 yaşındaki evlatlarımızı acımasızca bizden koparanlara, devletin namusuna emanet ettiği silahları millete doğrultup, masumları katledenlere, Gölbaşı'nda, Emniyette, Genelkurmayda nice aslan parçasının kanını dökenlere merhamet edersek Allah korusun şehitlerimizin ruhunu muazzep ederiz, kahraman gazilerimize mahcup oluruz. Acımız da öfkemiz de tazedir. FETÖ ve vesayetle mücadele azmimiz diridir, güçlüdür, ayaktadır. Allah'ın izniyle bu kararlılığımızdan hiçbir surette taviz vermeyeceğiz. Milli irade ve demokrasi düşmanlarıyla mücadelemizi sürdürürken hukuk ve adaleti gözetecek, mağduriyetlerin önüne geçecek, masumlarla mücrimleri ayırmaya azami kararlılık göstereceğiz. Son darbeci yargıya hesap verene kadar bu süreci hassasiyetle yürüteceğiz.



"15 TEMMUZ GECESİ TÜRKİYE'MİZ HEDEF ALANDI"



15 Temmuz gecesi sadece bir işgal girişimini püskürtmedik. Aynı zamanda istiklal ve istikbalimize de sahip çıktık. O gece sadece bizi ve aile efradımızı hedef almadık. Sadece AK Parti ve hükümetimiz hedef alınmadı. Devletimizin güvenlik birimleri TRT, TÜRKSAT, basın yayın kuruluşları hedef alınmadı. 15 Temmuz gecesi topyekün Türkiye'miz hedef alandı. Bekamız hedef alındı. Bizi asırlardır ayakta tutan kardeşliğimiz hedef alındı. Hedef şahsımızla ve ailemizle birlikte 85 milyonun tüm fertleriydi. FETÖ'yü bunun için beslediler, büyüttüler, yurt dışlında önünü açtılar. 15 Temmuz sonrası klasörler dolusu delile rağmen darbeciler ve elebaşlarını bunun için ısrarla desteklemeyi sürdürdüler. Bizler de Cumhur İttifakı ile birlikte önemli adımı attık ve gerekli tedbirleri oluşturduk. Darbecilere kol kanat germeyi, hukuk ve adalet diyerek yutturmaya çalışıyorlar. Ellerinde masum kanı olan FETÖ'cülere gösterilen müsamahanın hukuk ve demokrasiyle ilgisi yoktur. 15 Temmuz gecesi kullandıkları bu piyonu, Türkiye'ye karşı projelerinde yeniden önümüze sürmektir. 1960'dan beri ülkemizde yapılan darbelerin arkasında kimin eli varsa aynı üst akıl 15 Temmuz ihanetinde de tüm unsurlarıyla devredeydi. İşaret fişeği bizim 'one minute' çıkışımızdan hemen sonra atıldı. Şahsımızın ve hükümetimizin Filistin davasına sağladığı güçlü destek küresel siyonist lobiyi ve onların içimizdeki etki ajanlarını rahatsız etmişti. Türkiye dış siyasette bağımsız hareket etmeye başladıkça bu odakların tedirginliği ayyuka çıktı.



"15 TEMMUZ MİLLETİMİZİN SON BİR ASIRDA YAZDIĞI EN BÜYÜK DESTANDIR"



Önce 7 Şubat MİT krizi ardından gezi olaylarıyla iktidarımızı alaşağı etmeye çalıştılar. Akabinde 17-25 Aralık darbe girişimiyle hükümetimize karşı hamle yaptılar. Yine bu arada farklı yöntemlerle rahatsızlıklarını ifşa ettiler. Bunların hiç birinde muvaffak olamayınca 15 Temmuz'da son kozlarını oynadılar. Bu sinsi planları yırtıp attık. Çanakkale, İstiklal Harbimizde olduğu gibi 15 Temmuz'da milletin istiklalini milletin azim ve kararlılığı kurtarmıştır. 15 Temmuz milletimizin son bir asırda yazdığı en büyük destandır. On yıllar boyunca gururla anlatılacak direniş olma yanında milletimizin küllerinden yeniden doğuşun da hikayesidir. 15 Temmuz, ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hakiki dostların ortaya çıktığı turnusol görevi görmüştür. O gece iş başa düşünce ellerinde bayraklarıyla sokaklara koşanların yanı sıra ikbal peşinde koşanları da gördük. Çıplak elleriyle tanklara meydan okuyanlarla birlikte tankların arasından sıvışıp kaçanları da gördük. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin 15 Temmuz'a anlamalarını, içselleştirmelerini ve gurur duymalarını arzu ediyoruz. Çanakkale ruhu nasıl bir asır boyu milletimize rehberlik ettiyse 15 Temmuz ruhu da Türkiye Yüzyılına inşasına öncülük edecektir. Cumhur İttifakı olarak bunu ayakta tutacağız ve sürdüreceğiz. Kutup yıldızı olarak tüm gençlerimiz bizlere yol gösterecek. Yeni Türkiye 15 Temmuz ruhunun üstünde yükselecek. Her 10 yılda bir demokrasimizin askıya alınmadığı, milletin egemenliğine kast etmeye kimsenin cüret edemediği, dış politikası bağımsız, ekonomisi güçlü, itibarı yüksek çekim merkezi gelmiş bir Türkiye'yi inşallah inşa edeceğiz. 15 Temmuz ruhuna sahip çıkmak çok önemli. Bizim nazarımızda milletin iradesine kast edenler arasında hiçbir ayrım yoktur. Vatandaşa silah doğrultan kim olursa olsun yine karşısında dimdik dururuz. Milletin sandıkta tecelli eden iradesine leke sürdürmeyiz. Kimsenin el uzatmasına müsaade etmeyiz. FETÖ'cülerin kendilerini gizlemek arkasına saklandığı milli manevi değerlerimizin örselenmesine de izin vermeyiz.



"EMELLERİNE HİÇBİR ZAMAN ULAŞAMAYACAKLAR"



27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz vari saldırılarla karşı karşıya kalmaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz. Birilerinin 15 Temmuz kıyamına çamur atma çabalarını ibretle ve üzüntüyle takip ediyoruz. Birileri çıkıyor, uyduruk bahanelerle milletin heyecanını paylaşmaktan imtina ediyor. Adı sanı, unvanı ne olursa olsun her kim 15 Temmuz'a laf söylüyorsa hedefi millettir, demokrasidir. Her kim milletin zaferini küçümsüyorsa, tiyatro diyerek bühtan ediyorsa, FETÖ'cü efendilerine diyet borcunu ödemektir asıl amaçları. Biz bunlara prim vermedik vermeyeceğiz. Milletimizde engin ferasetiyle sinsi niyeti görmektedir. FETÖ ve onu kullanan üst akla yaranmak için her şeyi yaptılar. Ne yaptılarsa 8 yıldır emellerine ulaşamadılar. İnşallah hiçbir zaman da ulaşamayacaklar. O gecenin asıl kahramanı olan milletimiz iradesine sahip çıktığı gibi tarihe altın harflerle yazılan zaferine de sahip çıkacaktır. Biz de 15 Temmuz'un unutturulmasına da birilerinin istismar aracı haline gelmesine de müsaade etmeyeceğiz.