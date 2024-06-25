Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye sığ sulara hapsedilemez

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önce çıkan satır başları:



2 yıllık yoğun eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan mezuniyet sevincini yaşayan 2 bin 366 polisimizi yürekten tebrik ediyorum. Dereceye giren öğrencilerimizi ayrıca tebrik ediyorum. Bugün 15 farklı ülkeden 94 misafir öğrencimizi mezun etmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu kardeşlerimiz ülkelerine döndüklerinde aldıkları üst düzey eğitimle kendi vatandaşlarına hizmet edeceklerdir. Yurt dışı ziyaretlerimizde Türkiye mezunlarının hayatın farklı alanlarında da farklı konumlara geldiğini görüyoruz. Bir cihan imparatorluğunun bakiyesi üzerine kurulan Türkiye gibi bir devleti ırkçı, lümpen faşizmin sığ sularına hapsetmeye kimsenin gücü yetmez. Ülkemizin gönül elçileri kadrosuna katılan mezunlarımızın gayretleriyle inşallah hedeflerimize ulaşacağız.





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"HUKUKUN DIŞINA ÇIKILARAK DEVLETE HİZMET EDİLMEZ"



Ekonomimize zarar verilmesine izin vermeyeceğiz. Emniyet teşkilatımızın 2 bin 366 yeni neferle milletimize karşı sorumluluklarını daha etkin şekilde yerine getirecektir. Vebalı ağır olduğu kadar mesuliyeti yüksek mesleği icra ederken hukuka ve kanuna harfiyen uyacağınıza inanıyorum. Hukukun dışına çıkılarak devlete hizmet edilmez. Kanunun arkasında dolanarak, toplumda düzen sağlanmaz. Ülkemiz geçmişte kendini hukukun üstünde gören bürokratik vesayetten çok çekmiştir. Ne güvenlik sağlanmış, ne de terörle mücadelede arzu edilen neticeye ulaşılabilmiştir. Biz bu dönemi Türkiye'nin kayıp yılları olarak değerlendiriyoruz. Çalışma prensibimiz açıktır. Vatandaşın canına, malına, namusuna, özgürlüklerine ve güvenliğine kast eden alçaklara karşı asla müsamahakar davranmayacaksınız.



"ELİ KANLI CANİLERE NEFES ALDIRMIYORUZ"



Suç işleyen kişi kim olursa olsun yargıya teslim ederek, hak ettiği cezayı almasını sağlayacaksınız. Kolluk kuvvetinin halka yaklaşımı devletin milletiyle bağını ortaya koyan bir ayna gibidir. Güvenlik ve özgürlük arasındaki dengeyi koruyoruz. Demokrasiden ödün vermiyoruz. Emperyalistlerin uşaklığını yapan teröristlerin kabusu oluyorsunuz. Sizler, insanımızı ne kadar korursanız unutmayın devletimiz de o derece güçlenecektir. Türk polisine yakışır şekilde sorumluluklarınızı yerine getireceğinizden şüphe duymuyorum. Türkiye gerek stratejik konumu gerekse iddiaları itibariyle tehditlerle yüzleşen bir ülkedir. Eli kanlı canilere nefes aldırmıyoruz.





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Terör örgütü ile mücadelede tarihi kazanımlar elde ettik. Son 1 yılda PKK/KCK'ya yönelik 34 bin 765 operasyon yapıldı. Toplam bin 45 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgüte katılım her geçen gün azalıyor. FETÖ, DEAŞ ve sol örgütlerin de tepesine biniyoruz. Sadece geçen yıl FETÖ'ye 5 bin 728 operasyon yapıldı, firarilerin ülkemize iadesiyle ilgili bakanlıklarımız çalışmaktadır. FETÖ'cü alçakların ensesinde olmaya devam edeceğiz. Emniyet ve istihbarat tarafından toplam 603 çete çökertilmiştir. Uyuşturucuyla mücadele konusunda 47 bin 650 operasyon düzenlenmiş, 34 bin kişi tutuklanmıştır.



"NE YAPIYORSAK HUKUK İÇİNDE YAPACAĞIZ"



Son terörist ülkemiz için tehdit unsur olmaktan çıkarılana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Terör örgütü kıpırdayamaz halde. Organize suç örgütlerine karşı elde edilen başarıları milletimiz takdirle takip etmektedir. 100 olaydan 93'ü aydınlatıldı. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmıyor. Toplam 2 bin 525 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 3 bin 158 mağara sığınak ve depo imha edilmiştir. Yaz ayları boyunca daha kararlı ve sonuç alıcı operasyonlar gerçekleştireceğiz. Her kurum kendi vazifesine odaklandığında vatandaş nazarında itibarı da güçlenmektedir. Kendini devlet ve milletin menfaatleri üzerinde gören kimseye tahammülümüz yoktur. Ne yapıyorsak hukuk içinde yapacağız. Hukuk devletinden asla sapmayacağız. Sizler herhangi bir grubun değil Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin polisisiniz.