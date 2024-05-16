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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Irakli Kobakhidze#Ortak Basın Toplantısı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 18:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Bugün sayın başbakanla verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Gürcistan'ın Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleşme sürecine desteğimizi ifade ettik. Türkiye olarak gelişmelerin Gürcistan halkının hayrına olacak şekilde sonuçlanmasını arzu ediyoruz. Geçtiğimiz yıl ikili ticaret hacminde 3 milyar dolara ulaştık. Yeni hedef olarak 5 milyar dolar üzerinde durduk. Gürcistan'ın büyük altyapı projelerine desteğine hazır olduğumu ilettim. FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleri ve suç şebekeleriyle mücadelemizi daha etkili kılacak konular üzerinde durduk. Gayrimeşru yapılarla mücadelemizi ülkemizin içinde ve dışında sürdürmekte kararlıyız. Sayın başbakanla görüşmemizde güncel meseleleri de ele aldık. Gazze'deki vahşet hakkındaki değerlendirmelerimizi paylaştık. Dünyada devam eden Filistin'e destek eylemlerini çok kıymetli buluyorum. Filistin'i henüz tanımamış ülkeleri bunu yapmaya davet ediyorum. Güney Kafkasya'da barış ve huzurun önemini ve çalışma kararlılığımızı teyit ettik. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımımız Gürcistan'la aynı grupta yer alıyor. Takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

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Türkiye'ye gelen Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunmasının ardından konuk Başbakan Kobakhidze tören kıtasını selamladı. Tören sırasında 21 pare top atışı gerçekleştirildi.



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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Irakli Kobakhidze#Ortak Basın Toplantısı

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