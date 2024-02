Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Felaketten medet umacak seviyedeler

Haberin Devamı

Sincik her seçimde rekor oy oranlarıyla yanımızda yer almış bir ilçemizdir. Geçtiğimiz seçimlerde de yüzde 95'i bulan oy oranlarıyla yine yanımızda yer aldınız. Deprem gününden beri buradaki şehirlerimizi yalnız bırakmıyor, her fırsatta geliyoruz. Bugün de önce Adıyaman'da konutların kura çekimine katıldık. Ardından aday tanıtımı vesilesiyle teşkilatımızla buluştuk. Kahta ilçemizi ziyaret ettik. Şimdi de sizlerle bir aradayız. Tarihin, kültürün, medeniyetin, sanayinin, tarımın ve güzel insanların şehri Adıyaman'ı acıyamana çeviren depremin izlerini birer birer siliyoruz.



"DEPREM GİBİ ORTAK BİR ACI KARŞISINDA BİLE KENDİ KÜÇÜK HESAPLARINDAN VAZGEÇMİYORLAR"



Dünyada 6 Şubat depremleri gibi bir felakete maruz kalıp, bu kadar hızlı toparlanabilen sayılı ülke vardır. Her gelişmeyi milletimizi birbirine düşürmenin bahanesi haline getirmek isteyenler, şu manzaraya baksınlar. Kendi ülkesinin felaketinden medet umacak seviyeye düşenleri üzüntüyle takip ediyoruz. Beklediğini bulamayınca halkına hakaret edecek kadar alçalanlar var. Onlara da yazıklar olsun. Deprem gibi ortak bir acı karşısında bile kendi küçük hesaplarından vazgeçmiyorlar. Biz, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla her alanda olduğu gibi mahalli idarelerde de ülkemizi hak ettiği seviyeye çıkarmayı sürdürüyoruz. Kendimizden öte nesiller boyu toprakların havasını soluyacak evlatlarımız için bu davayı zaferle taçlandırmaya mecburuz. Mesele sen ben meselesi değildir. Millet olarak inancıyla kültürüyle hayalleriyle birlikte topyekün başlattığımız şu kıyamı başarıya ulaştırma meselesidir.

Sincik-Malatya Karayolu projelendirildi, en kısa zamanda İnşallah burayı da yapacağız. Bakanım burada, kendisine talimatı verdim. Sincik Kahta arası yol çok çok virajlı. Hem Sincik-Kahta yolu hem de Malatya bunların adımını süratle atıyoruz, atacağız.