Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta tahıl koridoruna dikkat çekti: Putin'e 'Tahılı artırmalıyız' dedim

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



81 ilin tamamında hastanesi olmayan ilimiz yok. Şehir hastanelerimizi yaygınlaştırdık. Bazı ülkeler sağlıkta içine kapanık ilkeler geliştirdiler, bizde böyle bir şey söz konusu değil. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağladığı avantajla salgını iyi yönettik. Salgın sonrası Türkiye'nin ekonomik öneminin arttığını görüyoruz.



"ABD İLE ÇOK BOYUTLU İLİŞKİMİZ VAR"



ABD gibi bir ülke ekonomisiyle her alanda dünyada farklı bir konuma oturmalı. ABD ile çok boyutlu ilişkimiz var. Türkiye'deki ABD firmaların yatırımı 14,5 milyar dolar. ABD'nin Türkiye'deki yatırımlarının artması bizim beklentimizdir. İkili ticaretimiz 32 milyar doları aşmış vaziyette.

"TAHIL KORİDORUNA HIZLA DÖNÜLMELİ"



Afrika ülkelerine çok daha fazla tahıl gönderilmeli. Sayın Putin ile bir görüşmemiz oldu. '1 milyon ton yetmez, artırmanızı rica ediyorum' dedim. Telefon diplomasisi ile süreci işletmeyi, 'Rusya olarak üzerimize düşen görevi yerine getirelim' dediler. Tahıl koridoruna hızla dönülmeli.

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"GÜCÜMÜZ NATO ÜLKELERİ ARASINDA TAKDİR GÖRÜYOR"



NATO'nun en eski üye ülkelerinden bir tanesiyiz. Yeni değiliz. İlk 5 ülke arasında yer alıyoruz. Bundan şu ana kadar taviz vermedik. Gücümüz NATO ülkeleri arasında da takdir görüyor. Biz aldığımız görevleri yerine getiren bir ülkeyiz. Bundan sonra da aynı şekilde görevi ifa etmeye devam edeceğiz.

"ÜLKEMİZDEKİ ANA MUHALEFET PARTİSİNİN MÜLTECİLERE BAKIŞI ÇOK ACIMASIZ"



Mülteciler konusunda bazı ülkelerin bakışı olumlu. Türkiye olarak bizim de mültecilere bakışımız çok farklı. Ülkemizde ana muhalefet partilerinin mültecilere bakışı çok acımasız. Seçim dönemi 'Sınır dışı edeceğiz' tehdidi savurdular. Biz ev sahipliğimizi nasıl yaptıysak bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. 5 milyona yakın mülteciye ev sahipliğimizi yapmaya devam edeceğiz. 600 bin Suriyeli gönüllü olarak döndü. Gönüllü olarak dönmelerini sağlayacağız.



"FAS VE LİBYA FELAKETLERİNİN ACISINI BİZ BİLİRİZ"



6 Şubat deprem felaketi ardından Fas ve Libya'da meydana gelen felaketlerin acısını ancak biz biliriz. Biz bunu yaşadık. 50 bin kaybımız oldu. Konutları yıkılan vatandaşlarımız bir an önce evlerine yerleşsin istiyoruz. Bakanlığımız yoğun olarak çalışmaları sürdürüyor. Fas ve Libya'ya süratle yardım için ekiplerimizle 'Biz hazırız' dedik. Fas'tan geri dönüş almadık, Libya'dan geri dönüş aldık. 3 uçak ve 3 gemi gönderdik. Talep olursa her türlü yardımı göndermeye hazırız dedik.



"ENFLASYON İÇİN EKONOMİ EKİBİMİZ YOĞUN ÇALIŞMA İÇİNDE"



Küresel enflasyon dünyayı tehdit eden bir durum. Biz de bu enflasyonu şu anda bedelini ödedik, ödüyoruz. Ekonomi ekibimiz yoğun çalışma içinde. Başarılı süreç yürütüyorlar. İnşallah yıl sonu ya da yılın başında bunu başaracağız. 2024'e daha farklı şekilde gireceğiz.



"YENİ ANAYASA İÇİN ÇAĞRI YAPTIM, YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM"



Parlamentoda gücümüz anayasayı değiştirmeye muktedir değil. Grubu olanlar çağrımıza olumlu cevap verecek olursa beraber anayasayı değiştirmeyi başarırız. Çağrımı yaptım, yapıyorum, yapmaya devam edeceğim.