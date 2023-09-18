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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan saldırılar mazur görülemez

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#TASC#New York
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuran-ı Kerime yönelik yapılan saldırılar mazur görülemez
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2023 03:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta TASC tarafından düzenlenen programda açıklamalarda bulundu. "İslam düşmanlığı karşısında saflarımızı sık tutmalıyız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan hiçbir saldırı mazur görülemez. Cezasız kalan her suç, failini azgınlaştırır. İslam düşmanlığının önü alınmazsa daha da azgınlaşacaktır" ifadelerini kullandı.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

ASRIN FELAKETİ: 650 BİN KONUT İNŞA EDECEĞİZ

Asrın Felaketi olarak nitelenen depremlerde 50 binden fazla canımızı kaybettik 11 ilimizdeki 14 milyon insanımız bu depremlerden doğrudan etkilendi, devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. 200 bin konutun inşa süreci başladı. Toplamda 650 bin konut inşa edeceğiz, depremzede şehirlerimizi eskisinden daha güvenli bir şekilde ayağa kaldıracağız.

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"TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİNİ ZEHİRLEMEK İSTEYEN BAZI ÇIKAR GRUPLARI VAR"

Sizler burada bir yandan kimliğinizi muhafaza ederken, diğer yandan kültürümüzü Amerikalılara tanıtarak beşeri köprüler kuruyorsunuz. Zafere giden yol birlikten, beraberlikten, vahdetten geçer, Türk-Amerikan ilişkilerini zehirlemek isteyen bazı çıkar grupları var. Bunlara set çekeceğiz.

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"İSLAM DÜŞMANLIĞI KARŞISINDA SAFLARIMIZI SIK TUTMALIYIZ"

Hayat boşluk kabul etmez. Sizin olmadığınız her yerde başkası vardır, ülkemize düşman olanlar sizin boş bıraktığınız yerleri dolduracaktır. Buna izin veremeyiz. Özellikle İslam düşmanlığı karşısında saflarımızı sık tutmalıyız. Türk-Amerikan toplumu da yükselen ırkçı dalgadan olumsuz etkileniyor. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan hiçbir saldırı mazur görülemez. Cezasız kalan her suç, failini azgınlaştırır. İslam düşmanlığının önü alınmazsa daha da azgınlaşacaktır.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#TASC#New York

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