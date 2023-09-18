Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahıska Türkleri ile buluştu: 4 bin Ahıska Türkünü Türkiye'ye getirdik

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Ahıska Türkleri'nin durumunu yakından takip ediyoruz. Savaştan etkilenen Ahıskalı kardeşlerimizi ülkemize getirdik. Bin ailenin Erzincan ve Ahlat'a yerleşmesini sağladık, gelenlerin sayısı 4 bini buluyor. Kendilerinin yıllardır hasretle bekledikleri Türk vatandaşlığını sağlamak için gerekli adımları atıyor süreci hızlandırıyoruz. 820 soydaşımız Türk vatandaşlığını kazandı. Biraz sonra sizleri temsilen kardeşlerimize kimlik kartlarını takdim edecek, sevinçlerini beraber yaşayacağız. İşlemleri devam eden 578 soydaşımız için de çalışmalarımızı süratle tamamlayacağız. Ahıska Türkleri'ne en çok sahip çıkan hükümetiz. Bizden önce vatandaşlık verilenlerin sayısı sınırlıydı. 4 bin 840 kardeşimiz bu haktan faydalanmıştı. Bizim dönemimizde bu rakam 60 bini geçti. İnşallah bundan sonra da sizlerin davasını davamız bilecek, her türlü gayreti sergileyeceğiz.

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"KİMSENİN ARANIZA NİFAK TOHUMLARI EKMENİZE FIRSAT VERMEYİN"

Toplumlar birlik ve beraberlik olduğu ölçüde güçlüdür. Ahıska Türk toplumunu etkileyen tüm olaylarda eş güdüm içinde hareket edelim. Ahıska Türkleri'nin bulundukları ülkelerde kimliklerini, dillerini, dinlerini korumaları önceliklerimizin başında geliyor. Çalışmalarınıza katkılarımızı sürdüreceğiz. Son dönemde artan ırkçılık ve İslam düşmanlığı karşısında birlikte hareket etmeniz gerekiyor. Müslümanları hedef alan hukuksuz anlayış karşısında sizlerin de hassasiyet göstermeniz önemlidir. Sizlerden kimsenin aranıza nifak tohumları ekmenize fırsat vermemenizi diliyoruz. Türkiye olarak bundan sonra da Ahıska Türklerinin yanın olacağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum.





