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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AK Parti#ANKARA
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 16:27

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizlerin vasıtasıyla AK Parti'ye destek veren tüm vatandaşlarıma buradan selamlarımı gönderiyorum. 

Buradan bir kez daha ittifakımızdan desteğini esirgemeyen tüm vatandaşlara kalpten teşekkür ediyorum. Seçim döneminde rekor kıracak illerimizi ziyaret etme sözü vermiştik. Bayburt yine birinciliği kimseye bırakmadı. Ziyaretlerimize bu hafta sonu başlıyoruz. Sadece bu illerimize değil ülkemize hizmet edeceğiz.

Türkiye gelecekteki sonuçları itibarıyla çok kritik bir seçim yaşadı. Küresel şer şebekeleriyle, tetikçi basın yayın kuruluşlarıyla, milletimizin birlik beraberliğine kast edenlerle mücadele ettik. Seçmen iradesini manipüle etme çabaları bitmedi. Farklı seslere tahammülsüzlük had safhaya çıkarken, kaset kumpaslarıyla rakipler minder dışına itildi. Utanç verici günler gördük. Seçimi kazanmak uğruna her şeyi yaptılar. Türk demokrasisinin namusunu da şerefini de biz kurtardık.

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Sandıklara giderek iradesine sahip çıkan her vatandaşımızı demokrasi kahramanı olarak görüyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AK Parti#ANKARA

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