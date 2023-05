Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: AFAD'ın hak sahipliği başvuruları E-Devlet üzerinden yapılabilecek

Haberin Devamı

Depremden 2 gün sonra başlayan Kahramanmaraş ziyaretlerimiz oldu. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim, milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin. Afetin ilk anından itibaren tüm imkanlarımızı seferber ettik. İlk günlerde kötü hava koşulları ve yıkım alanın genişliği sebebiyle nedeniyle bazı aksaklıklar yaşanmış olsa da kısa sürede depremzede kardeşlerimizin yanında olduk. Bakanlarımızı, valilerimizi, STK'ları adeta deprem bölgesine yığdık. Bugüne kadar görev alan personel sayısı 650 bini buldu. Yurt dışından ve ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen 35 bin arama kurtarma ekibi, umudu yaşatma mücadelesi verdiler.

Gıdadan temizliğe kadar depremzedelerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak mekanizmalar kurduk. Kahramanmaraş patladı. Yüzde 72 ile büyükşehirler arasında birinci şehir oldu. İkinci turda Kahramanmaraş'a ben inanıyorum ki, yüzde 80'leri yakalayacak. Kendi şehirlerinde kalan 3 milyon kardeşimize kurduğumuz 905 bini aşkın çadırda, 112 bini aşkın konteynerde barınma sağladık. Kalıcı barınma çalışmalarıyla ilgili kendimize hedef koyduk. 319 bini bir yıl içinde olmak üzere 650 bin yeni konut inşa ederek, deprem şehirlerinin tamamını ayağa kaldıracağız. Hemen kolları sıvadık. Devletin tüm imkanları bölgeye yığarak hazırlıklara başladık. Yıkılan binaların enkazlarını kaldırdık. Ağır hasarlı binaları yıkıp onların yerlerini temizledik. Zemin etütlerini bitirdiğimiz yerlerde temelleri attık. Bayramda ilk köyevlerinin teslimini bile yaptık. Deprem bölgesinin dört bir yanında kalıcı konutların siluetleri yükselmeye başladı.

Bugün burada yollar hariç 70 bin katılım var. Gördüğünüz gibi çalışmalar tam gaz sürüyor. Önümüzdeki Ekim-Kasım aylarıyla birlikte konutları hak sahiplerine teslim etmeye planlıyoruz. Ulaştırma Bakanlığımız, pazartesi günü Elibstan-Malatya yolunun ihalesini gerçekleştiriyor. Köyevlerinin teslimlerini etap etap yapacağız. AFAD'ın hak sahipliği başvurularını E-Devlet üzerinden de yapılacağı müjdesini sizlerle paylaşıyorum. 14 Mayıs seçimlerinde şahsıma verdiğiniz destek için her birinize şükranlarımızı sunuyorum. Yaşadığı acı kayıplara rağmen sandığa giden Kahramanmaraş'ın 'Edeler'ine yiğit evlatlarına teşekkür ediyorum. Meclis'te 322 ile çoğunluğu elde ettik. Cumhurbaşkanlığında en yakın rakibimize 2 milyon 539 bine yakın fark atmamıza rağmen ikinci tura kaldı. Kahramanmaraş'ın 28 Mayıs'ta sandığa gideceğine ve tercihini bizden yana yapacağına inanıyorum.



Biz ülkemizi güçlendirme ve deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldırma çalışmaları yürütürken, birileri burada turistlik gezi yapıp çekip gidiyordu. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın sandıktaki tercihleri de tabii olarak bu tabloya uygun gerçekleşti. Bu bay bay Kemal Kandil'den talimat almıyor mu? Terör örgütleriyle beraber bu yolda yürümedi mi? Edeler bu teröristlerle beraber olanlara oy verir mi? 28'inde de bay bay Kemal'e vah vah Kemal diyeceksiniz. Bunlar kaybettikleri her seçimin ardından milletimize demedik laf bırakmadılar. Kendi küçük dünyalarında kurduğu Türkiye hayali ile milletin gerçekleri arasındaki fark yüzlerine Osmanlı şamarı gibi inince deliye döndüler. Her seçimde yaşadığı hezimeti 14 Mayıs'ta yaşadılar. Bu defa kin ve nefretlerin depremzede kardeşlerimize yönelterek, alçaklığın evrensel tarihinde yeni bir sayfa açtılar. Gencinden kadınına, emeklisinden çiftçisine kadar herkes bu kin ve nefret hezeyanından payına düşeni aldı. Mesajlarla videolarla saldırıya geçtiler. Depremzedeleri kaldıkları yerlerden çıkarmaktan çadırları toplamaya kadar yapmadık terbiyesizlik bırakmadılar.



Depremzede kardeşlerimizin tercihlerine tahammül edemediler. 'Selo'yu serbest bırakmak istiyorsanız oyunuzu bana vereceksiniz' diyor bay bay Kemal. Kim bu Selo? Terörist. 51 kardeşimizin Diyarbakır'da ölümüne neden olan terörist. Erdoğan kardeşiniz devam ederse adalet ne derse o olur. Onun dışında bir şey olamaz. Küresel emperyalistlerin ülkemize yönelik sinsi oyunlarının figüranlığına hevesle koşanlar deprem şehirlerimizin geleceğe umutla sarılışını kabullenmediler. Hiçbir depremzedemizi bunların insafına bırakacak değiliz. Şartlar ne olursa olsun biz devletimizle, AFAD'ımızla, tüm depremzedelerimizi yeniden ayağa kaldıracağız. Neler yaptığımızın şahidi sizlersiniz. Biz eser ve hizmeti yaparken kimsenin kökekine meşrebine bakmayız. Van'da deprem oldu. Oradaki oy oranımızın ne olduğunu bildiğimiz halde hemen gittik. İzmir'de deprem oldu. Orada oy oranımızın ne olduğunu bildiğimiz halde hemen gittik. Eskisinin yerine yenisini inşa ettik.



Biz bu seçimlerde milletimize Türkiye Yüzyılı'nı vaat ettik. Bu vizyonu ülkemize kazandırdığımız güçlü eserler üzerine bina ettik. Her alanda sağlam temeller attık. Asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini giderirken gözümüz hep 2023'teydi. İşte bugün o gündür. Bugün hayallerimizi hayata geçirmek için ilk adımı atam günüdür. Bugün evlatlarımıza bırakacağımız güçlü ve müreffeh Türkiye günüdür. 28 Mayıs'ta bunu yarıda bırakmayıp tamama erdireceğiz. 28 Mayıs'ta bayrağı yerde bırakamayacağız. Kandil'dekilerin paçavraları var. Onların uzantıları da aynı. Onlar kendi odalarına bayrağımızı asmayacak kadar ihanet içindeler.

Kimseyi yolda bırakmayacağız. Kimseyi açıkta bırakmayacağız. Kimseyi şefkatsiz bırakmamağız. Ülkenin ve milletin dertleriyle dertlenmeyenlerin oynadığı tiyatro seçim sandığından çıkan sonuçlara verilen tepkiyle bozulur. Her gün milletin karşısında bir başka maskeyle çıkanlar gün gelir böyle gerçek yüzleriyle yakalanır. CHP Genel Başkanı 28 Mayıs için kendisine yeni maskeler hazırlamış. Beyhude çaba içerisinde. Milletimiz derdiniz ülkeye birilerine peşkeş çekmek olduğunu gördü. Bay bay Kemal terör örgütleriyle kol kola. Tefeciler onun desteklerini operasyonlarını kesintisiz sürdürürken ağzından çıkan sözün hiçbir değeri yoktur. Kendi partisi bile kazanamayacağına inanırken masa yumruklayarak attığı nutuğun hiçbir anlamı yoktur.