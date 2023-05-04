Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Bu Samsun sevilmez mi? Hele 14 Mayıs'ta inşallah sevdamız o balkonda gerçekleşecek. Seni yürekten selamlıyorum Samsun. Buradan ilçeleriyle mahalleleriyle, samimi sohbetlerin yapıldığı huzurlu evleriyle, tüm Samsun'a selamlarımı iletiyorum. Yürüyoruz 14 Mayıs'a yürüyoruz. Sandıkları patlatmaya yürüyoruz. Şu anda karşımdaki tablo bunu gösteriyor. Bizi bağrına basan Samsunlu kardeşlerime saygılarımı iletiyorum. Samsunspor'u, oyuncuları, teknik ekibi tebrik ediyorum. Tüm liglerde centilmence mücadele eden tüm kulüpleri tebrik ediyorum. Burası rahmetli Cemal Safi gibi Samsun aşığı şairlerin şehridir. Milli mücadeleye öncülük eden Samsun Türkiye Yüzyılı'nın sancaktarı olacaktır. Meydanların dili onu gösteriyor. On binler bize onu anlatıyor. Burada şu anda caddeler hariç 120 bin kişi var. Bay bay Kemal naber? Bak meydan gör. Türkiye iradesine ve geleceğine sahip çıkıyor.

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"85 MİLYON OLARAK EMİN ADIMLARLA TÜRKİYE YÜZYILI'NA YÜRÜYORUZ"



Kadınlarımız, onlar için yapacaklarımıza sahip çıkıyor. İşçi kardeşlerimiz, haklarını teslim etmek için verdiğimiz mücadeleye sahip çıkıyor. Milletimiz, kurduğumuz hayallere sahip çıkıyor. Cumhur İttifakı olarak oyunları boza boza, zincirleri kıra kıra, omuz omuza zafer koşuyoruz zafere. 85 milyon olarak emin adımlarla Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz. Samsun 14 Mayıs'ta durmak yok yola devam diyor muyuz? Samsun 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi diyor muyuz? Maşallah. İşte 19 Mayıs'ta Gazi'yi Tütün İskelesi'nde karşılayan Samsun budur. 21 yıldır bizlere yoldaşlık yapan Samsun budur. 6 ay önce sizlerin misafir olduğumuzda yatırım bedeli 5 milyar 880 milyonu geçen projenin resmi açılışını yapmıştık. Eser ve hizmetlerin tekrar hayırlı olmasını diliyorum. 81 vilayetimiz için çalışmayı sürdürüyoruz. Ne makam ne koltuk gibi derdimiz var. Tek amacımız milletimize layıkıyla hizmet etmektir. 21 yılı iktidarda olmak üzere 40 yıldır sizlerin huzurunuzdayız. Tüm Türkiye'ye verdiğimiz mücadeleyi çok iyi biliyor.

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"14 MAYIS'TA ÜLKEMİZİN ŞAHLANIŞ DÖNEMİNİ BİRLİKTE BAŞLATACAĞIZ"



Bay bay Kemal senin böyle bir şeyin var mı? Bunların böyle hizmeti var mı? Ekonomide milli geliri 238 milyar dolardan, 1 trilyon dolar sınırına sizlerin de gayretiyle getirdik. Asgari ücreti 126 dolar seviyesinden, 440 dolara sizlerin desteğiyle biz yükselttik. İhracatımızı 255 milyara beraber ulaştırdık. Savunma sanayimizin yüzde 80 dışa bağımlılığını yüzde 20'ye beraber düşürdük. İnşallah Türkiye'yi 14 Mayıs'ta çok daha ileriye taşıyacağız. 14 Mayıs'ta ülkemizin şahlanış dönemini birlikte başlatacağız. Samsun 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Bunlar, onca engele saldırıya sabotaja rağmen 21 yılda başardıklarımızdır. Şimdi bu CHP ve İP'e 14 Mayıs'ta gereken dersi veriyor muyuz? Tüm dostlarımıza ulaşacağız. Kale içeriden fethedilir. Hanım kardeşlerimin işi çok önemli. Beyler, gençler sizlerde arkadaşlarınıza ulaşacaksınız. Bay bay Kemal'le bunlar olmaz. Bu yalancıdan bir şey olmaz. Bunların ülkemize kazandırdıkları bir şey yok. Bizi menzile ulaştıracak yol haritamızı oluşturduk. Diğerlerinin böyle bir yol haritası yok.

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"BUNLARA KALSA ÜLKEMİZİN ALTINI ÜSTÜNE GETİRİRLER"



Doğalgaz yanıyor, gözleri var görmüyor, dili var konuşamıyor, bunların kalbi mühürlü. 21 yılda nasıl yaptıysak, yine öyle başaracağız. Zorluklara aldırmayacağız, terör örgütlerine boyun eğmeyeceğiz. Diklenmeden, dik duracağız. Bay bay kemal teröristlerle yürüyor. Talimatı Kandil'den alıyor. Kandil'dekinin dini var mı, kitabı var mı. Ben Kürt kardeşlerimi tenzih ederim. Bunlar Diyarbakır Annelerinin yavrularını dağa kaçıranlar değil mi? Ne yazık ki bay bay Kemal bunlarla el ele yürüyor. Bay bay Kemal, 'Selo'nun suçu yok ki' diyor. 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden oluyor, suçu yok diyor. İşte 14 Mayıs bunun için çok önemli. Öcalan'ı da çıkaracakmış. Bunlara kalsa ülkemizin altını üstüne getirirler.



KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: KANDİL'DEKİ TERÖR BARONLARININ NİÇİN KENDİSİNİ DESTEKLEDİĞİNİ AÇIKLAMIYOR



Birliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. İktidara gelmenin yolunu milletin iradesi yerine Fetöcüler ve bölücülerle işbirliğinde arayanları sandığa gömeceğiz. Bu iş bay bay Kemal gibi boş vaat dağıtanların karı değildir. Hasta ölüyse rehin aldı, milletvekili oldu, Baykal'ı sırtından bıçakladı. Bu partiyi köken ve mezhep katillerinin eline teslim etti. 15 bin belediye personelini ekmeğinden etti. Hizmet bekleyen İzmirliye bir hayır dokunmadı. Diğer belediyelerde mevcut çalışmaları dahi yürütmedi. Gazi Mustafa Kemal'in partisini LGBT savunucuları, mandacı muhipler cemiyetine çevirdi. AK Parti'ye, MHPye, Cumhur İttifakı'na LGBT giremez. CHP, İYİ Parti, HDP, LGBT'ci mi evet. Sağa sola sana söz diyor. Sen hangi sözü tuttun ki. Yalanla takiyeyle milletimi kandıracağını zannediyor. 300 milyar doların olmadığını ittifak ortağı ikrar etti. Kandil'deki terör baronlarının niçin kendisini desteklediğini açıklamıyor. Niçin Togg fabrikasını ziyaret etmediğini söylemiyor. Selo'nun kapısında milletvekillerine niçin nöbet tutturduğunu söylemiyor. Varsın bay bay Kemal konuşmasın, biz onun kimlerle ne işler çevirdiğini, batılı büyükelçilere neleri taahhüt ettiğini çok iyi biliyoruz.

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Güya ülkeye bahar getirecek, derme çatma masa ve adayı işte bu kendi aralarında anlaşamıyorlar. Çıkmışlar memleket meselelerini çözeceklerini söylüyorlar. Buradan Samsun'a soruyorum sözünü tutmayanların vaatlerine güvenilir mi? Kandil'le iş tutanlardan hayır gelir mi? Bu kumar masasından Samsun'a hayır gelir mi? IMF komiserleriyle otel odalarında pazarlık yapanlar Türkiye ekonomisini büyütebilir mi? Millete parmak sallayanlar demokrat ve özgürlükçü olabilir mi? 14 Mayıs'ta bu maskeli baloya son vereceğiz. Şehirlerimizin ne sıkıntısı varsa biz çözüme kavuşturduk. Samsun'a 92 milyar lira kamu yatırımı yaptık. TOKİ eliyle 10 bin 634 konut projesini hayata geçirdik. 4 bin 450 yeni konut, 100 iş yeri inşa ediyor, 5 bin arsa veriyoruz. Millet bahçelerinden 3'ünü hizmete aldık, diğerlerinin çalışmaları devam ediyor. Samsun Bafra Yolu, Çevreyolu onarımlarını seneye bitiriyoruz. 2 organize sanayi bölgemizi genişletiyoruz. Samsun'da 1ç5 milyar dolar ihracat oluşturacak Orta Karadeniz serbest bölgenin kuruluşu tamamlandı. 348 bin doğalgaz abonesi olan Samsun'un 15 ilçesini doğalgaza kavuşturduk. Salıpazarı'na da doğalgaz getiriyoruz. Bu yatırımların devamı noktasında 14 Mayıs çok önemli. Eş dost kimse varsa hepsine tek tek ulaşacağız. Kırgınlık varsa tek tek gönül alacağız. Ben Samsunlu kardeşlerime güveniyorum.