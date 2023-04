Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Haberin Devamı

Gençler, bizim kalbimizde gençlerimizin sevgisiyle, muhabbetiyle bu kalp genç kalıyor. Bana sizler gibi dava ve yol arkadaşları veren Rabbime hamd ediyorum. 21 yıldır Türkiye'yi gençlerimizle gençlerimizin geleceği için hazırlıyoruz. Unutmayınız, cumhuriyetimizin ilk asrını eksi fazlasıyla geride bırakırken Türkiye Yüzyılı'nın sahibi sizlersiniz. 13'ünün gecesine kadar durmak yok. Ben yerliyim, milliyim onları giymem. 'Türkiye Yüzyılı'nı biz başlatıyoruz, onu yükseltecek sizlersiniz. Elden ele geçerek bize kadar gelen bağımsızlık kalkınma bayrağının, yeni emanetçileri sizlersiniz. Biz bu bayrağı, kanıyla, sabrıyla bu toprakları bizlere vatan yapan büyüklerimizden aldık.

Şimdi onu tıpkı Osmangazi gibi Sultan Fatih gibi Gazi Mustafa Kemal gibi inşallah gençlerimiz sahiplenecek ve zirveye çıkaracak. Buradan öyle bir ses verin ki, Ankara'dan dalga dalga 81 vilayetimize oradan tüm dünyaya yayılsın. 14 Mayıs'ta Türkiye'nin 21 yıllık kazanımlara sahip çıkıyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi diyor muyuz? 14 Mayıs'ta doğru adımlarla yola devam diyerek geleceğimize sahip çıkıyor muyuz? 14 Mayıs'ta sizlerin üzerinden sinsi hesapları bir kez daha bozuyor muyuz? 14 Mayıs'ta sandıkları patlatıyor muyuz? Ülkenin geleceğini sizlere teslim ederken, gözlerimiz arkada kalmayacak. Sizler, AK Parti döneminde doğmuş büyümüş hayatı AK Parti ile tanımış nesilsiniz.

KILIÇDAROĞLU'NA KARADENİZ GAZI TEPKİSİ



Haklı olarak eski Türkiye'yi görmediğiniz için bazı mukayeseleri yapmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Bugün her alanda ölçek öylesine büyümüştür ki, verdiğimiz rakamlar örnekler yetersiz kalıyor. Burada 94 yılında doğanlar var mı? Demek ki hepiniz 94'ten sonra doğmuşsunuz. Bu demektir ki, cumhurbaşkanınız 94'te İstanbul'a belediye başkanı oldu. İstanbul'da o zaman ne vardı? CHP'nin de gençleri var ya. Anlatacaksınız, onlar bazı şeyleri bilmiyor olabilirler. Çöp, çukur, çamur vardı. Suyu olmayan İstanbul vardı. Belediye başkanı CHP'liydi. Ümraniye belediye başkanı CHP'liydi. Ümraniye çöplüğü patladı 39 vatandaşımız öldü. Biz 94'te aldık. Ümraniye'yi de aldık. O yeri spor tesisleriyle donattık. Ben şimdi inanıyorum ki, İstanbul'daki gençler bu hali bilmiyorlar. Onlara bunu anlatmamız lazım. Susuz İstanbul'u suya biz kavuşturduk. 120 km uzaklıktan suyu getirdik. Çöpü biz kaldırdık. Doğalgaz yok gibiydi. Kısa sürede biz kavuşturduk. Bay bay Kemal, Karadeniz gazını da getirdik mi? Bedava olarak veriyor muyuz? Şimdi ona başlıyoruz. Ne diyorlar hayal, siz neye hayal demediniz ki. Tilki yetişemediği üzüme koruk dermiş. Bu tilkilerden nedir çektiğimiz.

Bu seçimlerde adaylarımızın içinde şöyle genç adayların ellerini göreyim. Gençler, bu gördüğünüz ekip 30 yaşın altında. Liste başı olanlar var ilk 5'te olanlar var. CHP, 'Parlamentoyu çoluk çocuğa mı teslim edeceksiniz?' diyordu. Bay bay Kemal sen tarih bilmiyorsunuz. Bizim ecdadımız 19 yaşında çağ kapatıp çağ açtı. Biz de bu gençlerle geliyoruz, bir devri karanlık çağ olarak kapattık, aydınlık çağa geçti devam ediyoruz. Biz tüm insanlarımızın ev hayalinin ufkunu değiştirdik. Ülkemizde 10,5 milyon yeni konut inşa edilmesini sağlayarak vatandaşlarımızı yüksek standartlı yuvalara kavuşturduk. 3,3 milyonunu kentsel dönüşüm projeleriyle hayata geçirdik. Geri kalanı da özel sektör eliyle ülkemize kazandırıldı. Sadece insanlarımızı ev sahibi yapmakla kalmadık, alt yapı ve üst yapıyla şehirleri modern hale dönüştürdük. İlk Evim, İlk Arsam Kampanyalarıyla ülkemizde kendi evine sahip olma hayaline kavuşmamış kimseyi bırakmayacağız. Eski Türkiye'de otomobil sahibi olmak ayrıcalıktı. Biz 21 yılda ülkemizde 14,5 milyon otomobille donattık. Başlattığımız kampanyalarla ülkemizde kendi evine sahip olma hayaline ulaşamayan kimseyi bırakmayacağız. Erbakan Hoca devrim otomobilini yapmıştı. Biz de şimdi devrin otomobilini yaptık. Bay bay Kemal 'Fabrikası nerede?' dedi. Gemlik'e gel gör. 'Nasıl satacaksınız?' dedi. Şimdiden siparişler başladı. Ziraat Bankası ev sahibi olur gibi kredi temin etme imkanına kavuşacaksınız.

"HER PROJEMİZ BİRER TEKNOLOJİ LOKOMOTİFİDİR"



Bizim dönemimizde üniversite sınavına giren 10 evladımızdan 1'nin yüksek öğretim görme şansına sahiptik. Anaokulundan liseye, her seviyede 360 bin yeni derslik yaptık. 131 yeni üniversite ile sayımızı 208'e çıkardık. 81 vilayetin tamamında üniversitemiz var. Liseden mezun olan öğrencilerimizin tamamını yerleştirecek yükseköğretim seviyeye ulaştık. Tarihimizin en yüksek çalışan sayısına ulaştık. Sanayi bölgelerimiz tarım ve hayvancılık merkezlerimiz üretiyor kazanıyor. Eski Türkiye'de iş bulmak istihdama katılmak kolay değildi. Bazıları bizim sık sık savunma sanayi ürünlerimizi gündeme getirmemizden rahatsız oluyorlar. Gururla saydığımız her projemiz birer teknoloji lokomotifidir.

Teknolojiye yaptığımız yatırımla, gençlerimizi geleceğin teknolojilerine hazırlıyoruz. Yapılan konutlara beton ve demir yığını gözüyle bakanların çapsızlığı bu alanda da kendini belli ediyor. Göreve geldiğimizde kişi başına milli gelir 3600 dolardı. Şimdi 10 bin 650 doların üzerine çıktıysa bu nereden nereye geldiğimizi gösterme bakımında çok önemli. Satın alma paritesine göre, Türkiye 11.sıraya yükseldi. Ekonomik durum çok kötü diyorlar. Rakamlarla konuşuyorum. Yaptığımız yatırımlar bunların hepsi dünya ile yarışta olan Türkiye hikayesidir. Gezi ve 15 Temmuz gibi maruz kaldığımız kalleş saldırılar olmasa bugün ekonomik olarak daha iyi sıralarda olacaktık.



"BU ÜLKE TERÖR DEVLETİ DEĞİLDİR, OLMAYACAKTIR"



Bay bay Kemal'in masası kaç kişiden oluşuyor. Önce 6'ydı, sonra 7 oldu, sonra 9 oldu. Bunların bir de görünmeyen ortakları var. Bu ortaklar Kandil'in parlamentodaki uzantılarından oluşuyor. Bu ülke terör devleti değildir, olmayacaktır. Bunlar söz veriyor. Selo'ya cezaevinden çıkma sözü veriyor. Yetmedi aynı şekilde evlat katili Apo'yu da çıkarma sözü veriyor. Her kürsüye çıkan hanımefendi de öyle. 'Biz geliyoruz, dışarıya salacağız' diyor. Bu ülke hukuk devleti değil mi? Ne zamandır cezaevi kapıları böyle kırılıyor. Bu ülke bu hainlere bırakılamaz. Biz yapmak için varız bunlar yıkmak için var