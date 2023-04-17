Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrama kadar Hatay hariç tüm illerde bütün enkaz kaldırılmış olacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Belediyesi’nin asrın felaketini yaşayan depremzedeler için düzenlediği iftar programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geleneksel büyük Üsküdar iftarında sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu güzel Ramazan akşamında Kadir Gecesi'nde gönüllerimizi buluşturan başta belediye başkanım olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum. Cuma günü erişeceğimiz Ramazan Bayramınızı şimdiden kutluyorum. Deprem felaketiyle yüreklerimizin sarsıldığı dönemde karşıladığımız Ramazan'ı ruhuna uygun şekilde idrak etmeye çalışıyoruz. 70 günde seçim sürecine rağmen deprem bölgesindeki kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. Bu mübarek günlerde kaybettiklerinin acısıyla kalpleri burkulan depremzedelerimizin yanında olduk. Deprem konutlarının temel atma törenlerini gerçekleştirerek onlara umut aşıladık. Dün Şanlıurfa’yla 100 binin üzerinde deprem konutu ve köy evi inşa sürecini başlatmış olduk. Toplam 600 bin konutu teslim edene kadar bölgeden asla ayrılmayacağız. Bayrama kadar Hatay hariç tüm illerde bütün enkaz kaldırılmış olacak. Deprem turistleri kendi sahte gündemlerinin içinde kaybolup gitse de biz onların peşinden gitmeyeceğiz. Biz asla onlar gibi olmadık olamayacağız” dedi.

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“ÜLKEMİZE ESER KAZANDIRMADIĞIMIZ BİR GÜNÜMÜZ YOK”

Erdoğan, “Bizler zorluklarla beraber mutlaka bir kolaylığın olduğuna iman eden, zorlukların üstesinden birlik ve beraberlik içinde gelen bir ümmetiz, bir milletiz. 85 milyonun mesuliyetini, vebalini omuzlarında taşıyan bir Cumhur İttifakıyız. Rabbim ömür, milletimize destek verdikçe inşallah bu mesuliyeti en güzel şekilde yerine getirmeye çalışacağız. İşte sizler de görüyorsunuz hiç açılışsız, ülkemize eser kazandırmadığımız bir günümüz yok. Kardeşlerim şu güzel Kadir Gecesi'nde şimdiden 14 Mayıs’a hazır mıyız? Sandıklara gitmeye hazır mıyız? Şu mübarek gecenin feyzinden Rabbim bizleri istifade edenlerden eylesin” dedi.

Programa ayrıca Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici de katıldı.



