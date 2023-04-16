Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sevgili Şanlıurfalılar. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hatır bilen vefa bilen kıymet bilen Urfalı kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Bu ne muhteşem bir katılım. Bu muhabbeti ben inanıyorum ki 1 Mayıs'ta siz farklı bir bayrama çevireceksiniz. İnşallah yarın gece idrak edeceğimiz. Kadir gecemizi tebrik ediyorum. Cuma günü kavuşacağımız Ramazan Bayramının tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Burası Hz.İbrahim'e ateşi gül bahçesi eyleyen şehirdir. Burası mağdurlara mazlumlar kucak açan şehirdir. Burası medeniyetlerin özlerinin izin sürdüğü bir şehirdir. Urfa'yı anlamak için bu şehrin tüm renkleriyle kucaklaşmak gerekir.

Urfa sevincini de hüznünü de gazelleriyle anlatan, söyleyen, söyleten bir şehirdir. Bu şehri Bekçi Bakır söyler. Bu şehri Kazancı Bedih söyler. İnşallah 14 Mayısta herkes susacak Şanlıurfa konuşacak. İnşallah Şanlıurfa öyle bir konuşacak ki tüm başlar buraya dönecek. Bizim Şanlıurfa ile aramızda gönülden gönüle giden kimsenin anlayamayacağı bir bağ vardır. Şanlıurfa 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz. Şanlıurfa 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için yola devam ediyor muyuz? Ülkemiz 6 Şubatta şiddetli depremler ile sarsıldı. Bu depremlerden etkilenen şehirlerden birisi de Şanlıurfa'ydı. 22 bin 464 bağımız bölüm bu depremde kullanılmaz hale geldi.