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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mayıs ayına kadar 100 bin konteyner kurulacak

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Afet#Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mayıs ayına kadar 100 bin konteyner kurulacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2023 19:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi sonrası açıklamalarda bulundu. "Depremzedelerimizi mağdur etmeyeceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mayıs ayına kadar 100 bin konteyner kurarak, depremzedeleri bu alanlara taşıyacağız" şeklinde konuştu.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Zirve kapsamında, Türk Dünyası iş birliği kuruluşları ve başkanlarını da misafir ettik. KKTC'nin de ilk defa aramızda yer almasından memnuniyet duydum. 6 Şubat'ta iki depremle arka arkaya sarsıldık. Depremler, 11 ilimizde ciddi can kaybına yıkımlara yol açtı. 49 bini aşkı insanımızı yitirdik. Bir kez daha depremde ve sellerde hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türkiye, geniş bir alanda yıkıma sebep olan deprem fırtınasına kış şartlarında yakalanmıştır. Devletimizin tüm imkanlarını bölgeye yönlendirdik. Arama kurtarma ekiplerimizle, ihtiyaç duyulacak kim varsa topyekün seferber olduk. 272 bin kamu görevlimiz depremzedelerimize yardım için koşmuştur. Sivil toplumu da dahil ettiğimizde bu rakam yarım milyona ulaşıyor.

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"MAYIS AYINA KADAR 100 BİN KONTEYNER KURULACAK"

Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri, yardım çağrımıza en hızlı harekete geçen dostlarımızın başında geliyor. Kardeşlerimiz ayni ve nakdi yardımlarla canla başla gayret gösterdiler. Sahra hastaneleriyle yaralarımızın sarılmasına destek verdiler. Türk dünyası, tasada ve sevinçte bir olduğunu bir kez daha göstermiştir. Seferberliği şehirlerimizin yeniden inşası ve ihyası sürecinde sürdürüyoruz. Gerek çadırlar, gerek konteyner, gerekse kalıcı konutlar olmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz 1 yıl içerisinde konut ihtiyacını çözecek sayıda güvenli yapıyı inşa etmektir. 650 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Prefabrik konutlar da devam ediyor. Mayıs ayına kadar 100 bin konteyner kurarak, depremzedeleri bu alanlara taşıyacağız. Katar'dan gönderilen konteynerlerin 3 bin kadarı gelmiş bulunuyor, bu ay sonuna kadar 10 bin verdikleri söz yerine gelecek. Depremzedelerimizi mağdur etmeyeceğiz. Sel felaketlerinin kanattığı yaraları sarmak için gece gündüz çalışacağız. Kayıpları tamamen telafi etmeden bize durmak dinlenmek haramdır.

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Depremler sonrası ülkemize yönelik yardım faaliyetlerinde iş birliğinin geliştirilmesi, toplantımızın ana gündem maddesiydi. Teşkilatımızın bünyesinde atılacak adımları ele aldık. İlgili kurumlar arasından iş birliğinin ileri seviyeye taşınmasını, Sivil Koruma Mekanizması'nın tesisini kararlaştırdık. Bölgesel meselelere dair fikir tealisinde bulunduk. Türk Yatırım Fonu Kurucu Anlaşması'nın imzalanması somut adımlardan biri olmuştur. Eşit sermaye katkısı ve eşit oy hakkı ilkesi çerçevesinde kurulan fona İstanbul ev sahipliği yapacaktır. Toplantıda, teşkilatımız bünyesinde tedarik zincirlerinin geliştirilmesi kararlarının süratle uygulanmasını vurguladık. Enerji güvenliğinin sağlanması için görüş alışverişinde bulunduk. Teşkilatımızın güçlenmesinin coğrafyamızın gelişmesine katkı sağladığı yönünde hem fikiriz. Toplantımızda teşkilat sekretaryamızın yapısını güçlendirmek için atılabilecek adımları istişare ettik. Türkistan şehrinde bu sene sonunda düzenlenecek zirvemizin kararlarını ele aldık.

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Küresel gelişmeler, TDT'nın önemini ve potansiyelini bizlere tekrar göstermektedir. İnsanlığın karşılaştığı yeni meydan okumalar çözüm üretemeyen sistem yeni krizlere sebep oluyor. TDT yeni bir ses, yeni bir nefes yeni bir sinerji merkezi haline gelmektedir. Gerek bölgemizde, gerekse küresel ölçekte farklı boyutu ortaya çıkan tarihi gelişmelerin açtığı pencereleri doğru değerlendirmemiz gerekiyor. Teşkilatımızın kuruluşunun ardından faaliyet alanının hızla genişlemesi umutları yeşertmiştir. Bu kara günümüzde yanımızda olan her bir kardeşimize minnet borcumuzu ödeyemeyeceğimizin altını çizmek istiyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Afet#Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi

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