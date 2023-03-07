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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunei Darüsselam Sultanı Waddaulah'a deprem teşekkürü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Waddaulah#Brunei
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan Brunei Darüsselam Sultanı Waddaulaha deprem teşekkürü
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2023 18:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brunei Darüsselam Sultanı Waddaulah ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşadığımız bu zor günlerde Brunei'nin göstermiş olduğu dayanışmayı asla unutmayacağız" dedi.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kıymetli kardeşimle yaptığımız görüşmelerde, ikili münasebetlerimizi kapsamlı şekilde ele aldık. İşbirliği imkanlarını değerlendirdik. Anlaşmalarla ilişkilerimizin ahdi zeminini tahkim ettik. Okçular Vakfımızın katkılarıyla Türk Okçuluğu dersleri veriliyor. Türk dizi ve filmleri yakından takip ediliyor. Beşeri ilişkilerimiz kuvvetleniyor. Filistin ve İslam düşmanlığı gibi konuları Ukrayna'yı ele aldık. Bunlarla beraber 11 vilayetimizdeki deprem felaketi üzerinde hassasiyetle durma imkanı bulduk. 12 dakikalık deprem felaketini izlettik, kendileri de boyutunu daha da derinliğine anlamış oldular. Yaşadığımız bu zor günlerde Brunei'nin göstermiş olduğu dayanışmayı asla unutmayacağız.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Waddaulah#Brunei

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