Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6 Şubat depremleri milat olacak

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Ülkemizin bilim potansiyelinin önemli bir bölümünü temsil eden heyetimizin pek çok konuda ortak paydalar etrafında toplandığını görmekten memnuniyet duyuyorum. Esasen biz aynı anda pek çok risk ile mücadele etmek zorunda olan bir ülkeyiz. Sel deprem gibi afetlerden teröre kadar hepsiyle birlikte mücadele etmemiz şarttır. Ülkesi ve milleti için dertlenen insanlar olarak, tarihimizin en ağır can kayıplarından ve yıkımlardan biri olan 6 Şubat depremlerinin inşallah afetler konusunda yeni bir miladın başlangıcı haline getireceğiz. Geçmişte epeyce zorlandığımız sıkıntılarımız elbette oldu. Hatta depremden alnının akıyla çıkan TOKİ projelerimizde alay edenler olduğunu da biliyoruz. Kahramanmaraş depremleri hayatımızdaki pek çok şey gibi bu algıları da yerle bir etti. İnşallah bundan sonra hem yönetim, hem toplum, hem de bilim dünyası olarak daha süratli, daha pratik, daha sonuç odaklı hareket etmemiz gerektiğini hususunda kimsenin şüphesinin kalmadığına inanıyorum.

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"ARTIK YENİ VE FARKLI BİR DÖNEME GİRİYORUZ"



Deprem sahasındaki ve koordinasyon süreçlerindeki pratiklerimizi, bilim insanlarımızın ve her alandaki uzmanlarımızın birikimleri ile harmanlayarak, bundan sonraki adımlarımızı atacağız. Bu toplantıda gördüğünüz gibi yaklaşık 110 gerek siyasetçi, gerek bilim adamları bir arada olduk. Ve bütün yapılan açıklamalar, hepsi kayda alındı ve bu kayıtlar üzerinde çalışmamızı yapacağız. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde hâlihazırda 9 tane olan politika kurullarına 10. olarak Afet Yönetimi Politikaları Kurulu'nu eklemek olacaktır. Az önce ekranda da gördüğünüz gibi bu güzel binaları inşa ederek, sizleri buralara taşıyacağız. Artık yeni ve farklı bir döneme giriyoruz. İnşallah bu 11 vilayette başımıza gelen bu deprem felaketinden sonra gerek bu 11 vilayet, gerekse ülkemizin genelinde İnşallah atacağımız planlama ve yeni projelendirme ile birlikte şehirler ve köy evleri hepsi ele alınmak suretiyle bir adım atacağız.

Çok çile çektik maalesef. Vatandaşlarımıza yardım edeceğimizi, kira desteği vereceğimizi söyledik. Kiranıza kadar her şeyi vereceğiz. Sizden ricamız sağlam olmayan binaları boşaltın ki biz burada zemin etüdü yapalım, güzel binalar inşa edelim ve sizi buraya taşıyalım. 11 il ve ülke genelimizde yapacağımız planlamaların hepsi ele alınacak.

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Köy evlerinde de evin brütlerin içerisinde ahırları da olacak. Bu ahırlar aynı zamanda vatandaşımızın meslekleri olacak. Her şeyini buralardan üretebilecek. Bu şekilde köy evleri de olacak. Biz bunu Manavgat yangınında yaptık. Şimdi oralarda benim vatandaşım mutlu. Burada da köy evleri ve şehir merkezleri planlanacak. Zemin artı üçü geçmemesi benin arzum, isteğim. Bunu arkadaşlara da belirttim. İnşallah değerli hocalarımız ve ekibimizle bunu yapacağız. Bu şekilde yaparak ve hafif malzeme kullanarak konutları yapmak gerekiyor. Herhangi bir tehdit altında da kalmamamız gerekiyor.

Hocalarımızın çalışmalarda aktif rol almasını bekliyorum. Bakan arkadaşlarımın da sizinle çalışmak konusunda istekli olduğunu düşünüyorum. Gelin hep beraber Türkiye için hemen şimdi diyelim ve ülkemizi, afetleri atlatan ve çabuk toparlanan bir ülke haline getirelim.







