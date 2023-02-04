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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar dişe dokunur hiçbir proje geliştiremez

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Nazilli#Aydın
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar dişe dokunur hiçbir proje geliştiremez
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2023 17:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'ın Nazilli ilçesinde vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz baştan savma vaatlerle değil geleceğe ışık tutacak programları tutuyoruz. Masanın altında birbirinin ayaklarını tekmelemekten bu işlere fırsat bulamıyorlar" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bunlar sizin karşınıza her gelişinde Atatürk'ü istismar ederler. Bundan başka birşey yapmazlar. Hazırladıkları programda Atatürk'ün mirası istiklal ve istikbal davasına yer vermezler. Ülkenin düşmanlarını adıyla anamaz. Onlara yaranmak için 40 takla atarlar. Dişe dokunur hiçbir proje geliştiremez, yapılanları yıkma, tersine çevirme dışında bir söz söylemezler" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nazilli'de halka seslendi.

Erdoğan "14 Mayıs'ta bay bay Kemal ve arkadaşlarına bay bay diyor musunuz? Cumhuriyetimizin yeni asrını Türkiye Yüzyılı'yla karşılamaya hazırlanıyoruz" ifadesini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Sevgili Aydınlılar, Nazilli'nin saygıdeğer güzel insanları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Stattan buraya kadar cadde boyu Nazilli'yi ben bugün bir başka gördüm. Karşımdaki muhteşem katılımı görüyorum, Nazilli 14 Mayıs'a farklı hazırlanıyor.

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Bu vesileyle eser ve hizmet siyasetini tercih ederek partimize katılan belediye başkanımızla birlikte şu anda muhteşem bu katılımla bir aradayız. Hayırlı olsun. Geldiğimiz andan itibaren yol boyu coşkulu kalabalıklar hakikate bizi de farklı bir heyecana boğdu. Gerçi bizi Nazilli gayet iyi tanır.

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NAZİLLİ'YE TEKNOPARK MÜJDESİ

İnşallah bu kalbi ve hasbi muhabbeti artırarak devam edeceğiz. Gençler durmak yok yola devam. Pamuğun, incirin şehri Nazilli milli mücadelede işgali de kurtuluşu da yaşamış, istiklalin kıymetini çok iyi bilen şehrimizdir. Nazilli tarım ve sanayiyle üretimin şehridir. Adnan Menderes Üniversitesi olarak kullanılan Nazilli Basma Fabrikası adeta kaderine terk edilmişti. Cumhuriyetin yadigarına biz sahip çıktık. Kim kurdu bu üniversiteyi? Bakanlıklar, belediye ve diğer kurumlarımızla inşallah burayı tarihine, potansiyeline yakışır bir yer haline getireceğiz. Yakında burada teknopark açarak işe başlıyoruz. İnşallah diğer projeleri de ardı ardına hayata geçireceğiz.

"BUNLAR ATATÜRK'Ü İSTİSMAR EDERLER"

Gerçi bunlar sizin karşınıza her gelişinde Atatürk'ü istismar ederler. Bundan başka birşey yapmazlar. Hazırladıkları programda Atatürk'ün mirası istiklal ve istikbal davasına yer vermezler. Ülkenin düşmanlarını adıyla anamaz. Onlara yaranmak için 40 takla atarlar. Dişe dokunur hiçbir proje geliştiremez, yapılanları yıkma, tersine çevirme dışında bir söz söylemezler. İstanbul İzmir kaç saati, 7,5 saat. İstanbul İzmir'i 3 saat 15 dakikaya kim indirdi? Biz yaparız. Onlar laf üretir. Biz icraatın partisiyiz. Geldik, 26 havalimanı vardı, şimdi 58 havalimanı var. Nereden nereye... Yol, su, doğal gaz medeniyettir. Ahh benim hanım kardeşlerim siz ne çileler çektiniz ya. Kömürü yakacaksın, isini koklayacaksın. Şimdi doğal gaz bas butona düğmeye bas evi ısıt. Bu medeniyettir. Bu medeniyetin adı AK Parti'dir.

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"14 MAYIS'TA BUNLARI SADIKLARA GÖMÜYOR MUYUZ?"

Biz baştan savma vaatlerle değil geleceğe ışık tutacak programları tutuyoruz. Masanın altında birbirinin ayaklarını tekmelemekten bu işlere fırsat bulamıyorlar. Durmak yok ha. Tamam. 3 ay kaldı. 14 Mayıs'ta sandıklara bunları gömüyor muyuz? Bunların nefesini kesiyor musunuz? Bunlar batıdan talimat alıyor. Batı bunlara aferin diyecekmiş. Size batı aferin desin, bize Ayşe, Fatma, Mehmet'im aferin diyecek.

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"BAY BAY KEMAL VE ARKADAŞLARINA BAY BAY DİYOR MUSUNUZ?"

14 Mayıs'ta bay bay Kemal ve arkadaşlarına bay bay diyor musunuz? Cumhuriyetimizin yeni asrını Türkiye Yüzyılı'yla karşılamaya hazırlanıyoruz. Üniversitesi olmayan ilimiz yok. Ülkemize bugüne kadar kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyapısını başlangıç kabul ederek daha büyük atılımların içindeyiz. Maalesef ülkenin kazanımlarına düşmanlık etme hastalığı bunlarda eskiden beri mevcut. Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar. Nazilli'yi bu gece televizyonlardan izlerler. Bu gece Nazilli onlara en güzel dersi verecek. Nazilli'den ne bekliyorum biliyor musunuz? Rahmetli Menderes'i kabrinde çok daha rahat uyumasına vesile olacaksınız. Rahmetli Menderes ve arkadaşlarını idama götürenler kimlerdi? CHP zihniyeti ve yandaşlarıydı. Bunun hesabını sormaya hazır mıyız?

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Bir arpa boyu yol alamayanlardan ülkenin ve milletin hayrına söz ve iş beklemenin beyhudeliği ortada değil mi? 14 Mayıs tavrın gösterileceği gün olacak. Terör örgütlerine gerekeni yaptık mı?

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Nazilli#Aydın

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