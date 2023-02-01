Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yeter Söz Milletindir' tepkisi: Astıkları Menderes'in sloganını çalıyorlar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'de katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



"TÜRKİYE YÜZYILI BİR VİZYON MESELESİDİR"

Biz bugüne kadar eserlerimiz, hizmetlerimizle gayretin içerisindeyiz. Bir partinin adayın ayinesi iştir, kampanyaya bakılmaz. Siz eserlerinizle halkınızın karşısında değilseniz, halkınız size değer vermez.20 yıldır yaptıklarımızı halkımız görüyor. Eser olarak görüyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Avrasya Tüneli'ni görüyor. Bunlar halkımın hayal ettiği şeyler değildi. Rahmetli Demirel'i köprü, Turgut Bey'in köprü ve 3. köprü bize nasip oldu. Önünü kesmek için ellerinden geleni yaptılar. Türkiye Yüzyılı bir vizyon meselesidir. Varsın birileri masa başı kurgulanmış kampanyalarla göz boyamaya çalışsın. Biz inşallah yeni zaferlere başarılarla ulaşacağız. Türkiye Yüzyılı Türkiye'nin elde etiği güç ve birikimiyle dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olacağının adıdır. Şimdi, Türkiye'nin imkanlarını vatandaşlarımızın istifadesine sunuyoruz.



"BUNLAR MİLLİ DEĞİL"



Bunlar da utanma yok. Kalleşçe astıkları Menderes'in şimdi de sloganını çalıyorlar. Kendileriyle çelişmek muhalefetin her zamanki hali. Bu slogan CHP'ye isyanın nişanesidir. Bugün millet iradesine sahip çıkan AK Parti Cumhur ittifakıdır. Binalara slogan asmakla olmaz. Önce milli iradeye saygı duymayı öğrenin. Bunlar milli değil gayrımilli. Benim milletim sana inanmaz ki, Bu millete hep ihanet ettiniz. Menderes'i ipe götürdünüz. Bunun sorumlusu sizsiniz. Batıdan aferin almanın peşindeler. Biz de CHP zihniyetine 'Yeter Söz Milletindir' diyoruz. Eser söz konusu olduğunda yetmez diyoruz.





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Gelin biz bunlara 7'li masa diyelim. 6 deyince eksik oluyor. Malum parti masanın altında. Biz seçim tarihini açıklayarak, rahatlarını bozduk. Toplanıp toplanıp bunlar dağılıyordu. Seçim tarihi vermesek aday çıkaracakları yoktu. Aday açıklama tarihinde bile belirsizlik var. Biri '13 Şubat'ta açıklayacağız' diyor biri 'Planımız yok' diyor. Siz birbirinize güvenmiyorken, millet size nasıl güvensin. 7'sinin elinde bir kukla koymaya çalışıyorlar. Yıpranır diye açıklamıyorlarmış. Bu nasıl iş. Adayın yıpranacağından korktuğunuz için açıklayamazken, biz Türkiye Yüzyılı'na hazırlanıyoruz. Bu yola çıkan tabi ki yıpranacak. Yorulmadık yorulmuyoruz, yıpranmadık yıpranmıyoruz. Bunların hiçbirinin Anayasa'nın maddelerinde yeri yok. Adımları atarken bunların aklı neredeydi. Cumhurbaşkanı seçildik akılları neredeydi. O zaman konuşmadılar. Adayın seçilme şansı olmadığını görüyorlar bundan dolayı rahatsızlar. Biz ilk dönemi tamamlamış olacağız yeniden adaylık önünde engel bulunmuyor. Tartışmaları gereksiz buluyorum. Bunlar suyu bulandırma çabalarıdır.



"TEK DERTLERİ KUKLA CUMHURBAŞKANINI ADAY YAPABİLİR MİYİZ?"

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Benzerlik değil tam anlamıyla koalisyon dönemine dönüş söz konusu olacak. Başbakan olduğumda bakan sayısı 35'ti. Biz ne yaptık. Böyle olamaz. Sayıları indirdik, 17 bakanımız var. Bunu 7'li masada olanların bazıları bilir. Bunlar israfın ta kendisidir. Bu masa müdavimleri erken başladı ağlamaya. Çünkü bir şey kapmaları lazım. Tek dertleri kukla cumhurbaşkanını aday yapabilir miyiz? Eski Türkiye'de olduğu gibi 6'lı masanın bakanlık kavgaları yakındır. Hiçbir netice buradan alamayacaklar. Milletim bunlara bu ülkeyi teslim etmez.