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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#ÖDÜL
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2023 19:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Şimdiye kadar adlarını tarihimize yazdıran nice değerimize böylece teşekkürümüzü ifade ettik. Kültür ve sanatın alanlarına ilgi duyan gençlerimiz üstadlardan ilham alarak eserlerini sunuyor. Bu ödüller, gençlerimizi teşvik etme yanında ülkemizde ve dünyada tanınmaları noktasında önemlidir. Ödüllerin sahipleri belirlenirken bu hassasiyetle hareket edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler çerçevesinde 3 kuruluşumuzdan ilki Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'dir. Zengin koleksiyonuyla dikkat çeken müzemiz, gençlerimiz arasında satrancın yayılmasına katkı sağlıyor. 

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Kuruluşlarımızdan ikincisi, Kenan Yavuz Etnoğrafya Müzesi'dir. Özgün bir projedir. Müzemiz geçmişten günümüze köprü kurmaktadır. Gittim, gezdim, gördüm kendisiyle de dertleştim. Bayburt Bayburt olalı böyle eser görmemişti. Milli kültürümüze katkılarından dolayı emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Ahilik teşkilatı milletimizin kardeşliğinin teminatıdır. Üçüncü ödül sahibi ise Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı. Ödülleri takdim edeceğimiz 3 kurumumuza şükranlarımı sunuyorum. Jürimizin saygıdeğer üyelerine ayrıca teşekkür ediyorum.

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Kültür ve sanat milletleri ayakta tutan sütunların başında gelir. Savunma ekonomide ve diğer alanlarda elde edilen kazanımların kalıcılığı kültür ve sanata bağlıdır. Zengin bir kültüre gönül insanlarına sahip olan milletler ne yaşarsa yaşasınlar küllerinden doğmayı hep başarmışlardır. Yıkılmaz denilen nice devletin yerinde bugün yeller esiyor. Fakat kültürde ilimde sanatta çığır açmış toplumlar halen dimdik ayaktadır. Türk milleti olarak ayakta kalabilmemiz bu kültürel derinliğimizdir. Onlarca medeniyete beşiklik yapmış Anadolu toprakları, eşi benzeri olmayan bir hazine sunuyor. Hangi ilimize gitsek insanı hayran bırakan bir eserle karşılaşıyoruz. Ülke ve millet olarak muhteşem tarih üzerinde oturuyoruz.


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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#ÖDÜL

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