Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manavgat'a Millet Bahçesi müjdesi

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Bugün Antalya'da dolu dolu bir gün geçiriyoruz. Toplu açılış töreninde 90 bin civarında katılım var. Kumluca'da yaptığımız görüşmede 12 bin kişi vardı. Şimdi Manavgat'ta da tıklım tıklım bir aradayız. Buradan Antalya Dokuma Park'a gidip hanım kardeşlerimizle sohbet edeceğiz. AK Parti iktidarı verilen sözleri yerine getiren iktidardır. 2021 yazında hayatını kaybeden 8 vatandaşımıza rahmet diliyorum. 11 gün süreyle etkili olmuştu. 61 bin 500 dekar ormanımızla birlikte adeta ciğerlerimizi de yakmıştı. Vatandaşlarımıza 53 milyon lira, çiftçilerimize 213 milyon lira nakdi ödeme yapmıştık. Hayırsever vatandaşlarımız da 56 milyon liralık katkıyla vatandaşlarımızın yanında yer almıştı. Evlerden yapımı tamamlanan 427'nin anahtarını sahiplerine teslim ediyoruz. Kalan konutları ve diğer yapıları tamamlıyoruz.

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Konutlar, malzemesi ve çevresiyle her vatandaşımızın sahip olmak isteyeceği özellikte işlerdir. Bu projeleri yaygınlaştırmamız gerekiyor. Hangi şartlarda vereceğimizi paylaşmak istiyorum. 900 konutu maliyeti üzerinden yüzde 66 indirimler 18 vadeyle sahiplerine vereceğiz. Ahırlı ve ahırsız tiplerine göre, bu konutların aylık ödemeleri 2050 ile 3700 bin lira arasındadır. Toplam ödemesi 445 bin lira, ahırlı 797 bin lira olacaktır. Bırakınız yıkılanların yerine 1 yılda yenisi yapan ülkeleri enkazı kaldıramayan ülkeler biliyoruz. Bize düşen görev tedbir almak, hazırlık yapmak, en hızlı çözüme bakmaktır. Yaptığımız iş milletin olanı millete vermektir. 1939 Erzincan depremi olarak geçen felakette insanlarımız aylarca enkazın altından çıkamamıştır. 99 depreminde devletin ulaşamadığı bölgeler biliyoruz. Son dönemde hiçbir felakette insanımızdan 'Nerede bu devlet' feryadı duymadık. Altyapımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. İnsanlarımızın yaralarını sararken tabiatı ihmal etmedik. Yanan alanları tekrar canlandıracak projeleri hayata geçirdik. Birileri çıktı ormanın inşaat yapılmak için bilerek yakıldığını iddia etti. Bu iftirayı, yalanı milletimizin kulağına sokamaya çalışanları en güzel cevabı ekolojik restorasyonla verdik.



Manavgat'A MİLLET BAHÇESİ MÜJDESİ



Sınır hatları ve yol kenarlarına yangına dayanıklı çeşitli türde ağaç fidanı diktik. 2 milyon 750 bin fidanı toprakla buluşturarak yüzde 90 çalışmaları bitirdik. Sorgun bölgesindeki 2 milyon 800 bin metrekarelik bir alanı millet bahçesi olarak düzenleyerek Manavgat halkının hizmetine sunma kararı aldık. Manavgat'ı yeni yatırım ve desteklerle ileri seviyeye çıkartmakta kararlıyız.