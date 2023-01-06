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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Camii'nin restorasyon sonrası ibadete açılışına katıldı

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yeni Cami#Açılış
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2023 14:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonunun tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açılan 365 yıllık Yeni Cami'de açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Camide namazımızı eda ederken şöyle kubbeyi zeminden seyrettiğimde adeta yepyeni bir Yeni Cami'nin meydana geldiğini gördüm" ifadelerini kullandı.

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2016 yılında restorasyonuna başlanılan ve çalışmaların toplam maliyeti 70 milyon lira olan 358 yıllık Yeni Cami, restorasyon sonrası bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yeniden ibadete açıldı. Cuma namazını da burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti. İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş'un yaptığı duanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma gerçekleştirdi.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Camiinin restorasyon sonrası ibadete açılışına katıldı

'BİR CUMA BAYRAMINDAYIZ'

Namaz sonrası caminin açılışı için kurdele kesen ve açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir Cuma bayramındayız. Böyle bir bayram gününde hamd olsun uzun bir süredir tadilatı tamiratı restorasyonu devam eden Yeni Camii'mizi yenilemiş oluyoruz. Osmanlı Padişahı 3. Murad'ın eşi Safiye Sultan tarafından başlatılan Eminönü'ndeki Yeni Camii inşaatı 1665'te Sultan 4. Mehmed'in annesi Hatice Turhan Sultan tarafından tamamlanmıştır. Yaklaşık 358 senedir milyonlarca kişinin uğrak yeri olan Yeni Camii restorasyonu 2016 yılında başlatılmıştır. Bu kapsamda camiinin saçak ve kubbelerindeki 175 ton kurşun değiştirilmiştir. Dış cephesi tamamiyle temizlenmiştir.

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Camiinin restorasyon sonrası ibadete açılışına katıldı

Beden ve revak duvarları güçlendirilmiştir. Özgün malzemelerle yapılmayan içlik ve dışlıklar da aslına uygun şekilde değiştirilmiştir. Mermer, silme, korkuluklarındaki bozulmalar ve hasarlar giderilmiştir. Tarihi çinilerden kötü durumda olanlar sökülerek sağlamlaştırılmış çatlak veya parça kaybı olanlar kalem işleriyle tamamlanmıştır. Revak kubbelerindeki kalem işleri restorasyon projesine göre tekrar yapılmıştır. Bütünüyle elhamdülillah camide namazımızı eda ederken kubbeyi zeminden seyrettiğimde, adeta yepyeni bir Yeni Camii'nin meydana geldiğini Allah'ıma hamd ederek gördüm" dedi.

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Camiinin restorasyon sonrası ibadete açılışına katıldı

YENİ CAMİİ ÖYLE BİR KENARA KONULACAK CAMİ DEĞİL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Emeği geçen tüm mimarlarımızı tüm bu noktada sanatkarlarımızı şahsım, milletim adına vakıf teşkilatımız adına, Kültür Turizm Bakanlığımız adına kendilerine tekrar milletim adına teşekkür ediyorum. Çünkü Yeni Camii, öyle bir kenara konulacak cami değil. Burada benim de hatıram var. İmam Hatip Okulu 4'üncü sınıfta okurken, bir Kadir Gecesi burada Feyzullah Hocamızla vaaz verdik. Bir vaaz o verdi, arkasından ben devam ettim.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Camiinin restorasyon sonrası ibadete açılışına katıldı

Nerelerden nerelere geldik. Yeni Camii'nin bizde böyle bir hatırası var. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim kılsın. Bu birlik ve beraberlik bizim en büyük bayramımız olacak. Sizleri birliğimizde beraberliğimizde daim olarak bu yola devamınızı özellikle istiyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Tüm şehitlerimiz için Fatiha okuyalım diyorum" ifadelerini kullandı.

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yeni Cami#Açılış

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