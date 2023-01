Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi açıklaması: Belki güncelleyeceğiz

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

SEÇİM TARİHİ AÇIKLAMASI



Mevsim şartlarını dikkate alarak, belki tarihini biraz öne çekeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz. Milletin kurduğu, iktidara getirdiği bir siyasi teşekkür olarak ifade ettiğimiz AK Parti'nin bu imtihanı da başarıyla geçmesini sağlamak bizlerin ve heyetin sorumluluğudur.

Üye sayımızı 2018'de 10 milyon sınırına çıkardık. Yargıtay Başsavcılığı tarafından açıklanan rakamlara göre 11 milyon 240 bin üyeyle girdik. Türkiye gibi siyasi rekabetin oldukça sert yaşandığı bir ülkede rekor sayıya ulaşmak elbette kolay değildir.

Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek çıktığımız bu eser ve hizmet yolculuğunda milletimize vermiş olduğumuz sözü tutmanın gönül huzuru içerisindeyiz. Hatırlarsanız ülkeyi yönetme emanetini elimize aldığımızda, kaşımızda yorgun, yılgın bir millet bulmuştuk.

Haberin Devamı

Bizim için her yeni üye Türkiye Yüzyılı’nın hayata geçmesine ilave bir heyecan ve güçtür. Bu sesin karşısında durabilecek hiçbir fani güç, hiçbir tuzak tanımıyorum. Üye sayımızı artırmak için çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Üye çalışmalarımızı ilk günkü heyecanla sürdürerek bu rakamı daha yukarıya taşımakta kararlıyız.

Dünyadaki ve bölgemizdeki her gelişme, ister istemez ülkemizi de etkiliyor. Ülkemizin makro ekonomik büyümesine baktığımızda 2013-2014 yıllarına baktığımızda gerçekten ekonomik zirve yaptığını görüyoruz.

Biz bu resti görüp yolumuza devam edince 17-25 aralık girişimiyle ülkenin meşru yönetimini devirmeye yönelik kumpaslar ortaya konuldu. Tehditleri kaynağında yok etme komseptiyle, ardı arkasına yaptığımız harekatlarla bu oyunu da bozduk. Başlattıkları 15 Temmuz darbe girişimi de milletimizin sinesine çarpıp akamete uğradı.

Kovid salgını ile başlayan süreç, uzunca bir süredir bizi köşeye sıkıştırmaya, sinsi yöntemlerle diz çökertmeye çalışanların aslında ne kadar kırılgan, sosyal ekonomik mimariye sahip olduğunu gösterdi.

"LİDERLER OLARAK BAKANLARIMIZDAN SONRA GÖRÜŞECEĞİZ"



Bu sabah Putin ile bir görüşmem oldu. Etraflıca Rusya-Ukrayna savaşını ele aldık. Bunun yanında bölgede neler yapabileceğimizi konuştuk. Türkiye Rusya ilişkilerini değerlendirdik. Suriye'deki gelişmeler. Suriye, Rusya, Türkiye’den oluşan Moskova’da bir görüşme gerçekleşti. 3’lü zirvede bakan yardımcılarımız görüştü. Ardından bakanlar arasında bir görüşme gerçekleşecek. Daha sonra gelişmelere göre liderler olarak görüşeceğiz. Amacımız bölgedeki sükûneti ve barışı sağlamak. Yatırım istihdam, üretim, cari fazla yoluyla büyümeyi sağlayan bir Türkiye'yi dünyaya tahkim edeceğiz. Barışı da tehdit eden Rusya-Ukrayna savaşında izlediğimiz dengeli siyasetle bölgedeki ateşi engelledik. Tahıl koridoru sayesinde bütün dünyayı açlık tehdidinden kurtardık.



Biz tüm bu çalışmaları yürütürken elbette sancıların, belirsizliklerin üzerimize kara bulut gibi çöktüğü günler oldu. Ama mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadık. Maruz kaldığımız baskılara rağmen kendi özgün politikalarımızı hayata geçirmekte kararlı kaldık.



Kabine toplantısının arından yapacağımız değerlendirmede bu sürecin ekonomik boyutunu milletimize bir kez daha hatırlatacağız. AK Parti başaramaz denen her şeyi başaran, milletimize verdiği her sözü tutan bir parti olduğunu bıkmadan usanmadan anlatmanız gerektiğidir.

Haberin Devamı

MUHALEFETE TEPKİ





Ama büyük Çamlıca Camimiz nice defalar 60 binleri ağırladı. Yani bizim bu zattan bu ifadeyi duymamız çok üzmüştür. Bunu o masanın etrafında birileri söyleyebilir ama onun söylemesine akıl karı erdiremedik. Diğeri de çıkmış, "Erdoğan Ayasofya'yı açamaz" diyor. Ee açtık. Aslında Meral Hanım bizi iyi tanır iyi bilir de: Bu lafı nasıl etti onu anlamadım. Meral Hanım Ayasofya şu an cami, müze değil. Bizim görevimiz yalan değil, icraattır, dürüstlüktür. Bay Kemal ne diyor: Bir tane eserleri yok. Ya sen İzmir Milletvekili değil misin? Ula İzmir'in yollarını kim yaptı? Ülkenin yollarını dolaşmıyorsun da İzmir'e de mi gitmiyorsun?



Ne derlerse desinler. İzmirli milletvekillerime sesleniyorum. Arkadaş daha çok çalışacaksınız. Bunların yalanlarına İzmirli vatandaşlarım artık daha fazla esir olmamaları gerekir. Şunu biz boşu boşuna demiyoruz; Bunlarla biz yolculukta öyle bir yarışa gireriz ki bizi yakalayamazlar. Bizler yapıyoruz, yaparız. Onlar ya seyreder, ya konuşur, ya iftira atar.



Şehir hastanelerini inkar ediyor. Bütçeye nereden parayı koyacaksın. Bütçe nedir adamın haberi yok. Her şey zannediyor ki bütçeyle yapılır. Bay Kemal, parayı finansı yönetmenin yolları var.Biz bunları bütçeden yapsaydık, bunun faizini bile ödeyemezdik. Sadece şehir hastanelerin değil, bütün yollarda, viyadüklerde aynı uygulamayı yaptık. Onun için ülkemizi de adeta bir uçuşa kaldırdık. Sen anlamazsın bu işlerden. Senden sirk cambazı da olmaz. Yalan üzerine yalan. Açtığım davalardan bir tanesi de 50'yi aldık. Bu paraları almıyorum. Bunları iftira attıkları vakıflara gönderiyorum.



Bunlardan kazandığımız o iki vakfa bunlardan kazandıklarımızı veriyoruz. Bunların böyle bir derdi yok. Biz böyle bunları bir hayra teşvik etmiş oluruz. "Üretimi ve hizmeti büyüteceğiz" dedik, büyüttük. Beyefendi "hiçbir şey yapmadılar" dedi. Cuma günü Antalya'ya gideceğiz. Sel afeti Kumluca’yı aldı götürdü, senin belediyen ne yaptı. Bay Kemal en ufak bir gayretin olmadı. Biz anında bakanlarım AFAD'ıyla her şeyiyle Kumluca'yı sel afetinden devlet olarak biz kurtardık. Sadece o değil tabi. Aynı şekilde Manavgat.

Haberin Devamı

Biz Dicle kenarında, bir kurt bir koyunu aşırdığı zaman biz onu yalnız bırakmadık. Bunlar bu işin tesvirinden mealinden anlamazlar. Şimdi Manavgat'ta oradan zaten gereken dersi vereceğiz. Bay Kemal bilmese de benim vatandaşım, halkım biliyor. "Çalışanların bütün sorunlarını çözeceğiz" dedik, çözdük mü? "Terör örgütü elebaşlarının başlarını ezeceğiz" dedik mi dedik. Bizden önceki nesillerden beri üniversite harçlarını kaldıracağız, başvuran herkese burs kredi sağlayacağız ve yurt sıkıntısını halledeceğiz dedik. Hallettik. Bu örnekleri saatler sayabiliriz.



6'LI MASAYA ADAY ELEŞTİRİSİ

Aylardır 6 kişi bir masa etrafında toplanıp duruyor, tartışıyor dimi. Ortada milletin, ülkenin hayrına bir şey çıktı mı? Çıkmadı. Kavga dövüş, kumpas, önden kaçma rol çalma her şey var. Sadece vizyon, program, proje yok. Tabi bu arada aday da yok. Neyse seçim tarihi geldi çattı. Biz hala sandıkta kiminle yarışacağımızı bilmiyoruz. Milletimiz önüne kim çıkartılacak bilmiyor. Dünyayı 4 dolandılar ama işareti henüz alamadılar. Güya adayı belirleyecek masanın etrafındakiler de bunun kim olduğunu bilmiyor. Daha önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin önündeki zat hep birilerini öne sürmüştü. Şimdi bakacak olursanız, bir kendini geri çekiyor ardından yeniden aday oluyor. Ama henüz bir aday belirlemediler.



Ülkemizin son 20 yılına asırlık hizmet ve eserleriyle damga vurmuş AK Parti olarak Türkiye Yüzyılı inşası için milletimiz bir kez daha sandıkta görevlendirmeyi Cumhurbaşkanlığı'nda yapacaktır. Parlamentoda da Cumhur İttifakını tekrar getirecektir.