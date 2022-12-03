Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İthal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar, bu ülkenin geleceğine ışık tutamaz

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Küresel salgın şartları nedeniyle il ziyaretlerimize ara vermek zorunda kalmıştık. İl kongremize canlı bağlantı ile iştirak etmiştik. Yurt dışı seyahatlerimizin haricinde her hafta sonu bir ilimize gidiyoruz. Geçen hafta Konya'daydık. Öncesinde Gaziantep'in misafiri olduk. Ankara ve İstanbul'da katıldığımız programlarla milletimizin heyecanını paylaştık. Biz il il tüm Türkiye'yi dolaşıyoruz. Biz Şanlıurfa'yı ve sizleri özlemiştik. Toplu açılış törenimizde, Urfalı kardeşlerimizin de hasretine şahitlik ettik. 120 bin kişinin katıldığı açılışı gerçekleştirmiş olduk. Kuruluşundan bugüne kadar teşkilatlarımızın kademelerinde görev yapmış kardeşlerime teşekkürlerimi ifade ediyorum. Bu çatı altında çalışmış ama aramızda olmayan tüm kardeşlerimizi de rahmetle yad ediyorum. Şu salonda dava sahibi samimi yol arkadaşları görüyorum. Şu an karşımda yiğit dava erlerini görüyorum. Şanlıurfa'nın gönlümüzde farklı bir yeri var. Bu şehir tarihi kahramanlık destanlarıyla ilmek ilmek örülmüş şanlı bir yerdir. Burası siyasetçilerin işi düştüğünde kapısını çalacağı bir yer olamaz.

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KILIÇDAROĞLU'NA PROJE TEPKİSİ



Türkiye'nin kendi ekonomi programına kafa yormak yerine ithal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar, bu ülkenin geleceğine ışık tutamaz. Amerika'ya FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemeye gidenler, bu şehri hak ettiği şekilde sevemez. Kaset kumpasıyla getirildikleri koltuğu korumak için her yolu mubah görenler, mücadele ruhunu anlayamaz. Ülkesini yabancılara şikayet edenler, vatan sevgisini yüreğinde hissedebilir mi? Urfa teröre karşı dik duruşla cesur bir şehirdir. Urfa'ya olan aşkımızı yeni eserler kazandırarak gösteriyoruz. Bay Kemal CHP'si gibi seçim öncesi proje açıklayıp, seçim bitince projeyi unutanlardan değiliz. Biz seçim öncesi vaat dağıtıp yetkiyi verince sözlerinin üzerine yatanlardan değiliz. Biz temel atar o temeli takip eder ve kurdelasını keseriz. 12 milyar doları bulan eserlerin açılışını gerçekleştirdik.



PAMUK VE AYÇİÇEĞİ ÜRETİCİLERİNE MÜJDE



Pek çok yatırımı sizlerin emrine verdik. Tüm Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz. Pamuk ve ayçiçeği üreticilerine müjde verelim. Pamuk üreticilerimizin mazot ve gübre desteğini dekarda 76 liradan yüzde 257 artışla 271 liraya çıkarıyoruz. Küresel fiyatlardaki gelişmeleri dikkate alarak kilo başına düşen fark ödemesini 1 lira 60 kuruşa yükseltiyoruz. Kütlü pamukta toplamda destek kilogramda 2 lira 14 kuruşa ulaşıyor. Ayçiçekte dekar başına 37 liradan 109 liraya, fark ödemesini 70 kuruş seviyesine yükseltiyoruz. Ayçiçekteki toplam destek kilogramda 1 lira 11 kuruşu buluyor. Bu yıl tüm zamanların rekorunun kırılmasını bekliyoruz. Togg'u 2023'ün ilk çeyreğinin ardından yollarda görmeye başlayacağız. Akkuyu nükleer santralinin ilk ünitesini 2023'te faaliyete geçiriyoruz. Geçtiğimiz yıl Aralık ayından beri yüksek seyreden enflasyonun hızla aşağı inişine şahitlik ederek, senaryoların yırtılıp atıldığını göreceğiz. 2023'te milletimizin atacağı oyla aynı zamanda bitme aşamasına gelen projelerin kaderini belirleyecektir. CHP ve şürekasının projeleri sürdürme kabiliyeti yoktur. Nükleer santralden, SİHA'lara kadar yapılan işlere düşmanlıklarını göstermişlerdir.

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"BUNLARIN TEK KUTSALI İŞGAL ETTİKLERİ KONUMLAR"



Nükleer enerji santralini görünce bunlar tebrikte bulundular. Ankara'ya döndükten sonra aleyhinde konuşmaya başladılar. Bu muhalefet böyle bir muhalefet. Bunlardan hiçbir şey olmaz. Aynı durum terör örgütleri ve uzantılarına karşı yürütülen operasyonlar için de geçerlidir. Bunlar seçim geliyor. 4 başlık üzerinde duracaklar. Ekonomi, diplomasi, en çok başarılı olduğumuz alanlardan biri terörle mücadele, mülteci meselesi. İleri geri her şeyi söyleyecekler. Bunlarda yalan en rahat kullanılan bir şey. Bay Kemal yaptığı gibi şürekası da aynı şeyi yapıyor. Bunların böyle dertleri olsa YPG'li teröristleri 'Topraklarını savunan kişiler' olarak tabir etmezlerdi. Bakanlık pazarlığı yapmazlar. Böyle hassasiyetleri olsa kendi devletlerine iftira atmazlardı. Küresel vesayet odaklarına bel bağlamazlardı. Bay Kemal ve şürekası tavrıyla milli yerli muhalefet anlayışına sahip olmadıklarını ortaya koymuşlardır. Bunların tek kutsalı işgal ettikleri konumlarıdır. Türkiye'nin yıkım ekibinin insafına kalmaması, bizlerin göstereceği çabaya bağlıdır. 6'lı masa denilen paravan yapı emellerine ulaşamaz. Özellikle gençlerimiz ve kadınlarımıza ulaşmamız ve davamıza kazandırmamız önem arz ediyor.