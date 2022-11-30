6’lı masanın anayasa değişiklik teklifi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütünün partisini kollayan teklif çıkardılar

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satırbaşları:

Önceki gün Kabine toplantısı sonrası açıkladığımız kamuda çalışan 424 bin sözleşmelinin kadroya geçirilmesi kararının bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum.

Büyük Türkiye hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Sadece son 2 ayda açılışını yaptığımız projelerin her biri tek başına abide hüviyetindedir.Yusufeli Barajı'nı yerleşimi ve yolları ile hayata geçirdik. Aselsan Silah Sistemleri fabrikası ile savunma sanayimizi güçlendirdik. Türkiye Yüzyılı programımızla milletimize umut ışığı yaktık. Daha uluslararası alandaki temaslarımızı, şehirlerimize kazandırdığımız yatırımları saymıyorum bile.

DÜZCE'Yİ AFET BÖLGESİ İLAN ETTİĞİMİZİ AÇIKLAMAK İSTİYORUM

Ekonomi, diplomasi, terörle mücadele, mülteci sorunu konusu. Bu 4 ana başlığı herşeyden önce biz başardık, başarıyoruz ve başaracağız. Geçen hafta 5.9 şiddetindeki depremle sarsılan Düzce'yi genel hayata etkili afet bölgesi ilan ettiğimizi açıklamak istiyorum.

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TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRMESİ ÇOK KIYMETLİ

Küresel düzeyde resesyon endişesinin arttığı dönemde Türkiye'nin büyümesini sürdürmesi çok kıymetlidir. İnşallah 2022'yi dünyaya göre rekor düzeyde kapatarak2023'e iyi bir giriş yapacağız.

BAY KEMAL YALANLAR DÜNYASI İLE MİLLETİN KARŞISINA ÇIKACAK

Ülkemizi 20 yılda asırlık eser ve hizmetlere kavuşturduk. Türkiye'nin dününü olduğu gibi yarınını da biz inşa edeceğiz. Seçimler geliyor, Bay Kemal yalanlar dünyası ile milletin karşısına çıkacak. Bu yalanları duyacaksınız, göreceksiniz.

Ne yapıp edip her bir ferdi ile 85 milyonun tamamına ulaşmalı, kucaklaşmalı, desteğini ve gönlünü kazanmalıyız. Bunu da istikbalimizin mimarları olan evlatlarımızın geleceği için yapmalıyız.

HANGİ AMAÇLARLA KURULDUĞU BİLİNMEYEN AMORF BİR YAPI

Türkiye yeni yönetim sistemi ile güçlendirilmiş parlamenter sistemmiş, bunların palavralarına aldanmayın, buradan bir şey çıkmaz. Burada bol bol masada toplanıp dağıtmak çıkar. Terör örgütünü kollayan ucube bir teklif çıkardılar. Türkiye yeni yönetim sistemi ile işin ruhuna uygun şekilde siyasette iki ittifaklı görünüm kaznamıştır. Diğer ittifak 6'lı masa olarak kamuoyuna çıkmakla birlikte hangi amaçlarla kurulduğu bilinmeyen amorf bir yapıdır. Türkiye'yi eski günlerine döndürmek isteyen arkaik bir proje ile çıktılar. Biz AK Parti kurulurken neler görmedik ki... 8 aylık yönetimler gördük. Benim milletim bunları biliyor. Bu koalisyonlardan bu ülkeye bir fayda geldi mi? Gelmedi. Netice alabildik mi? Alamadık. AK Parti iktidarları ile 20 yıldır istikrar, güven, güçlü devlet var. İşte biz bunu sağladık. Bugüne kadar ne CHP'den ne de şürekasından ülkenin herhangi bir derdine derman olacak hiçbir adıma rastlanmadı.

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MASANIN ETRAFINDAKİLER ARTI MASANIN ALTINDAKİ. BUNLARA NE VERİRSEK MUTLU OLURLAR, BUNA ÇALIŞMIŞLAR

Masanın etrafındakiler artı masanın altındaki. Bunlara ne verirsek mutlu olurlar, buna çalışmışlar. Birinin derdi kapanan belediyeler. Bundan sonra belediyeler kapatılmayacakmış. Diğerinin derdi hazine yardımı azmış. Herkese bir şey verelim, bunu yapmak suretiyle oy toplayacaklarını zannediyorlar. Benim milletim bunu yutmaz. Eğer bugün ekonomide Türkiye bir kalkışmanın içerisindeyse bu bir şeyi gösteriyor; Türkiye güçleniyor.

KONTROLLERİMİZİ DAHA DA SIKLAŞTIRACAĞIZ. FİYAT FARKLILIKLARINI GİDERMENİN YOLLARINI ARAYACAĞIZ

Zincir ve diğer marketlerle ilgili Kabine toplantısında arkadaşlarımıza söyledim, kontrollerimizi daha da sıklaştıracağız. Fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını arayacağız.Fiyat İstikrar Komitesi iel de bunların takibini yapacağız.

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AYIN 3'ÜNDE BİZ DE ŞANLIURFA'DAYIZ, BİZ DE ORADAN AÇIKLAMAMIZI YAPACAĞIZ

Cumhurbaşkanı herhangi bir iade yapamayacakmış. Bu cumhurbaşkanı neden var. Hazırladıkları tezgah böyle. Birilerine başbakanlık vermeleri lazım. Başkanlık sisteminde bu yok. Ayın 3'ünde açıklama yapacakmış. Ayın 3'ünde biz de Şanlıurfa'dayız, biz de oradan açıklamamızı yapacağız. Sen açıklamanı yaparken bizi de takip et. Bak bakalım Şİanlıurfa'dan ses nasıl geliyor, sendeki sese benziyor mu, benzemiyor mu?Togg fabrikasına giderken 'Sanayi ve Teknoloji Bakanımızı yanına alacaksın' dedim. Ne dedi biliyor musunuz? 'O geliyorsa ben gelmem. '

İlkeler yerine çıkarların buluştuğu böylesine arzi bir yapıyla Türkiye güney sınırlarını taciz eden terör örgütleri ile nasıl bir mücadele verebilir? Avrupa ve ABD ile ilişkilerini nasıl eşir bir zeminde sürdürebilir? Ekonomik tetikçilerin tuzaklarını nasıl bozabilir?