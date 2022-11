Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 büyük diplomatik zafere imza attık

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Konya uluslararası spor etkinliklerinde de ön plana çıkıyor. Konyamız 54 farklı ülkeden binlerce sporcuyu misafir etti. Biz size inanıyoruz. Hani sözümüz var ya kale içeriden fetih edilir. Kalenin içindeki fatih kimler, kadınlar bu kadar. Konya'nın bizim siyasi mücadele tarihinde özel yeri var. Yerli ve milli duruşuyla daima kendinden söz ettirmiştir. 12 Eylül'den 28 Şubat'ın karanlık günlerine kadar tavrınızı ortaya koydunuz. Erbakan Hocamızdan sonra kurmuş olduğu partinin varisleri aynı istikamette yürümemişse de biz yeni bir dönemi başlattık. Türkiye'nin 1 numaralı partisi olduk. Şu anda da bu gücümüzü ülkemizin geneline yaymak suretiyle yolumuza devam ediyoruz.

"Konya'YA 80 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK"



Bize gönül veren tüm Konyalılara teşekkür ediyorum. Bu sevdamızı birileri gibi lafta bırakmıyoruz. İcraatlarımızla ortaya koyuyoruz. Kamu yatırımlarından Konyamız her zaman hak ettiği payı alıyor. Toplam 80 milyar liralık yatırım yaptık. Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, sanayiden gençlik ve spora her alanda şehrimizi en büyük yatırım hamlesiyle tanıştırdık. Yatırımlarımız sayesinde Konya AK Parti'nin sembol şehirlerinden birisi haline gelmiştir. Konya Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz çalışmalarıyla örnek oluyor. Şu anda bizim ölenlerimiz, Allah ve vatan yolunda şehadete yürümüşlerdir. 3 şehidimiz var. Onların kanları yerde kalmayacak. Analar evlatlarını askere gönderirken kına neden yakarlar bunun için. Bu yola koyulan Mehmedimiz boşuna bu yolda yürümedi. Dünyada askerine Mehmet adını veren başka ülke yoktur. Peygamberimizin adından geliyor bu. Daha sevgili olsun diye adını Mehmetçik yapmışız. Buralara kolay gelinmedi, gelinmez. Onun için bizim Mehmetçiklerimizi hiçbir zaman bu din düşmanları kafir zümresi bitiremez. Bunu bilerek buna inanarak bu yolda yürüyoruz, devam edeceğiz. Rabbim bizlere de bu şehadeti nasip etsin.





AK Partili belediyeler başkalarıyla değil kendiyle yarışmaktadır. Mevlana Meydanı'nda 100 bine yakın Konyalı orayı doldurdu. O meydan neydi ne oldu. Çok kısa zamanda Mevlana Meydanı başka bir güzelliğe kavuştu. Burada büyükşehir belediyemizle dayanışma içinde bu adımların atılmasıyla Konyamıza yakışan güzelliğe kavuştu.Musluğun anahtarını değiştirenlerden değiliz. Biz altyapı ve üst yapı beraber yaparız. Bunlar günü kurtarmanın peşinde. Biz asla. Evlatlarımıza daha huzurlu bir Türkiye bırakma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bay Kemal yıllarca şehir hastanelerini eleştirdi. SGK batıran sensin. Bay Kemal'in kötülediği tesisler koronavirüsle mücadelede kritik görevler üstlendi. Aynı basiretsizliği Rusya Ukrayna krizinde de yaşadık. Bizi Batı'ya sırtımızı dönmekle suçladılar. Türkiye dengeli politikasıyla dünyanın takdirini kazandı. Tahıl anlaşması ve esir takası ile kimsenin cesaret edemediği 2 büyük diplomatik zafere imza attık. Tüm zirvelerde devlet başkanları, ülkemizin çabalarından övgüyle bahsediyor. Bana dedikleri, 'Başkan her iki tarafı nasıl idare ediyorsun'. Bu bir sırdır dedik. Biz düşman kazanma üzerine politikalar oluşturmadık. Sayın Putin bunu birinci derece fakir ülkelere gönderelim dedi tamam dedik. Buğday alıp un yapıp fakir ülkelere gönderme hazırlığı içerisindeyiz. Türkiye bu. Bay Kemal, buna senin hayalin bile ulaşamaz. Gıda kıtlığı çeken ülkeler, tahıl gemileri sayesinde nefes aldı. Avrupa kışı nasıl geçireceğini düşünürken, biz içimiz rahat kışa giriyoruz.

"FAİZİ İNDİRDİK, ENFLASYON DA İNECEK"



Faizde tek haneye indik. Hadi bakalım bunu neyle izah edeceksiniz. Bundan sonra da devam edecek. Merak etmeyin enflasyon da inecek. Önce faizdi, tek haneye indirdik. Yatırımcılara sesleniyorum, gelin size yatırım kredisi vermede kamu bankaları var dedim. Amacımız yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme. Bunlar hiçbir meselede memleketin hayrına duruş sergilemediler.



"ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NASIL OLDUYSA, KANAL İSTANBUL DA ÖYLE OLACAK"



Türkiye DEAŞ'a destek veriyor iftirası attılar. Harekatlarımızda terör örgütünün sözcülüğüne büründüler. Batılı büyükelçilere mektup yazarak projelerimizi sabote etmeye çalıştılar. O da olacak. Çanakkale Köprüsü nasıl olduysa Kanal İstanbul da öyle olacak. Engellemeseydiler Marmaray 4 yıl erken bitecekti. Yusufeli Barajı'nı yaptık. Tamamen milli bütçeyle yaptık. 35 milyara mal oldu. Her yıl 5 milyar geri dönüş olacak. 7 yılda kendini finanse edecek. Bay Kemal'in aklı buna ermez. TOGG yerli otomobil. Önce 'Fabrika yok' dedi. Buna rağmen davet edelim dedik. Gelmedi. Ortağı da gelmedi. Yanından birilerini gönderdi. Haber göndermişler, 'Gezmek istiyoruz' dediler. Bana sordular, 'Gelsinler' dedim. Şubat Mart TOGG yollara koyuluyor. Herkes sıraya giriyor. Yabancı yatırımcılara gelmeyin çağrısında bulundu, Türkiye Cumhuriyeti ile uyuşturucu ticaretiyle yan yana getirdi. Kemal kendine gel. Senin yanındaki PKK'nın parlamentodaki uzantılarıyla yürümedik, bu yollarda sen yürüdün. PKK'nın uyuşturucuyla ayakta durduğunu bilmiyor musun? Biz o kökleri toplayarak ve imhasını yaparak mücadeleyi sürdürüyoruz. Bizim savunmada yerlilik oranımız yüzde 80'e çıktı. 20 yıl önce bizim İHA'mız, SİHA'mız, Akıncımız, Kızıl Elmamız mı vardı? Şimdi hepsi var.



"2023 SONUNA DOĞRU KIZIL ELMA SERİ ÜRETİME GEÇECEK"



O zaman oğul Bush vardı. 'Sayın başkan bize söz verdiniz, şu anda bize İHA bile göndermediniz' dedim. 'Türkiye'ye süratle gönderelim' dedi. Biz kalacak zannettik. 48 saat kalacak şekilde verdiler. Biz koordinatları tespit ediyorduk. Özdemir Bayraktar abimiz o zaman çocuklarıyla adımı attı, İHA'yı yerli olarak üretmeye başladılar. Kısa süre geçti, SİHA'yı da yaptı. Şimdi ihracata da başladılar. Bizim kuvvetlerimiz onları kullanıyor. Akıncı da ürettiler. Akıncı'nın özelliği F-16 taşıdığı bombayı taşıyabiliyor. 2023 sonuna doğru Kızıl Elma da seri üretime geçmiş olacak.



"PROVOKASYONLARA PRİM VERMEYECEĞİZ"



Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde alçak yaklaşım, CHP'nin yaptığı gibi görülmemiştir. Kendileri bunu Meclis tartışmalarında söylemiyorlar mı? CHP Türkiye'nin içine sokulmuş truva atıdır diyoruz. 2023 seçimleri sefil siyaset anlayışından kurtuluş olacaktır. Partimizin tüm neferlerine sorumluluk düşüyor. Toplanıp dağılmaktan başka iş beceremeyenlerin seçime gölge düşürmeye çalıştıklarını görüyoruz. 3 bin kadın üyeden bahsedildi. Tabandan tavana uzanan anlayışla, çalışmalarımızı yürüteceğiz. Muhalefetin iş bilmezliği karşısında rehavete kapılmayacağız. Provokasyonlara prim vermeyeceğiz. Birileri ülkeye germek için çirkefleşse de soğukkanlılığımızı koruyacağız. Son 10 yılda yaşadığımız badirelerin farkındayız. Son 1 yıldır zirveye çıkan ekonomik dalgalanmaların olumsuz etkilerini biliyoruz. Seçim tarihine kadar olumsuzlukların önemli bölümünü ortadan kaldırmış olacağız. Şu anda her yavrumuz okula başlarken kitaplarını görüyor mu? Biz kitap bulamazdık. Sıraya girerdik 10 gün sonraya gün alırdık. Yardımcı ders kitaplarını da verdik.



Sağlıkla ilgili fiziki noktada sorun yok. 20 şehir hastanemiz var. İstanbul'da 45 günde 2 tane şehir hastanesi yaptık. Koronavirüs salgını döneminde ilaç gibi geldi. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi full çalışıyor. Ankara'da 2 tane var. Bay Kemal SGK'nın başındayken hastalarımızı, diyelim ki öldüyse rehine alıyorlardı. Bunların gidecek yeri yok. Boş bıraktığımız her alanın muhalefetin yalanlarıyla doldurulacağını unutmayın. 81 vilayetimizin tamamında üniversite var. Ne gerek var dediler. Basmıyor. Bizim derdimizi Muş'taki evladım İstanbul'a gelmesin, profesörlerimiz oraya gidip ders versin. Onu da hallettik. Bir ara yurt sorununu 1 yılda çözeriz diye tutturdular. Niye yapamıyorsun, hayatları yalan. 850 bin öğrenciye KYK'nda hizmet veriyoruz. Yarın İstanbul'da Galatasaray'a ait NEF İstanbul Stadyumu'nda büyük bir toplantı yapacağız. 50 bin civarında katılımın olacağı bir toplantı yapacağız. Parti toplantısı yapacağız.