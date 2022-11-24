Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uzman ve Başöğretmen unvanını kazanan öğretmen sayısını açıkladı

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Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

Arzu Özsoy ile Ayşenur Alkan başta olmak üzere teröre kurban verdiğimiz tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. Bizim varlık sebebimiz öğretmenlerimizdir. Eğer Cumhurbaşkanı olduysak bunun tohumlamasını yapan öğretmenlerimizdir. Biz onlarla buraya tırmandık, durup dururken olmadı.

DÖKTÜKLERİ HER KANIN HESABINI MİSLİYLE SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ

192 kahramanın hiçbirinin unutulmasına izin vermeyeceğiz. Öğretmenlerimizin canlarını kasteden alçaklara döktükleri her kanın hesabını misliyle sormaya devam edeceğiz. Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyine düzenledikleri hava harekatları saldırıların planlandığı ve gerçekleştirildiği terör yuvalarını darmadağın ediyorlar. Şu anda Parlamentomuzda bundan rahatsız olan ne idüğü belirsiz birileri var. Bundan rahatsızlar. Neden rahatsızlar? Milli İstihbarat, Silahlı Kuvvetler, polis teşkilatı neden kalkıp da bu insanlarla uğraşıyorlarmış.

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ÖĞRETMENİMİZE ELİ KALKANI DARMADAĞIN EDERİZ

Nerede bir terörist varsa bu milletin güvenlik teşkilatı orada olacak. Bunu bugün söylemiyoruz, Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te de olacağız, velhasıl nerede varsa orada olacağız. Bizim öğretmenimize eli kalkanın biz her şeyini darmadağın ederiz. Bu, bundan sonra da böyle gidecek. Ülkemize yönelik terör tehdidi tamamen sona erene kadar sınırlarımız içinde ve dışında mücadelemizi devam ettireceğiz.

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TÜRKİYE BÜYÜDÜKÇE BUNU HER ŞEYDEN ÖNCE ÖĞRETMENLERİMİZE YANSITMAYI GÖREV BİLDİK

Kültürümüzde öğretmen, bir kuyumcu titizliğinde öğrencisinin içindeki o cevheri işleyen bir gönül işçisidir. Öğretmenlerimiz, karakterimizin de mimarlarıdır. Türkiye büyüdükçe bunu her şeyden önce öğretmenlerimize yansıtmayı görev bildik. 120 kişilik sınıfların olduğu okullarımız vardı şimdi sayı 20'lere indi. Okullarımızın bakımsızlıktan kurtararak her alanda en modern imkanlarla donattık. Öğretmenlerimizi de ihmal etmedik. Toplam 750 bin yeni öğretmen ataması yaparak eğitim ordumuzu güçlendirdik. Halen görev başındaki 100 öğretmenden 75'inin atamasını biz yaptık.

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BÜTÇEDE ASLAN PAYI EĞİTİME

Bu yıl da bütçede aslan payını eğitime ayırdık. 20 yıl önce eğitime ayrılan bütçe 7.5 milyar liraydı.Önümüzdeki yıl için eğitim bütçemizi 651 milyar lira olarak belirledik. Eğitim - öğretim, böyle gelmiş böyle gider anlayışı ile yürütülebilecek bir faaliyet değil. Eğitime ilişkin her reformu, her kararı uzun istişareler neticesinde artısını eksisini iyi hesap ederek tasarladık. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu da bu yaklaşımın bir hasılası olarak ortaya çıkardık. Kanun yürürlüğe girer girmez önüne arkasına bakmadan birileri öğretmenlerimizi kışkırtmaya başladı. Tamamı yalan bilgilerle devletimiz ile öğretmenlerimiz arasına fitne sokmaya çalıştılar. Ama öğretmenlerimiz bu kirli oyuna gelmedi. Şartları taşıyan öğretmenlerimizi yüzde 95'i kariyer sistemine başvurmuştur. Başvuranların yüzde 99'u sınava girmiştir. Kariyerlerine ve geleceklerine sahip çıkan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.

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66 BİN 679 ÖĞRETMENİMİZ BAŞÖĞRETMEN OLMA HAKKINI KAZANDI

Uzman öğretmenlik sınavında 422 bin 368 öğretmenimiz başarılı oldu. Muaf tutulanlarla birlikte toplam 516 bin 974 öğretmenimiz uzman öğretmen olma hakkını kazandı. Başöğretmenlik sınavında 66 bin 422 öğretmenimiz başarılı oldu. 257 uzman öğretmenimiz ise doktorayı tamamladıkları için sınavdan muaf tutulmuşlardır. Muaf tutulanlarla 66 bin 679 uzman öğretmenimiz başöğretmen olma hakkını kazandı. Önümüzdeki dönemi Türkiye Yüzyılı yaparak evlatlarımıza daha müreffeh bir ülke bırakacağız.