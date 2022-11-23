Son dakika: Küba Devlet Başkanı Ankara'da... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticaret hacmimizi 200 milyon dolara çıkarmayı teyit ettik

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

2015 senesinde Küba'ya ilk resmi ziyareti yapmıştım. Sayın devlet başkanının ziyareti ayrı bir önem taşıyor. Bu tarihi ziyaretin yeni bir dönüm noktası teşkil edeceğine inanıyorum. Bu vesileyle ağustos ayında meydana gelen patlama ve kasırga felaketinde hayatını kaybedenler için taziyelerimi iletiyorum. Küba ile işbirliğimizi artırmayı özellikle önemsiyorum.

TİCARET HEDEFİ 200 MİLYON DOLAR

Bu yıl içerisinde bakanları ülkemizde ağırladık. Devlet başkanı ile görüşmelerimizde Türkiye Küba ilişkilerini tüm cepheleriyle ele aldık. İlişkilerimizin gerçek potansiyelinin altında kalmasında yaptırımların etkisinin bulunduğu aşikardır. Ticaret hacmimizi 200 milyon dolara çıkarmayı teyit ettik.

Yaptırımlardan kaynaklanan zorluklara rağmen firmalarımızın ilgisinin arttığını görüyoruz. İstanbul Havana arasında haftada 3 sefer düzenleyen THY ilişkilerimizin her boyutuna katkı yapıyor. TİKA'nın tarımsal kalkınmada sağladığı teknik desteği sürdüreceğiz. Ortak aşı yatırımlarına girmeyi görüşmede ele aldık. Bu alandaki işbirliğimizi de ileri seviyelere taşıyacağız.

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Türkiye'de Afrika'da aynı anlayışla yardımcı olmak için yoğun çaba sarf ediyor. Dost Küba halkına şahsım ve milletim adına selamlarımı iletiyorum.

"BURADA BULUNMAK ONURDUR"

Küba Devlet Başkanı Bermudez'in konuşması şöyle:



Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Bizler için burada bulunmak onurdur. Bu ziyaretin diplomatik ilişkilerimizin 70.yılına denk gelmesi önem taşıyor. Politik ilişkileri geliştirme noktasında ortak kararlılığımızı gördük.

İyi bir tempo oluşturduğumuzu düşünüyorum. Son aylarda ticari ilişkiler konusunda ilerleme olsa da çeşitlendirmek konusunda mutabık kaldık. Sayın Erdoğan'a birçok konuda çalışmaya devam edeceğimiz konusunda Küba'nın taahhüdünü ifade ettik. TİKA'nın sağladığı destekler ve diğer destekler konusunda şükran duygularımı ifade etmek istiyorum.

Ekvador Ginesi'nde yapılanlar buna örnektir. ABD tarafından uygulanan Ekonomik finansal ablukaya karşı desteklerinden dolayı teşekkür etmek isterim. Castro'nun ziyareti gerçekleşmişti. Burada çok güzel anılarımız var. Sayın Erdoğan'ın Havana ziyaretinin de bizde önemli yeri oldu. Sizi yeniden bekliyoruz Küba'ya.

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6 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından çeşitli anlaşmalar imza altına alındı. Bu çerçevede iki ülke arasında, "Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Küba Radyo Televizyon Enstitüsü (ICRT) Arasında İşbirliği Protokolü"nü, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile Küba'nın Ankara Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacios tarafından imzalandı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Küba Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Planlama Bakanı Alejandro Gil Fernandez tarafından "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Küba Cumhuriyeti Merkez Bankası Arasında İşbirliği Anlaşması" imza altına alındı.



"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Küba Cumhuriyeti Ulusal Arşiv Kurumu Arasında Ulusal Arşivler Arasında İşbirliği Protokolü"ne, Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal ve Küba'nın Ankara Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacios tarafından imzalar atıldı.



"Türkiye Cumhuriyeti Türk İşbirliği Ve Koordinasyon Ajansi (TİKA) ile Küba Cumhuriyeti Dış Ticaret ve Yabancı Yatırım Bakanlığı (MİNCEX) Arasında Mutabakat Zaptı"nı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Küba Dış Ticaret ve Yabancı Yatırım Bakanı Rodrigo Malmierca Diaz imzalanırken, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Küba Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Diplomatik Arşiv Alanında İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptı", Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla tarafından imzalandı.



"Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Küba Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Protokol Konularında Eğitim Verilmesi Maksadıyla Mutabakat Muhtırası"nı da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla imzaladı.