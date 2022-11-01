Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiasına sert tepki: Emniyet Teşkilatı'na böyle bir iftira ve hakarette bulunamazsın

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



"TEŞKİLATI FETÖ GÖLGESİNDEN ARINDIRDIK"



Yeni bir mezuniyet töreni heyecanı yaşadığınız bu özel günde sizlerle olmaktan gurur duyuyorum. Eğitimini tamamlayan 681 komiser yardımcımızı tebrik ediyorum. Sizleri vatana gururla sadakatle hizmet edecek kıymetli evlatlar olarak yetiştiren ailenize şükranlar sunuyorum. Değerli misafirler, FETÖ ihanet çetesinin en çok zarar verdiği Emniyet Teşkilatı'dır. FETÖ'sünden PKK'sına kadar emniyet teşkilatımızın sistemini devlete ve millete hizmet edecek bir yapıya kavuşturduk. 38 bin emniyet mensubunu ihraç ederek, teşkilatı FETÖ gölgesinden tamamen arındırdık. Geçmişte kasıtlı olarak faaliyetleri kısıtlanan eğitim sistemini, yeniden inşa ettikten sonra kat ettiğimiz mesafe doğru yolda gittiğimizin ispatıdır. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun öncelikli hedeflerinden biri huzurun kökleştirilmesidir. Türkiye Yüzyılı, şefkat ve merhamet yüzyılı olacaktır. Bunun teminatı sizlersiniz.





Haberin Devamı



KILIÇDAROĞLU'NA UYUŞTURUCU TEPKİSİ



Asıl üzerinden yoğunlaştığımız alanlardan biri gençlerimizi uyuşturucu ve terörden korunmasıdır. Bizim ne terör örgütlerine ne uyuşturucu baronlarına ne sapkın ideolojik akımlara kaptıracağımız tek bir evladımız yoktur. Siyasetin içinde olup da hükümetimizi cari açığını uyuşturucu kaynaklarından temin ettiğini söyleyen zavallılara bir sözüm var. Onu yarın söyleyeceğim. Haram size kalsın ey siyasiler. CHP Genel Başkanının güvenlik güçlerimize attığı bu iftirayı cevaplandırmayı cumhurbaşkanı olarak sorumluluğumun bir gereği, böyle gördüğüm için değinmek mecburiyetinde kalıyorum. Türkiye geçmişte en iğrenç en alçak iftiralarla ülkenin seçilmiş başbakanını darağacına gönderecek kadar pespayeleşen tek parti devri zihniyetinin hezeyanlarına maruz kalmıştı. Şuan siz kalkıp güneydoğuda, doğunun değişik yerlerinde uyuşturucu köklerini toplamak suretiyle bu mücadeleyi veren emniyet teşkilatıma bu tür bir hakarette bulunamazsınız, bu tür bir iftirada bulunamazsınız. Böyle bir teşkilatı siz nasıl olurda Türkiye cari açığını uyuşturucu satmak suretiyle kapatıyor dersiniz? Bu ne insafsızlıktır. Bu ne vicdansızlıktır. Yarın bu konuşmamı çok daha farklı bir şekilde grup konuşmamda yapacağım. Bu hazmedilir değil. Şimdi bizden polisiyle, jandarmasıyla, sahil güvenliğiyle; emniyet güçlerimizin canları pahasına yürüttüğü uyuşturucuyla mücadeleyi hiçe sayarak yalanlarla ve iftiralar üzerinden benzer bir oyunun peşindedir. Halbuki biz batı ülkelerinin baş edemedikleri için resmen serbest bıraktıkları uyuşturucuyla mücadelede dünyaya örnek olacak bir başarıya sahibiz. Uyuşturucu satıcılarına öylesine göz açtırmıyoruz ki, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin üçte birinden fazlasını oluşturan 117 bini bu suçtan demir parmaklıklar arkasındadır Sokaklardaki satıcılara karşı müsammamız olmadığını İçişleri Bakanımız defalarca söylemiştir. Yakalanan uyuşturucu miktarı ile rekor başarıya sahibiz. Bu hakikatlere rağmen kendine siyaset alanı açtığını sananlar, uyuşturucu baronlarına hizmet etmektedir.

Haberin Devamı

Genel başkanı böyle yapan partinin vekilleri boş durur mu? Hakimlere hakaret ederek, hırsızların safhında olduğunu göstermiştir. Bu tür iftiralara aldanmadan gençlerimizi korumak için elimizden gelen imkanları kullanmaya devam edeceğim. Bu tür saldırılar karşısında susmak, dilsiz şeytan olmayı gerektirir. Biz olmayacağız. Türkiye'de bir diğer önceliğimiz dijital zorbalıklara karşı güvenlik altına almaktır. Siber suçlara ve suçlu tiplere yol veriyor. Dijital terör, insanımızın huzuru ve devletimizin güvenliğini hedef alıyor. Binlerce kişi hedef gösteriliyor. Koruduğumuz insanımızı dijital dünyanın dehlizlerinde yalnız bırakamayız. Türkiye düşmanı pek çok karanlık odak, bu mecraları ülkemizi karıştırmak için istismar etmektedir. Kızılay'da bomba patlatmakla yalanı kullanmak arasında hiçbir fark yoktur. Yasal düzenlemenin mücadeleyi daha da kolaylaştıracağına eminim. Devletimizin güvenliği konusunda gereken her adımı atmakta tereddüt etmeyeceğiz. Türkiye afet ve göç yönetiminde etkili yöntemlerle dünyaya örnek hale gelmiş bir ülkedir. Polisimizle jandarmamızla sahil güvenliğimizle insanlarının huzurla yaşadığı ülke vasfımızı güçlendiriyoruz, güçlendireceğiz. GAMER'i yapay zeka destekli sistemlerle güçlendiriyoruz. 'Türkiye'nin verisi, Türkiye'de kalmalı' anlayışıyla yerli ve milli çözümler üretiyoruz.Attığımız her adımda kaliteyi sürekli yükseltiyoruz. Polis Akademimizin bünyesinde yürütülen çalışmaları çok önemli görüyorum. Gabar'ı güvenlik güçlerimiz çökertti. Hiç girilmeyen illere tüm güvenlik güçlerimiz girdiler mi, girdiler. Bundan sonra da girmeye devam edecek. Uluslararası alanda sergilenen sinsi emellerle Türkiye'ye diz çöktürme amaçlarını hatırlayın. Bedelini ödemediğimiz hiçbir ileri adım göremezsiniz. Bugün Türkiye Yüzyılı vizyonunu konuşabiliyoruz. Togg'u Cumhuriyetimizin yeni asrının yeni kıvılcımı olarak değerlendiriyoruz. Yerli ve milli olarak yolumuza devam edeceğiz. Siz burada önemli görevi üstleniyorsunuz. Türkiye nasıl koalisyonlar devrini geride bıraktıysa, altyapı eksikliklerini tamamladıysa, Türkiye Yüzyılı da adım adım gerçeğe dönüşecektir.