Son dakika! Muhtarlara ‘ödenek’ müjdesi... Erdoğan: Düzenlemede sona geldik, yakında Meclis’e sunacağız

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Ülkemizde tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyorum. 81 vilayetimizdeki muhtarlarımızın her birine, milletimize aşkla, sevdayla hizmet ettikleri için teşekkür ediyorum. Kısa bir süre önce maalesef Bartın Amasra'daki kömür madeninde meydana gelen felakette ebediyete uğurladığımız 41 kardeşime rahmet diliyorum. Şu anda İstanbul'da yatmakta olan 6 yaralımıza da Allah'tan şifalar diliyorum.

Ülkemizin tüm illerinden Ankara'ya teşrif eden binlerce muhtar kardeşlerimizle şu anda adeta uçsuz bucaksız, resmi rakama göre şu an 20 bini aşkın muhtarımız burada. Bu güzel binayı, kafesi, restoranı, mescidi, otoparkı ve 58 yatak kapasitesine sahip 35 odasıyla bugünden itibaren tüm muhtarlarımızın istifadesine sunuyoruz. Böylece muhtar kardeşlerimizi Ankara'ya geldiğinde kalacak yer bulma derdinden kurtarmış oluyoruz. Artık muhtarlarımız merkezi konumuyla tüm işlerini halledebilecek bir eve kavuşmuş oldular. Bugün ayrıca 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni'ni de gerçekleştireceğiz. Muhtarlar evinin sizlerle beraber tüm muhtar kardeşime hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin diyorum.

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"MUHTARLARIMIZIN YÜZÜNE DAHİ BAKMAYANLAR MUHTARLARIMIZI HATIRLADI"

Cumhurbaşkanlığı görevini devraldıktan sonra ülkemiz demokrasine kazandırdığımız yeniliklerden birisi muhtar toplantısıdır. Toplam 52 ayrı buluşma gerçekleştirdik. Türkiye'nin dört bir köşesinden 38 bin muhtarımızı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafir ettik. Her buluşmamız aramızdaki muhabbet bağını geliştirdiğimiz bir demokrasi bayramına dönüştü. Bana muhtar bile olamaz diyorlardı, e ne oldu? Bu başlığı atanlar rezil rüsva oldu. Sadece muhtarlarımızın değil ülkemizin her tarafından mahallemizin sorunlarını da çözüme oluşturduk. Muhtarlarımızla aramızda tesis ettiğimiz bu güçlü bağ herhalde hiçbir siyasetçiye nasip olmamıştır. Daha önce muhtar kardeşlerimizin yüzüne dahi bakmayanlar bizim toplantılarımızdan sonra birden muhtarlarımızı hatırladı.

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Bizim de sizinle aramızda gönülden gönle kurulu bir köprü var. Biz muhtarlarımızla kalp diliyle konuşuyor, birbirimizi sadece Allah için seviyoruz. Şu tabloyu da kıskanacaklar, belki bizim şu sevdamızı çekemeyenler olacaktır. Onun için aşkınız, coşkunuz için her birinize teşekkür ediyor, Allah nazardan saklasın diyorum.

Yönetim sistemimizin çelik çekirdeği olan muhtarlarımız hak ettikleri hizmetleri alabilmek için çok uzun yıllar beklemek zorunda kaldı. Muhtarlarımız çoğu zaman dertlerini anlatacak muhatap bulamaz, köyüne-mahallesine çözüm bulamazdı. O manşeti hatırlayın: Muhtar bile olamaz. Bu vesayetçi zihniyetin elinde ülkemizin en kıymetli yılları heba olmuştur. Hiç kimse reşit, hizmete layık görülmemiştir. Muhtarlarımızı aşağılayanlar, insanımızı da seneler boyunca yoksulluğa ve yasaklara mahkum bıraktılar. Muhtarlık müessesine verdiğimiz önemi, Muhtarlar Daire Başkanlığı kurarak açıkça gösterdik. Valiliklerde bir vali yardımcısı, büyükşehirlerde genel sekreter yardımcısını muhtarlarımızın taleplerini takip etmek amacıyla sorumlu kıldık. Muhtarlık Bilgi Sistemi'yle devlet-muhtar-vatandaş arasında yepyeni bir bütünleşmenin kapısını araladık. Tek tip özel muhtar kimliğini de yine biz düzenledik. En az 1 dönem muhtarlık yapan muhtarlarımızı silah ruhsat harcından muaf tutarak önemli bir avantaj sağladık.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'DAN YENİ MÜJDELER

Göreve geldiğimizde sadece 97 lira olan muhtar ödeneceğini 57 kat artışla 5 bin 500 liraya yükselttik. Aynı zamanda 2 bin 232 lira olan muhtarlarımızın aylık SGK primlerinin de devlet tarafından karşılanmasını temin ettik. Tüm kadın muhtarlarımızın hizmet binalarını kameralı güvenlik sistemleriyle donatıyoruz. Bazı yeni müjdeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Kadın muhtarlarımızın doğum ve analık izinlerine ilişkin yasal düzenleme hazırlıklarımızda son aşamaya geldik. Yakında hazırladığımız teklifi Meclisimizin takdirine sunacağız. Kadın muhtarlarımızın yanı sıra tüm muhtarlarımızı izin, hastalık veya başka sebeplerde görev başında bulunamadıkları zamanlarda ödenekleri kesilmeyecek. Siz muhtarlarımıza yönelik az önce de izledik, muhtar akademisi projemizi hayata geçiriyoruz.

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"DAYANIŞMA İÇİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Tüm illerimizde Max muhtar modülünün kullanımına dair eğitimimizi tamamladık. Mahallelerine ilişkin birçok bilgiye Max üzerinden erişebileceksiniz. Metruk yapıları sizler de sistem üzerinden bildirebileceksiniz. Bir modül daha geliştirdik, muhtarlık binalarının elektrik faturalarının ticari abone tarifesi yerine konut tarifesinden düzenlenmesi uygulamasını da başlatıyoruz. Muhtarlıklarımızın 2024 Mart ayında yapılacak seçimlere kadar daha iyi hizmet verebilmesi için gerekeni yapmaya devam edeceğiz. Bundan sonra da aramıza kimseyi sokmadan tam bir dayanışma içinde çalışmaya devam edeceğiz.

Ülkemizin geleceğine dair hiçbir idealleri olmayanlarla bizim aramızdaki farkı sizler de görüyorsunuz. Biz dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği fırtınalı dönemde 85 milyonun huzuru için çalışacak, koşturacak, milletimizin hakkını savunacağız. İcazeti başka mahfillerde değil aziz milletimizin tertemiz iradesinde arayacağız. Kimsenin karşısında el pençe divan durmayacak, insanımızın başını yere eğdirmeyecek, onurunu kimseye ezdirmeyeceğiz.

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"DEVLETİMİZİN İMKANLARINI MİLLETİMİZLE PAYLAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye olarak bu krizi olabilecek en az hasarla atlatmanın, ülkemiz için büyük bir atılım fırsatına çevirme gayretindeyiz. Putin 'Türkiye'yi doğal gaz dağıtım merkezi yapacağız' dedi. Yani Avrupa doğal gazı bizden alacak. Bu öyle durup dururken olmuyor, bu aramızdaki diplomasiyle oluyor. Ekonomide çarklar dönmeye devam ediyor, ihracatımız rekorlar kırıyor. Tarımda bu sene verimli ve bereketli bir sezon geçiriyoruz. Otellerimizin doluluk oranları şu aylarda bile yaz mevsimini aratmıyor. Devletimizin imkanlarını milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Muhtarlarımızdan çok güçlü destek bekliyorum. Buna var mıyız? Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Muhtarlar Evimizin muhtar kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum.