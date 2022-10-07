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Atina ile gerilim... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Miçotakis protokol kaidelerini bilmiyor

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Miçotakis#F-16
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2022 13:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Miçotakis ile tartışma oldu mu?" sorusuna, "Bende böyle bir yüz görüyor musun? Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Ben ana konuşmacılardan biriydim, konuşmamı yaptım. O da oradan çıktı bana cevap yetiştirmeye kalktı. Onun cevabına ben cevap mı vereyim? Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı böyle bir seviyeye düşer mi?" yanıtı verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı’da bulunan konutundan çıkarak, cuma namazı için Hz. Ali Camii’ne geçti. Erdoğan, cuma namazını burada kıldı. Namaz çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, gazetecilere kandil simidi de dağıttı.

"PUTİN İLE BİR ARAYA GELME DURUMUMUZ OLACAK"

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin, "Bugün sayın Putin’in doğum yıl dönümü. Hem Putin’i tebrik edeyim hem de bu devam eden süreçle ilgili de kendisi bizim bu arabuluculuğumuza özellikle teşekkür etti. Bu başarılı arabuluculuk sebebiyle tebrik ediyorum dedi. Ayrıca da ikili ilişkilerimize yönelik de tekrar 3-4 gün içerisinde bir etraflıca bir görüşme yapabilsek iyi olur. Önümüzde bizim bir de Asya platformuyla ilgili bir buluşma söz konusu. Eğer oraya Sayın Putin’in de gelme durumu olursa o zaman orada buluşmak suretiyle etraflıca gerek ikili görüşmeler, gerek Rusya-Ukrayna konularını daha etraflıca görüşme fırsatımız olur dedik. Orada bir mutabakatımız oldu. Ama telefon ama Asya platformunda inşallah bir araya gelme durumumuz olacak" ifadelerini kullandı.

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Ukrayna Devlet Başkanı’yla görüşecek misiniz sorusuna ise Erdoğan, "Ben ikisiyle de görüşüyorum" yanıtını verdi.

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"CUMHURBAŞKANI BÖYLE BİR SEVİYEYE DÜŞER Mİ?"

Yunan medyasındaki Erdoğan ve Miçotakis tartıştı iddialarına ilişkin de Erdoğan, "Bende böyle bir yüz görüyor musunuz? Bir defa protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Kendisinin orada konuşması, programda olmamasına rağmen ben ana konuşmacılardan bir tanesiydim. Konuşmamı yaptım. Masama geçtim. O da kimden, nasıl izin aldı bilmiyorum oradan çıktı bana cevap yetiştirmeye kalktı. Onun cevabına ben cevap mı vereyim? Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı böyle bir seviyeye düşer mi? Sadece onun orada birkaç kelamını dinleyerek onunla yetindim. Doğru dürüst kimse de alkışlamadı" diye konuştu.

"AMERİKA İHTİYACIMIZI KARŞILAMAZSA BU İHTİYACIMIZI GİDERECEK ÇOK ÜLKE VAR"

F16’lar yerine, eurofighterlar düşünülür mü? sorusuna karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle bir alternatiften bahsetmedim. Dünyada bunun da alternatifleri var. Bu konuyla ilgili biz nasıl ihtiyaçlarımız karşılanmayınca S-400’leri aldıysak, F16 konusunda da Amerika eğer ihtiyacımızı gidermezse dünyada bu ihtiyacımızı giderecek çok ülke var" dedi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Miçotakis#F-16

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