Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye başörtüsü tepkisi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'Gençlik ve Yerel Yönetimler' temalı 'Tam Bana Göre Festival' programında konuştu. Erdoğan, millet bahçesinin 5 gün boyunca 300'e yakın etkinliğe ev sahipliği yapacağını belirterek, "Bu güzel alanda konserlerden sinema ve tiyatro gösterilerine, sohbetlerden gastronomiye, yazar buluşmalarından konferanslara uzanan geniş bir yelpazede birbirinden içerikli programlar icra edilecek. Gençlerimiz eğlenceli vakit geçirmenin yanı sıra AK Parti'li belediyelerin kendileriyle ilgili çalışmalarını bizzat görme, öğrenme fırsatı bulacak. Festival kapsamında 100 bin nüfusun üzerindeki 150 belediyemizin stant ve etkinliklerini gençlerimizle ve vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Böylece belediye başkanlarımızla ülkemizin her köşesinden gençlerimizi bir araya getiriyor, gençliğin gündemini takip etme imkanı sağlıyoruz" diye konuştu.

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'HEP GENÇLERLE BİRLİKTE YOL YÜRÜDÜM'

Gençlere yönelik gerçekleştirdikleri projeleri anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları'nın ilk kez oy kullanacak 6 milyon genç başta olmak üzere herkese ulaşma hedefiyle gece gündüz demeden çalıştığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız sizlerin hayatını kolaylaştıracak, ihtiyacınızı giderecek, sorunlarınıza çözüm üretecek pek çok yatırım eser ve yatırımı devreye alıyor. Siyaset kurumuyla sivil toplumuyla resmi kuruluşlarıyla size daha iyi hizmet etmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bunu da son 20 yıldır olduğu gibi sizlerin fikrini alarak, gençlerimizle istişare ederek gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu yılki festivalin de her açıdan başarılı geçeceğine inanıyorum. Buradan ülkemizdeki tüm gençlerimizi hem eğlenebilecekleri hem öğrenebilecekleri hem de verimli vakitler geçirebilecekleri bu güzel festivale davet ediyorum. Sizler sadece ailelerinizin değil ülkemizin de geleceğisiniz. Sizler bizim aydınlık yarınlarımızın teminatısınız. Sizler büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarlarısınız. Siyasete çok erken yaşlarda, gençlik kollarında başlamış bir büyüğünüzüm. İlk günden bugüne 40 yılı aşan siyasi hayatım boyunca hep gençlerle birlikte yol yürüdüm. Sizlerin yol ve dava arkadaşlığını daima baş üstünde tuttum."

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'AK PARTİ'Yİ GENÇLERİMİZLE KURDUK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin istikrarsızlıklarla boğuştuğu dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na giden yolu gençlerle aştığını söyleyerek, "Okuduğumuz bir şiir sebebiyle görevden alınana kadar 4,5 yıl boyunca genç ve dinamik bir ekiple İstanbul'umuza hizmet ettik. Yeni bir yola çıktığımız 2001 yılında milletin umudu AK Parti'yi yine gençlerimizle birlikte kurduk. Hükümetlerimizin hepsinde, Meclis grubumuzda gençlere güvendik, yeni yüzleri Türk siyasetine kavuşturduk. Tüm karar alma süreçlerine gençleri dahil ettik. Muhalefet 'Meclis'i çoluk çocukla dolduracaksınız' derken gençlerimizin tıpkı seçim gibi seçilme yaşlarını da 18'e indirerek sizlere olan güvenimizi gösterdik. Bugün pek çok genç kardeşimiz milletvekili, bakan veya bürokrat olarak ülkemize ve milletimize aşkla hizmet ediyor. İş dünyamızda genç girişimcilerimizin varlığı ve ağırlığı günden güne artıyor" dedi.





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Birilerinin gençleri çeşitli harflere hapsetme teşebbüslerine rağmen Teknofest gençliğinin gümbür gümdür geldiğini kaydeden Erdoğan, "Sizlerin başarılarından; sizlerin kalıplara, şablonlara sığmayan özgüveninizden gurur duyuyoruz. İnşallah Türkiye'nin 100 yılını da sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Seçim günü geçtikten sonra dönüp gençlerin yüzüne bakmayanlar, sandık ufukta belirince birden gençleri hatırladılar. Gençlerimizi görüşünce değiştirecekleri yol arayanların şimdi gençlere ulaşma adına kendilerini düşürdükleri komik durumları ibretle takip ediyoruz. İşte gece yarısı başörtüsüyle ilgili açıklama yapan bay Kemal ardından bugün 'Anayasa değişikliğine kabul oyu vermeyiz' dedi. Bunlar yalancı. Bunlar da dürüstlük yok. Eğer samimiysen eğer dürüstsen yasa değişikliğine zaten ihtiyacımız yok. Buyur gel, Anayasa değişikliğini yapalım. Yapamazlar, gelemezler çünkü dürüst değiller" diye konuştu.





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'GENÇLERİMİZİN ÖTEKİLEŞTİRİLDİĞİ KARANLIK GÜNLER GERİDE KALDI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar gençlerin hayrına tek adım atmayanların, şimdi çıkıp 'Benimle misiniz' diye gençleri sorguya çektiğini söyleyerek, "Grup toplantılarında gençleri hizaya dizip yoklama alanları yüzümüz kızararak izliyoruz. Biz gençlere güvensizliğin, gençleri hafifsemenin işaretleri olan bu hoyratlıkları kale bile almadan bu ülkenin gençlerine güveniyoruz. Gençlere sabah akşam karamsarlık aşılamayı siyaset sanan kifayetsiz müsterihlere rağmen biz size inanıyoruz. Bu inancımız da başkaları gibi sadece lafta bırakmıyor, icraat ve reformlarımızla açıkça ortaya koyuyoruz. Biz gençlik yıllarımızı ülkemizin istikrarsızlıklarla terörle boğuştuğu gerçekten çok bir dönemden geçirdik. Yüreğimizin kıpır kıpır olduğu o günlerde sokak kavgalarından darbelere, geri kalmışlıktan yoksulluğa kadar pek çok sıkıntı yaşadık. Gençlerimizin ötekileştirildiği bu karanlık günler geride kaldı. Sizler, AK Parti Türkiye'sinde doğdunuz, AK Parti Türkiye'sinde okudunuz ve AK Parti Türkiye'sinde büyüdünüz" dedi.



